SAT: Esta es la fecha límite para hacer la declaración anual en 2026

Las personas físicas deberán presentar su Declaración Anual del ejercicio fiscal 2025 entre el 1 y el 30 de abril de 2026, mientras que las personas morales tienen como plazo del 1 de enero al 31 de marzo, de acuerdo con el calendario establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este trámite fiscal, considerado uno de los más importantes para los contribuyentes en México, permite reportar los ingresos obtenidos durante el año anterior y el pago de impuestos correspondiente, con el fin de determinar si existe un saldo a pagar o, en su caso, un saldo a favor derivado de las deducciones personales.

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Las Donatarias Autorizadas cuentan con un calendario distinto, ya que su fecha límite para cumplir con esta obligación fue el 15 de febrero del presente año.