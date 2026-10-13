‘Ni te cases ni te embarques’... ¿Por qué el Martes 13 se relaciona a un día violento y poco propicio para los compromisos?

Para entender este temor social, hay que desmenuzar primero la figura del segundo día de la semana. En la mitología romana, este día está consagrado a Marte, el dios de la guerra, una deidad vinculada a la destrucción, la sangre y los conflictos violentos.

Cada vez que el calendario marca martes 13 , el inconsciente colectivo activa una alarma llena de cautela. La sabiduría popular repite casi como un mantra la famosa frase “ni te cases ni te embarques”, desaconsejando tomar decisiones trascendentales, emprender viajes o firmar contratos importantes durante estas veinticuatro horas.

Desde la antigüedad se asumió que la energía de esta jornada no favorecía las alianzas pacíficas ni el entendimiento mutuo. Al asociarse con la confrontación, las culturas hispanohablantes identificaron este lapso como un periodo donde las pasiones humanas suelen desbordarse con mayor facilidad.

ORIGEN HISTORICO Y SIMBOLISMO DE LA MALA SUERTE

Por su parte, la cifra que le acompaña arrastra una pesada carga simbólica en diversas tradiciones religiosas e históricas. En la tradición judeocristiana, este número evoca inmediatamente a la Última Cena, donde trece personas se sentaron a la mesa antes de la traición de Judas y la posterior crucifixión.

Asimismo, la cábala judía identifica este número con espíritus malignos, mientras que el capítulo trece del libro del Apocalipsis está dedicado al Anticristo y a la bestia. En la mitología nórdica ocurre algo similar con Loki, el dios del engaño, quien irrumpió como el decimotercer invitado a un banquete en el Valhalla provocando la muerte del favorito de los dioses.

A estos mitos se le suman hechos históricos de gran impacto que consolidaron su fama negativa. La caída de Constantinopla ante los otomanos en mayo de 1453 ocurrió un día asociado a este cruce de fechas, evento que marcó el fin del Imperio Bizantino y dejó una profunda huella psicológica en el mundo occidental.

EL IMPACTO DE LA SUPERSTICION EN LA VIDA COTIDIANA

Con el paso de los siglos, la combinación de ambos elementos dio forma a una de las fobias más extendidas de la cultura hispana. Mientras en el mundo anglosajón el día temido es el viernes, en España y América Latina el pavor se concentra de forma exclusiva cuando la fecha coincide con el inicio de semana.

La fobia específica a este día ha sido bautizada por la psicología como trezidavartiofobia o triscaidecafobia. Las personas que la padecen experimentan ansiedad real, evitando salir de casa, abordar aviones o cerrar tratos comerciales por miedo a sufrir algún contratiempo o accidente violento.

Pese a que la ciencia y la estadística han demostrado en repetidas ocasiones que los accidentes o desgracias no aumentan durante esta jornada, el mito se mantiene firme gracias a la tradición oral y al peso del folclor que transmitimos de generación en generación.