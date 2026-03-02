¿Tercera Guerra Mundial?... Las profecías de Nostradamus y Baba Vanga regresan en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 2 marzo 2026
    ¿Tercera Guerra Mundial?... Las profecías de Nostradamus y Baba Vanga regresan en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos
    El recrudecimiento del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ha reactivado antiguas interpretaciones sobre una posible Tercera Guerra Mundial. Las profecías atribuidas a Nostradamus y Baba Vanga vuelven a circular en redes. VANGUARDIA/ARCHIVO

Las predicciones de Nostradamus y Baba Vanga reaparecen ante la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel, mientras crece el temor a una Tercera Guerra Mundial en 2026

El nombre de Nostradamus vuelve a ocupar titulares cada vez que el escenario internacional se tambalea. En medio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, seguidores del boticario francés han desempolvado una de sus cuartetas más citadas: “Siete meses de gran guerra, gente muerta por maldad / Ruán, Evreux, el Rey, no fallará”.

El pasaje, incluido en su obra Les Prophéties, ha sido interpretado como una advertencia sobre una guerra prolongada que podría extenderse durante meses. Aunque los versos no mencionan regiones contemporáneas de forma explícita, analistas aficionados los vinculan con el actual conflicto en Oriente Medio, que ya muestra señales de expansión regional.

La tensión no es menor. Tras los bombardeos iniciales, Teherán respondió con ataques dirigidos a Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudí y Catar, países que albergan infraestructura estratégica occidental. El temor a que la confrontación escale más allá de un conflicto localizado alimenta las lecturas apocalípticas de las profecías.

TE PUEDE INTERESAR: Nostradamus predice ‘siete meses de gran guerra’ en 2026... Sangre y destrucción dejarán a la Tierra a punto de su extinción

NUEVO LIDERAZGO Y SOMBRAS GLOBALES

Otra cuarteta atribuida a Nostradamus menciona: “El gran enjambre de abejas se levantará... de noche, la emboscada...”. Para algunos intérpretes contemporáneos, el “enjambre” simboliza alianzas militares o movimientos estratégicos en bloque. En foros digitales, el texto ha sido relacionado con figuras como Donald Trump y Vladimir Putin, insinuando que 2026 podría ser un año de redefiniciones de poder.

Otra frase recurrente señala: “Caerán sombras, pero el hombre de luz se alzará”. La ambigüedad de la escritura de Nostradamus ha permitido que, durante siglos, sus versos se ajusten a contextos históricos cambiantes, desde guerras europeas hasta crisis económicas.

BABA VANGA Y LA GUERRA QUE VIENE DEL ESTE

Décadas después de la muerte de la vidente búlgara, las supuestas visiones de Baba Vanga resurgen con fuerza. A ella se le atribuye una predicción según la cual una guerra iniciada en el este se expandiría hacia Occidente, alterando el equilibrio mundial y provocando una disminución significativa de la población europea.

El conflicto actual encaja, para sus seguidores, con esa narrativa. La escalada militar involucra no solo a Irán, sino también a actores clave en la geopolítica global. Además, la guerra en Ucrania continúa sin una resolución clara, mientras la franja de Gaza sigue siendo escenario de enfrentamientos persistentes.

“Occidente caerá y Rusia se alzará”, es otra frase atribuida a Baba Vanga que ha sido retomada en redes sociales. Según estas interpretaciones, el ascenso de Vladimir Putin sería parte de un reordenamiento global tras un conflicto mayor.

EL TEMOR A UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL

El presidente Donald Trump declaró que el conflicto con Irán podría extenderse “al menos cuatro semanas”, una afirmación que refuerza la percepción de una confrontación prolongada. Mientras tanto, aliados europeos han manifestado inquietud por la falta de coordinación estratégica y el riesgo de una guerra regional ampliada.

En redes sociales, el término Tercera Guerra Mundial se ha convertido en tendencia. Sin embargo, expertos en relaciones internacionales advierten que las profecías suelen reinterpretarse a posteriori, adaptándose a los acontecimientos del momento.

DATOS CURIOSOS

· Las cuartetas de Nostradamus fueron publicadas en 1555 y están escritas en francés antiguo con mezclas de latín y anagramas, lo que facilita múltiples interpretaciones.

· A lo largo de los siglos, sus textos han sido vinculados con la Revolución Francesa, las guerras mundiales e incluso con líderes del siglo XXI.

· Baba Vanga perdió la vista a los 12 años tras un presunto tornado y afirmó que desde entonces comenzó a tener visiones proféticas.

· Muchas de las predicciones atribuidas a Baba Vanga no fueron escritas por ella, sino recopiladas por seguidores después de su muerte, lo que complica su verificación histórica.

TE PUEDE INTERESAR: Las temibles profecías de Nostradamus para 2026... guerras y cambios globales

Entre la incertidumbre geopolítica y la memoria cultural de los grandes conflictos del siglo XX, las profecías funcionan más como espejo de los miedos colectivos que como evidencia histórica. Aun así, cada nuevo bombardeo reactiva la pregunta que inquieta a millones: ¿estamos ante el preludio de un conflicto global?

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
profecias

Personajes


Donald Trump
Nostradamus

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Las mujeres concentran más del 95 por ciento de los casos de violencia familiar en Coahuila.

Coahuila: En 2026, aumentan 60% atenciones en hospitales por violencia intrafamiliar
Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma

Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma
El Centro Acuático Scotiabank de Zapopan seguirá como escenario del Mundial de Clavados, luego de que World Aquatics confirmara la reprogramación del evento en Jalisco.

Jalisco mantendrá el Mundial de Clavados tras reprogramación avalada por World Aquatics
¡Evento épico! Conquista Shakira con concierto en el Zócalo de la CDMX ante 400 mil personas

¡Evento épico! Conquista Shakira con concierto en el Zócalo de la CDMX ante 400 mil personas
La respuesta violenta del CJNG tras el abatimiento de “El Mencho” provocó afectaciones en al menos 20 estados del país.

Muerte de ‘El Mencho’ y la reforma electoral dominan la agenda digital de la semana
El presidente Donald Trump llamó a las fuerzas armadas iraníes a rendirse para acceder a un plan de amnistía.

Promete Trump 4 semanas de ataques en Irán; afirma que vengará muerte de militares asesinados
true

¿Qué hacer...? México, una feria de violencia y sevicia
En 2025 se otorgaron más de 104 mil financiamientos con descuentos vía nómina y tasas preferenciales.

Impulsa Fonacot incorporación patronal y coloca créditos récord en Coahuila