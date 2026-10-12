Pierden trabajadores confianza en Arturo Domínguez, dueño de CIESA; este martes vence plazo para garantía de AHMSA

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, señaló que inicialmente la oferta del empresario generó esperanza entre la base trabajadora, pero con el paso de los días y sin que se concrete el depósito, la credibilidad en su propuesta se ha debilitado.

MONCLOVA, COAH.- La falta de resultados en la propuesta de compra de Altos Hornos de México (AHMSA) ha generado decepción entre los trabajadores, quienes han perdido la confianza en el empresario Arturo Domínguez Arteaga, propietario de CIESA, cuyo plazo para depositar los 56 millones de dólares de garantía vence este martes.

“Ese día 25 de septiembre, día de la subasta, cuando salió este hombre a anunciar todo con limbo y platicó, hubo todos tenían júbilo, confianza y esperanza, y ahora con el tiempo se ha ido cayendo, cada día que pasa es más decepción”, expresó.

Fue el pasado 25 de septiembre cuando, durante la subasta de AHMSA en el Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México, Domínguez Arteaga ofreció mil 400 millones de dólares por la acerera, sin presentar la garantía requerida.

Posteriormente solicitó una prórroga de 90 días para revisar información de la empresa, pero la jueza Ruth Haggi Huerta García rechazó la petición y mantuvo el plazo para que cumpliera con el depósito.

Leija Escalante consideró que el empresario ha tenido tiempo suficiente para conocer las condiciones de AHMSA, pues tanto él como su equipo ingresaron en varias ocasiones a las instalaciones de la siderúrgica y visitaron las minas de hierro y la Mina 8.

“Ya la confianza se fue, pero ojalá y lo hiciera el día de mañana, que es el último día que ya la jueza le dio”, expresó el dirigente, quien dijo que todavía esperan que el empresario cumpla con su oferta.

La decepción entre los trabajadores también aumentó luego de que CIESA difundiera un comunicado en el que aseguró que mantenía su compromiso de adquirir y reactivar AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), además de afirmar que trabajaba en la organización de los pagos laborales.

En esa publicación, la empresa sostuvo que había alcanzado un acuerdo de coordinación con el síndico de la quiebra de ambas compañías, Víctor Manuel Aguilera Gómez, para agilizar el pago de los derechos de trabajadores y extrabajadores.

Sin embargo, la Sindicatura desmintió posteriormente esa versión y negó haber sostenido comunicación, negociación o coordinación con CIESA para organizar pagos laborales. Aguilera Gómez también rechazó haber participado en la revisión de documentos de trabajadores fallecidos, como lo había señalado la empresa.

Estas declaraciones aumentaron la incertidumbre entre los extrabajadores, quienes continúan esperando una solución tanto para la reactivación de la acerera como para el pago de los finiquitos pendientes.

Ante la posibilidad de que la oferta de Domínguez Arteaga no se concrete, Leija Escalante señaló que existe otra propuesta de acreedores garantizados, entre ellos Cargill, Afirme y Petróleos Mexicanos, para conformar un consorcio que se haga cargo de la empresa. No obstante, esta alternativa también contempla un periodo de 90 días.

El dirigente informó que el sindicato presentó un recurso ante la Judicatura para pedir que el proceso avance con mayor rapidez y que se garantice el pago de los trabajadores. También insistió en la necesidad de que el Gobierno federal intervenga para encontrar una solución.

Finalmente, lamentó que la crisis continúe afectando a las familias de los extrabajadores e indicó que más de 90 excompañeros han fallecido, entre ellos cuatro o cinco durante los últimos 15 días, en un contexto de preocupación por la falta de pago de sus finiquitos.

Este martes será decisivo para conocer si Arturo Domínguez cumple con el depósito de garantía que respalde su propuesta de compra, mientras la base trabajadora permanece a la espera de hechos concretos y no solamente de anuncios.