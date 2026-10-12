Brewers hunden a Dodgers y toman ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Nacional

Los Brewers de Milwaukee volvieron a vencer a los Dodgers de Los Ángeles y están a dos triunfos de la Serie Mundial 2026. Con una victoria de 7-4 en el American Family Field, los Cerveceros tomaron ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, gracias a William Contreras. El receptor venezolano se convirtió en la pesadilla de los vigentes bicampeones de Grandes Ligas.

Primero conectó un sencillo productor en el inning inicial, después disparó un cuadrangular solitario en la quinta entrada para empatar 4-4 y, en la sexta, volvió a responder con un imparable que remolcó la carrera de la ventaja definitiva. El encuentro estuvo marcado por constantes cambios de dominio. Los Dodgers abrieron la pizarra con un elevado de sacrificio de Teoscar Hernández, pero Milwaukee respondió de inmediato. En el tercer episodio, Christian Yelich castigó al japonés Yoshinobu Yamamoto con un sencillo de dos carreras que puso adelante a los locales. Yamamoto, llamado a igualar la eliminatoria, tuvo una de sus salidas más complicadas de octubre: permitió tres anotaciones y apenas consiguió ocho outs antes de abandonar la lomita. Tampoco fue una tarde sencilla para el abridor de Milwaukee, Logan Henderson, quien toleró cuatro carreras, aunque solamente dos fueron limpias. Los Ángeles aprovechó errores defensivos para retomar la ventaja, pero no pudo sostenerla. Contreras empató con un jonrón de 436 pies y más tarde respondió otra vez cuando Milwaukee necesitaba el batazo oportuno. Brice Turang y Jake Bauers completaron el castigo con sencillos productores en la octava entrada.

La diferencia también estuvo en el relevo: Dustin May, JoJo Romero, Abner Uribe y Aaron Ashby retiraron de manera consecutiva a los últimos 15 bateadores de los Dodgers. Shohei Ohtani terminó sin hit en cuatro turnos y la ofensiva angelina solo conectó tres imparables. Después de ganar 2-1 el primer duelo, los Brewers viajarán a California con dos triunfos de ventaja y la oportunidad de acercarse a su primera Serie Mundial desde 1982. El Juego 3 se disputará el miércoles 14 de octubre en Los Ángeles, donde los Dodgers buscarán iniciar una remontada que mantenga vivo su sueño del tricampeonato.