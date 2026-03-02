¿Tercera Guerra Mundial?... Las profecías de Nostradamus y Baba Vanga regresan en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos

El pasaje, incluido en su obra Les Prophéties , ha sido interpretado como una advertencia sobre una guerra prolongada que podría extenderse durante meses. Aunque los versos no mencionan regiones contemporáneas de forma explícita, analistas aficionados los vinculan con el actual conflicto en Oriente Medio , que ya muestra señales de expansión regional.

El nombre de Nostradamus vuelve a ocupar titulares cada vez que el escenario internacional se tambalea. En medio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, seguidores del boticario francés han desempolvado una de sus cuartetas más citadas: “Siete meses de gran guerra, gente muerta por maldad / Ruán, Evreux, el Rey, no fallará”.

La tensión no es menor. Tras los bombardeos iniciales, Teherán respondió con ataques dirigidos a Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudí y Catar, países que albergan infraestructura estratégica occidental. El temor a que la confrontación escale más allá de un conflicto localizado alimenta las lecturas apocalípticas de las profecías.

NUEVO LIDERAZGO Y SOMBRAS GLOBALES

Otra cuarteta atribuida a Nostradamus menciona: “El gran enjambre de abejas se levantará... de noche, la emboscada...”. Para algunos intérpretes contemporáneos, el “enjambre” simboliza alianzas militares o movimientos estratégicos en bloque. En foros digitales, el texto ha sido relacionado con figuras como Donald Trump y Vladimir Putin, insinuando que 2026 podría ser un año de redefiniciones de poder.

Otra frase recurrente señala: “Caerán sombras, pero el hombre de luz se alzará”. La ambigüedad de la escritura de Nostradamus ha permitido que, durante siglos, sus versos se ajusten a contextos históricos cambiantes, desde guerras europeas hasta crisis económicas.

BABA VANGA Y LA GUERRA QUE VIENE DEL ESTE

Décadas después de la muerte de la vidente búlgara, las supuestas visiones de Baba Vanga resurgen con fuerza. A ella se le atribuye una predicción según la cual una guerra iniciada en el este se expandiría hacia Occidente, alterando el equilibrio mundial y provocando una disminución significativa de la población europea.

El conflicto actual encaja, para sus seguidores, con esa narrativa. La escalada militar involucra no solo a Irán, sino también a actores clave en la geopolítica global. Además, la guerra en Ucrania continúa sin una resolución clara, mientras la franja de Gaza sigue siendo escenario de enfrentamientos persistentes.

“Occidente caerá y Rusia se alzará”, es otra frase atribuida a Baba Vanga que ha sido retomada en redes sociales. Según estas interpretaciones, el ascenso de Vladimir Putin sería parte de un reordenamiento global tras un conflicto mayor.

EL TEMOR A UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL

El presidente Donald Trump declaró que el conflicto con Irán podría extenderse “al menos cuatro semanas”, una afirmación que refuerza la percepción de una confrontación prolongada. Mientras tanto, aliados europeos han manifestado inquietud por la falta de coordinación estratégica y el riesgo de una guerra regional ampliada.

En redes sociales, el término Tercera Guerra Mundial se ha convertido en tendencia. Sin embargo, expertos en relaciones internacionales advierten que las profecías suelen reinterpretarse a posteriori, adaptándose a los acontecimientos del momento.

DATOS CURIOSOS

· Las cuartetas de Nostradamus fueron publicadas en 1555 y están escritas en francés antiguo con mezclas de latín y anagramas, lo que facilita múltiples interpretaciones.

· A lo largo de los siglos, sus textos han sido vinculados con la Revolución Francesa, las guerras mundiales e incluso con líderes del siglo XXI.

· Baba Vanga perdió la vista a los 12 años tras un presunto tornado y afirmó que desde entonces comenzó a tener visiones proféticas.

· Muchas de las predicciones atribuidas a Baba Vanga no fueron escritas por ella, sino recopiladas por seguidores después de su muerte, lo que complica su verificación histórica.

Entre la incertidumbre geopolítica y la memoria cultural de los grandes conflictos del siglo XX, las profecías funcionan más como espejo de los miedos colectivos que como evidencia histórica. Aun así, cada nuevo bombardeo reactiva la pregunta que inquieta a millones: ¿estamos ante el preludio de un conflicto global?