Las diferencias entre viernes 13 y martes 13, los días de mala suerte

Hoy es viernes 13 de febrero, para la cultura popular se trata de una fecha en la que se debe andar con cuidado, ya que se especula que la mala suerte anda por ahí, aunque no es así en todo el mundo.

En el mundo anglosajón se teme al viernes 13; en cambio, en Hispanoamérica y España, el martes 13 es el que se evita.

El miedo al viernes 13 tiene incluso nombre técnico: parascevedecatriafobia. La palabra parece trabalenguas, pero describe un temor real arraigado en siglos de tradición cultural.

El número 13 ha sido considerado de mal augurio en diversas culturas occidentales. En el cristianismo, la Última Cena reunió a 13 personas antes de la crucifixión de Jesús de Nazaret, ocurrida —según la tradición— en viernes, lo que reforzó la carga simbólica del día.

LAS DIFERENCIAS ENTRE MARTES 13 Y VIERNES 13

La diferencia radica en las creencias culturales. El número 13, sin embargo, es el elemento común. Tiene una fama negativa desde hace siglos: la carta 13 del Tarot representa la muerte, en la mitología nórdica Loki fue el invitado número 13 a una cena trágica, y hasta hay hoteles que omiten el piso 13.

Las tragedias también fortalecen la superstición. El accidente aéreo de los Andes, que inspiró las películas “¡Viven!” y “La sociedad de la nieve”, ocurrió un viernes 13 de octubre de 1972. También el naufragio del Costa Concordia ocurrió el viernes 13 de enero de 2012 en Isla del Giglio, Italia.

A ello se suma un episodio histórico: el viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó la detención de miembros de los Caballeros Templarios. Con el tiempo, estos elementos alimentaron la narrativa de tragedia y traición asociada a la fecha.

Por su parte, el martes 13 está vinculado a Marte, el dios romano de la guerra. No es casualidad que muchos lo asocien con conflictos, destrucción y caos. De hecho, la caída de Constantinopla ante los otomanos ocurrió un martes 13, marcando el fin de una era.

Curiosamente, la película “Friday the 13th” o “Viernes 13” reforzó la superstición en la cultura anglosajona. En países como Argentina y Chile incluso fue traducida como “Martes 13”, para adaptarse a la creencia local.

Aunque no hay pruebas científicas de que el viernes o martes 13 sean más peligrosos, lo cierto es que muchas personas cambian su rutina, evitan decisiones importantes o prefieren quedarse en casa. El poder de las creencias colectivas es más fuerte de lo que parece.

Al final, más allá de la fecha en el calendario, el miedo a lo desconocido sigue teniendo un lugar en nuestra cultura. Y mientras algunos lo ignoran, otros prefieren no arriesgarse.

COSAS QUE NO DEBES HACER PARA ATRAER LA MALA SUERTE

Si eres supersticioso o simplemente curioso, aquí te contamos qué no hacer en viernes 13 para mantener la buena fortuna de tu lado.

1. Evita cruzarte con gatos negros

Aunque hoy los gatos negros son símbolos de buena suerte en algunas culturas, durante siglos se les relacionó con la mala fortuna y brujería. En el contexto del viernes 13, muchas personas evitan cruzarse con uno o incluso mirarlos fijamente.

2. No camines bajo escaleras

Una de las supersticiones más populares es que caminar bajo una escalera puede traer mala suerte. Esta creencia tiene raíces históricas: en la antigüedad, un triángulo formado por una escalera era considerado sagrado y romperlo simbolizaba ofender a los dioses.

3. No rompas espejos

Romper un espejo se asocia con siete años de mala suerte, una superstición que cobra mayor relevancia en viernes 13. Esto proviene de la creencia de que los espejos reflejan no solo la imagen física, sino también el alma de quien se mira.

4. No hagas negocios importantes

Para los supersticiosos, cerrar tratos, iniciar proyectos o realizar inversiones un viernes 13 es un mal augurio. Se dice que estos actos pueden resultar en pérdidas económicas o fracasos.

5. No uses números malditos

En muchas culturas, el número 13 está ligado a eventos desafortunados. Durante este día, evita elegir este número para boletos, habitaciones de hotel o cualquier decisión relevante.

6. Evita viajar o salir en avión

Algunas personas creen que viajar un viernes 13, especialmente en avión, puede ser peligroso. Si bien esto no tiene fundamentos científicos, aerolíneas en países supersticiosos evitan asignar el asiento 13.

7. No ignores tus intuiciones

El viernes 13 también está relacionado con un aumento en la sensibilidad y la intuición. Si algo no te da buena espina, lo mejor es seguir tu instinto y mantenerte a salvo.

¿CUÁNTOS VIERNES 13 HABRÁ EN 2026?

Para quienes miran el calendario con cierto recelo, el año 2026 trae una particularidad: habrá tres viernes 13. Las fechas son claras:

· Viernes 13 de febrero de 2026

· Viernes 13 de marzo de 2026

· Viernes 13 de noviembre de 2026

No se trata de un fenómeno paranormal, sino de una combinación matemática dentro del calendario gregoriano. Cuando un año no bisiesto comienza en jueves, febrero y marzo tienden a compartir esta coincidencia, lo que puede generar hasta tres viernes 13 en un mismo año.

Aunque en otros periodos solo aparece uno o dos, la estructura cíclica del calendario permite que, cada cierto tiempo, se acumulen tres. Es estadística pura, aunque para muchos suene a advertencia.