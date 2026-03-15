SAT: Esta es la fecha límite para hacer la declaración anual en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 15 marzo 2026
    SAT: Esta es la fecha límite para hacer la declaración anual en 2026
    Las personas físicas deberán presentar su Declaración Anual del ejercicio fiscal 2025 entre el 1 y el 30 de abril de 2026, mientras que las personas morales tienen como plazo del 1 de enero al 31 de marzo. CUARTOSCURO

Cumplir con la declaración en tiempo y forma evita requerimientos por parte de la autoridad fiscal

Las personas físicas deberán presentar su Declaración Anual del ejercicio fiscal 2025 entre el 1 y el 30 de abril de 2026, mientras que las personas morales tienen como plazo del 1 de enero al 31 de marzo, de acuerdo con el calendario establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este trámite fiscal, considerado uno de los más importantes para los contribuyentes en México, permite reportar los ingresos obtenidos durante el año anterior y el pago de impuestos correspondiente, con el fin de determinar si existe un saldo a pagar o, en su caso, un saldo a favor derivado de las deducciones personales.

TE PUEDE INTERESAR: Fecha exacta para la entrega de las boletas de calificaciones en marzo, según la SEP

Las Donatarias Autorizadas cuentan con un calendario distinto, ya que su fecha límite para cumplir con esta obligación fue el 15 de febrero del presente año.

HACER LA DECLARACIÓN ANUAL

Especialistas de la firma global Deloitte señalan que cumplir con la declaración en tiempo y forma evita requerimientos por parte de la autoridad fiscal, así como la imposición de multas que podrían afectar la estabilidad financiera de los contribuyentes.

Además de ser una obligación legal, la Declaración Anual también puede representar una oportunidad para recuperar recursos. De acuerdo con un análisis de la red internacional PKF Global, la adecuada integración de deducciones personales —como gastos médicos, hospitalarios o intereses de créditos hipotecarios— permite que trabajadores y profesionistas accedan a la devolución de impuestos.

La obligación de presentar la declaración para personas físicas no se limita a quienes tienen negocios propios. Según la normativa vigente del SAT, también deben realizar este trámite quienes hayan trabajado para dos o más patrones al mismo tiempo, quienes obtuvieron ingresos por honorarios, arrendamiento o actividad empresarial, o quienes registraron ingresos anuales superiores a 400 mil pesos, incluso si provienen de un solo empleador.

QUÉ NECESITO PARA HACER MI DECLARACIÓN ANUAL

Para realizar el proceso a través del portal del SAT, especialistas recomiendan contar con RFC vigente, contraseña o e.firma activa, así como la información completa de ingresos y comprobantes de deducciones personales.

TE PUEDE INTERESAR: La Beca Benito Juárez depositará pago doble de 3 mil 800 pesos en abril de 2026

La plataforma digital del SAT facilita el trámite al mostrar información precargada basada en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos durante 2025.

No obstante, se recomienda revisar cuidadosamente estos datos antes de enviar la declaración para asegurar que el cálculo sea correcto. Al concluir el proceso, el sistema genera un acuse de recibo y, en caso de existir un saldo a pagar, emite una línea de captura con su fecha de vigencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Declaración Anual

Organizaciones


SAT

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Logro. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio resultó la vencedora de las categorías principales.

Coronan a ‘Una batalla tras otra’ como la Mejor Película de los Oscar
Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Bloquean créditos subasta de AHMSA
Señalan que las herramientas como la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos amplían las capacidades de la justicia electoral.

TEPJF impulsa mediación y conciliación para contener disputas políticas

Desde 2020, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con su filial Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), se hizo presente en la frontera que comparten Chiapas y Guatemala.

El control del CJNG en la franja fronteriza entre Chiapas y Guatemala
La Presidenta afirmó que existe consenso para presentar su “Plan B”.

Tras frenarle la reforma, Sheinbaum saca el Plan B y dice que ya amarró a sus aliados
Estados Unidos cierra su agencia consular en Santa Cruz, tras la captura de Marset

Estados Unidos acredita la captura de Marset en Belice a ‘El Escudo de las Américas’
La operación militar se ha convertido en un elemento arriesgado para los intereses políticos de Trump y los republicanos a ocho meses de las elecciones de medio mandato.

El impacto económico en EU del ataque a Irán: un bumerán para Trump en año electoral
El presidente Donald Trump no ha logrado encontrar una explicación convincente de por qué inició la guerra, ni de cómo la terminará, para una población preocupada por las muertes de estadounidenses en el conflicto.

A dos semanas de la guerra con Irán, Trump busca asegurar el estrecho de Ormuz