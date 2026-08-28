¿Tu celular termina en 1?... Así puedes registrar tu línea paso a paso

El trámite puede realizarse en línea o directamente en un centro de atención de la compañía telefónica.

Las líneas telefónicas cuyo número termina en 1 tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para completar su registro

Si no realizas el registro dentro del plazo establecido, tu línea podría ser suspendida y dejarías de contar con servicios como llamadas, mensajes y datos móviles.

¿CÓMO REGISTRAR TU LÍNEA TELEFÓNICA?

El trámite puede realizarse a través del portal oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) o mediante el enlace que tu compañía telefónica te envíe por mensaje de texto.

Para hacerlo en línea:1. Ingresa al portal oficial de Registra tu Línea - CRT. https://registratulinea.crt.gob.mx/

2. Selecciona tu compañía telefónica e ingresa tu número celular.

3. Captura los datos del titular, incluida la CURP.

4. Toma fotografías de tu identificación oficial por ambos lados.

5. Realiza la prueba de vida con la cámara frontal del celular.

6. Revisa que tus datos sean correctos.

7. Confirma el registro y guarda el comprobante o folio.

El trámite es gratuito.

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

Para registrar una línea como persona física necesitas:- Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte.

- CURP.

- Número celular de 10 dígitos.

En el caso de empresas se solicita la razón social, RFC, identificación oficial del representante legal y e.firma.

¿PUEDO HACERLO DE MANERA PRESENCIAL?

Sí. Si prefieres no hacerlo en línea o tienes algún problema con el proceso, puedes acudir a un centro de atención de tu compañía telefónica.

Deberás llevar tu identificación oficial y CURP para que el personal autorizado te ayude a completar el registro.

Si tu número termina en 1, recuerda que el plazo vence el 31 de agosto de 2026.

LAS TELEFÓNICAS TENDRÁN HASTA 72 HORAS PARA SUSPENDER LA LÍNEA

Una vez que termine el plazo establecido para cada terminación, las compañías telefónicas pueden suspender las líneas que no hayan sido vinculadas. El periodo para aplicar la medida puede extenderse hasta 72 horas después del vencimiento.

La suspensión no significa que el número desaparezca de inmediato. Durante ese periodo, el usuario únicamente podrá realizar algunas funciones específicas, como comunicarse con números de emergencia, contactar a su operador y recibir alertas oficiales, incluidas aquellas relacionadas con fenómenos como sismos.

El procedimiento es gratuito y puede realizarse desde el portal o aplicación oficial de la compañía telefónica. También existe la posibilidad de acudir personalmente a un Centro de Atención a Clientes.

Para completar el trámite generalmente se solicita una identificación oficial vigente, como la credencial para votar o el pasaporte, además de la CURP.

EL REGISTRO TAMBIÉN PUEDE AFECTAR EL ACCESO A SERVICIOS BANCARIOS

Uno de los efectos que puede resentir el usuario con una línea suspendida está relacionado con las operaciones financieras. La medida no implica que una cuenta bancaria sea cancelada ni que el dinero del cliente desaparezca.

Sin embargo, la suspensión del número puede complicar algunas operaciones que dependen de mensajes SMS para verificar la identidad del usuario. Los bancos utilizan el teléfono celular para enviar códigos de autorización, validar transferencias, permitir el acceso desde nuevos dispositivos o recuperar contraseñas.

Por ello, una línea suspendida puede provocar que determinadas funciones de las aplicaciones bancarias queden limitadas hasta que el usuario complete la vinculación correspondiente.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE CONSERVA AL VINCULAR LA CURP?

La CRT ha señalado que las compañías únicamente deben conservar la información necesaria para asociar cada línea con su titular. En los procedimientos digitales puede solicitarse una fotografía de la identificación y una prueba de vida mediante la cámara del dispositivo.