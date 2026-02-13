¿Cuántos viernes 13 habrá en 2026?... la ciencia explica por qué se consideran días de mala suerte o mal presagio

En 2026 habrá tres viernes 13. La ciencia explica por qué se consideran días de mala suerte... y por qué en realidad no lo son.

CUÁNTOS VIERNES 13 HABRÁ EN 2026

Para quienes miran el calendario con cierto recelo, el año 2026 trae una particularidad: habrá tres viernes 13. Las fechas son claras:

· Viernes 13 de febrero de 2026

· Viernes 13 de marzo de 2026

· Viernes 13 de noviembre de 2026

No se trata de un fenómeno paranormal, sino de una combinación matemática dentro del calendario gregoriano. Cuando un año no bisiesto comienza en jueves, febrero y marzo tienden a compartir esta coincidencia, lo que puede generar hasta tres viernes 13 en un mismo año.

Aunque en otros periodos solo aparece uno o dos, la estructura cíclica del calendario permite que, cada cierto tiempo, se acumulen tres. Es estadística pura, aunque para muchos suene a advertencia.

EL ORIGEN DE LA MALA FAMA

El miedo al viernes 13 tiene incluso nombre técnico: parascevedecatriafobia. La palabra parece trabalenguas, pero describe un temor real arraigado en siglos de tradición cultural.

El número 13 ha sido considerado de mal augurio en diversas culturas occidentales. En el cristianismo, la Última Cena reunió a 13 personas antes de la crucifixión de Jesús de Nazaret, ocurrida —según la tradición— en viernes, lo que reforzó la carga simbólica del día.

A ello se suma un episodio histórico: el viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó la detención de miembros de los Caballeros Templarios. Con el tiempo, estos elementos alimentaron la narrativa de tragedia y traición asociada a la fecha.

La cultura popular terminó de consolidar el mito con la película Friday the 13th, que convirtió el día en sinónimo de terror para audiencias globales.

QUÉ DICE LA CIENCIA SOBRE EL VIERNES 13

Desde una perspectiva científica, no existe evidencia sólida que demuestre que en viernes 13 ocurran más accidentes o desgracias que en cualquier otro día. De hecho, algunos análisis de aseguradoras han sugerido que podría haber menos incidentes, posiblemente porque las personas actúan con mayor cautela.

La psicología explica el fenómeno a través del sesgo de confirmación: tendemos a recordar con mayor fuerza los eventos negativos que coinciden con nuestras creencias previas. Si algo sale mal en viernes 13, lo atribuimos a la fecha; si sucede otro día, lo consideramos casualidad.

También influye la llamada profecía autocumplida. El miedo puede generar ansiedad, distracciones o errores leves que terminan reforzando la idea de que el día es “malo”.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL VIERNES 13

· El día 13 cae ligeramente más veces en viernes que en otros días de la semana

· El máximo de viernes 13 en un año es tres

· Puede haber al menos uno en cada año calendario

En conclusión, los viernes 13 de 2026 —febrero, marzo y noviembre— serán días comunes desde el punto de vista estadístico. La diferencia no está en el calendario, sino en la interpretación que cada persona decide darle.