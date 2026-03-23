¿Para qué sirve poner papel aluminio sobre el Modem de WiFi?... y por qué recomiendan hacerlo

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/ 23 marzo 2026
    ¿Para qué sirve poner papel aluminio sobre el Modem de WiFi?... y por qué recomiendan hacerlo
    Un truco viral propone usar papel aluminio detrás del módem para mejorar la señal WiFi. Aunque tiene base científica, sus resultados son limitados y dependen del entorno VANGUARDIA/ARCHIVO

Descubre cómo el papel aluminio puede mejorar la señal WiFi, por qué funciona y cuáles son sus limitaciones según especialistas

En tiempos donde la conectividad es esencial, un truco casero con papel aluminio ha ganado popularidad por su promesa de mejorar la señal de WiFi en cuestión de minutos. La idea es simple: colocar una lámina metálica detrás del módem para redirigir la señal hacia zonas específicas del hogar.

Aunque a primera vista puede parecer un mito de internet, este método tiene fundamentos en la física. Los routers emiten señal de forma omnidireccional, es decir, en 360 grados, lo que provoca que parte de la cobertura se desperdicie en áreas donde no se necesita.

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En ese contexto, el aluminio actúa como un reflector de ondas electromagnéticas, permitiendo “empujar” la señal hacia espacios más útiles, como la sala o el área de trabajo.

CÓMO FUNCIONA EL PAPEL ALUMINIO EN EL MÓDEM

El principio detrás de este truco está en la capacidad del aluminio para reflejar señales de radio, incluyendo las frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz que utilizan los routers domésticos. Al colocarlo en forma curva, funciona como un pequeño “espejo” que concentra la señal en una dirección específica.

Este concepto fue explorado en 2017 por investigadores de la Universidad de Dartmouth, quienes utilizaron reflectores para optimizar la distribución del WiFi en interiores. En condiciones controladas, se lograron mejoras de hasta un 50% en zonas dirigidas.

No es magia, es redirección de ondas”, explican especialistas en telecomunicaciones al referirse a este fenómeno, que aprovecha principios básicos de propagación electromagnética.

Para aplicar el método de forma sencilla:

• Usar una lámina de aluminio de aproximadamente 20x30 cm

• Darle forma curva, similar a un plato

• Colocarla detrás del módem o antenas

• Orientarla en sentido contrario a la zona donde se desea mejorar señal

Algunos usuarios reportan mejoras de entre 10% y 20%, aunque los resultados dependen del entorno y la distribución del espacio.

LIMITACIONES Y RIESGOS DEL MÉTODO

Pese a su popularidad, el uso de papel aluminio en el módem no es una solución definitiva. De hecho, especialistas advierten que se trata de un ajuste puntual que no sustituye tecnologías más avanzadas como repetidores o sistemas mesh.

Uno de los errores más comunes es envolver completamente el módem, lo cual puede ser contraproducente. Esto atrapa el calor del dispositivo y puede afectar su rendimiento o incluso dañarlo con el tiempo.

Además, al concentrar la señal en una dirección, otras áreas pueden verse afectadas, generando zonas con menor cobertura. También hay que considerar que el WiFi sigue teniendo dificultades para atravesar paredes gruesas o estructuras metálicas.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL WIFI Y SUS SEÑALES

El comportamiento de la señal WiFi está influenciado por múltiples factores que van más allá de la potencia del módem.

• Las paredes de concreto pueden reducir hasta 50% la señal

• Los espejos también reflejan ondas electromagnéticas• Electrodomésticos como microondas pueden generar interferencia

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Además, el diseño de los routers modernos ya contempla cierta optimización en la distribución de señal, aunque no siempre es suficiente para cubrir todos los espacios de una vivienda.

El uso de papel aluminio como reflector casero se ha convertido en un ejemplo de cómo principios científicos básicos pueden trasladarse a soluciones cotidianas, aunque con resultados variables y lejos de ser universales.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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