¿Nostradamus predijo el ataque a las Torres Gemelas?... las profecías que se volvieron realidad

Uno de los casos más conocidos es el de los atentados del 11 de septiembre de 2001 , cuando integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales en Estados Unidos. Dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center, otro impactó el Pentágono y un cuarto cayó en Pensilvania.

Durante años, el nombre de Nostradamus ha aparecido cada vez que ocurre un acontecimiento inesperado de gran impacto. El médico y astrólogo francés, nacido en 1503, escribió una colección de versos conocida como Las Profecías , publicada por primera vez en 1555. Desde entonces, sus textos han sido interpretados de distintas maneras y relacionados con hechos que ocurrieron siglos después.

Después de los ataques comenzó a circular en internet un supuesto fragmento de Nostradamus que hablaba de “dos aves de acero” y de “dos hermanos” separados por el caos. El texto fue presentado como una predicción del derrumbe de las Torres Gemelas, pero existe un problema: ese fragmento no pertenece a las profecías originales de Nostradamus .

LAS FRASES QUE SE CONVIRTIERON EN “PREDICCIONES”

La supuesta profecía del 11-S ganó popularidad porque parecía describir elementos muy específicos del ataque. Una de las versiones más difundidas señalaba: “En la ciudad nueva, hay dos grandes rocas que se elevan”. También se relacionó a Nostradamus con una frase sobre “dos pájaros de acero” que caerían sobre una ciudad.

Sin embargo, esos textos no aparecen de esa manera en Las Profecías. Investigaciones y verificaciones posteriores determinaron que varias de las frases que circulaban en internet eran interpretaciones modernas o textos fabricados para hacerlos coincidir con el atentado.

El fenómeno no se limitó al 11-S. Con el paso del tiempo, diferentes acontecimientos fueron vinculados con Nostradamus: la llegada de Adolf Hitler al poder, la Segunda Guerra Mundial, la muerte de la princesa Diana e incluso algunos desastres naturales.

LAS PRTOFECÍAS QUE SÍ SE CUMPLIERON

Las coincidencias en los textos de Nostradamus que sus seguidores consideran profecías cumplidas se basan en cuartetas donde los detalles líricos resultan inquietantemente cercanos a la realidad histórica.

• La muerte del rey Enrique II de Francia (1559) En la Centuria I, Cuarteta 35, escribió: ”El león joven al viejo superará, en campo bélico por duelo singular; en jaula de oro los ojos le atravesará, dos armaduras una, luego morir muerte cruel”. Cuatro años después de la publicación del texto, el rey Enrique II participó en un torneo de justa. Su oponente, un joven capitán de la guardia, rompió su lanza y una astilla de madera atravesó el visor bañado en oro del casco real, clavándose en su ojo y cerebro. El monarca falleció tras diez días de agonía.

• El ascenso de Adolf Hitler La Centuria II, Cuarteta 24 menciona: ”Bestias feroces de hambre atravesarán los ríos, la mayor parte del campo estará contra Hister. En jaula de hierro el grande hará llevar, cuando el hijo de Germania no observe ley alguna”. Los defensores del misticismo destacan la cercanía entre el término ”Hister” y el apellido del dictador, sumado a la mención directa de Germania (Alemania) y el desprecio por las leyes internacionales. Aunque los historiadores aclaran que Hister era el nombre en latín para el río Danubio, la precisión temática sigue siendo de las más comentadas.

• El Gran Incendio de Londres (1666) En la Centuria II, Cuarteta 51, el pasaje señala: ”La sangre del justo será demandada en Londres, quemada por fuego en el sesenta y seis”. Se trata de uno de los raros momentos donde el autor incluyó una fecha de forma casi explícita. En septiembre de 1666, un incendio monumental originado en una panadería arrasó más de 13.000 casas y consumió el centro medieval de la capital británica.

• Las bombas atómicas en Japón (1945) La Centuria II, Cuarteta 6 relata: ”Cerca de las puertas y dentro de dos ciudades, habrá dos azotes como nunca se vio uno igual; hambre en la peste, por el hierro fuera arrojados”. La referencia a un castigo simultáneo e inédito que golpea a dos ciudades coincide con los lanzamientos nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, donde la radiación posterior generó estragos masivos comparables con una plaga o peste repentina.

¿REALMENTE PREDIJO LOS ACONTECIMIENTOS?

El principal problema para comprobar las supuestas predicciones es que los textos de Nostradamus son ambiguos, metafóricos y abiertos a múltiples interpretaciones. Sus famosas cuartetas no suelen señalar con precisión nombres, fechas y lugares, lo que permite relacionarlas con distintos acontecimientos una vez que ya ocurrieron.

Ese detalle es fundamental. Una predicción específica puede ser comprobada antes de que suceda un hecho; en cambio, cuando un texto se interpreta después del acontecimiento, existe el riesgo de seleccionar únicamente las partes que parecen coincidir y dejar fuera las que no encajan.

La fama de Nostradamus también ha crecido gracias a libros, programas de televisión, publicaciones virales y redes sociales. Cada nueva crisis mundial suele provocar que antiguas cuartetas vuelvan a circular con una nueva interpretación.

Por eso, afirmar que Nostradamus predijo el ataque a las Torres Gemelas no cuenta con respaldo documental en sus escritos originales. Lo que existe es una interpretación posterior que tomó frases atribuidas al vidente y las relacionó con los atentados del 11 de septiembre.