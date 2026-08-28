Infonavit te regresa dinero... Conoce cómo solicitar la devolución de pagos en exceso en septiembre 2026

Estos recursos pueden surgir por diferentes situaciones durante el cierre del financiamiento. Una de las más frecuentes ocurre cuando continúan los descuentos vía nómina pese a que el saldo del crédito ya llegó a cero. También puede haber pagos duplicados o depósitos adicionales realizados por error.

Miles de trabajadores en México que ya terminaron de pagar su crédito Infonavit podrían tener dinero pendiente de recuperar. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores recordó que existen casos en los que se generan saldos a favor debido a descuentos o depósitos realizados después de que la deuda quedó completamente liquidada.

De cara a septiembre de 2026 , el organismo mantiene disponibles sus mecanismos oficiales para revisar si existe un remanente y solicitar la devolución correspondiente. El procedimiento puede realizarse sin pagar comisiones y sin recurrir a gestores, intermediarios o despachos jurídicos.

¿QUIÉNES PUEDEN TENER UN SALDO A FAVOR EN INFONAVIT?

No todas las personas que liquidaron un crédito tienen automáticamente dinero pendiente de devolución. El saldo a favor aparece únicamente cuando existen pagos en exceso registrados después de que la deuda fue cubierta.

Uno de los escenarios más comunes ocurre cuando la empresa mantiene los descuentos del crédito en la nómina porque el área correspondiente no recibió a tiempo el aviso de que el financiamiento ya fue liquidado. De esta manera, pueden seguir realizándose retenciones que ya no corresponden.

También existen casos en los que el propio acreditado o el patrón realizan depósitos adicionales durante la etapa final del crédito. Entre ellos se encuentran los pagos duplicados, transferencias con cantidades incorrectas o depósitos preventivos que terminan generando un excedente.

CÓMO REVISAR SI INFONAVIT TE DEBE DINERO

Para conocer si existe un saldo a favor, el primer paso es ingresar a la plataforma Mi Cuenta Infonavit. Dentro del sistema, el usuario debe consultar la información relacionada con su financiamiento.

La revisión se realiza en la sección “Mi Crédito” y posteriormente en “Saldos y Movimientos”. Ahí es necesario confirmar que el estatus del financiamiento aparezca como “Liquidado” y revisar si existen cantidades registradas como pagos en exceso.

Este procedimiento permite identificar si se generó algún remanente después de terminar de pagar la vivienda. La información disponible en la plataforma es la base para iniciar, en caso de ser necesario, el proceso de devolución.

ASÍ PUEDES SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE PAGOS EN EXCESO

El trámite para recuperar los pagos en exceso de Infonavit es gratuito y puede realizarse mediante distintos mecanismos, dependiendo de si la persona cuenta con una e.firma vigente del SAT.

Quienes tienen este documento digital pueden hacer el procedimiento completamente en línea desde Mi Cuenta Infonavit, mediante la opción “Devolución de Pagos en Exceso”. Para recibir el dinero, deben registrar una cuenta bancaria que esté exclusivamente a nombre del titular y proporcionar la CLABE interbancaria correspondiente.

Las personas que no cuentan con e.firma pueden comunicarse a Infonatel para recibir orientación y, en caso necesario, agendar una cita en un Centro de Servicio Infonavit (CESI). Una vez autorizada la solicitud, el dinero se entrega mediante depósito bancario.

QUÉ HACER DESPUÉS DE LIQUIDAR EL CRÉDITO

La liquidación del financiamiento también implica realizar algunos trámites relacionados con el cierre administrativo del crédito. Uno de ellos es descargar el Aviso de Suspensión de Descuentos desde los canales del instituto.

Este documento debe entregarse al área de nómina de la empresa para detener cualquier descuento que pudiera continuar aplicándose después de haber terminado de pagar el crédito. Así se evita que sigan generándose nuevas retenciones indebidas.

También está el proceso relacionado con la cancelación de hipoteca, necesaria para liberar formalmente el gravamen sobre la vivienda. Infonavit mantiene sus canales oficiales para consultar los requisitos correspondientes a cada situación.

El organismo insiste en que la revisión del saldo y la solicitud de devolución deben realizarse a través de Mi Cuenta Infonavit e Infonatel, sin necesidad de pagar comisiones a personas que ofrezcan realizar el trámite como intermediarios.