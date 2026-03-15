SAT: Esta es la fecha límite para hacer la declaración anual en 2026
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Cumplir con la declaración en tiempo y forma evita requerimientos por parte de la autoridad fiscal
Las personas físicas deberán presentar su Declaración Anual del ejercicio fiscal 2025 entre el 1 y el 30 de abril de 2026, mientras que las personas morales tienen como plazo del 1 de enero al 31 de marzo, de acuerdo con el calendario establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Este trámite fiscal, considerado uno de los más importantes para los contribuyentes en México, permite reportar los ingresos obtenidos durante el año anterior y el pago de impuestos correspondiente, con el fin de determinar si existe un saldo a pagar o, en su caso, un saldo a favor derivado de las deducciones personales.
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Las Donatarias Autorizadas cuentan con un calendario distinto, ya que su fecha límite para cumplir con esta obligación fue el 15 de febrero del presente año.
HACER LA DECLARACIÓN ANUAL
Especialistas de la firma global Deloitte señalan que cumplir con la declaración en tiempo y forma evita requerimientos por parte de la autoridad fiscal, así como la imposición de multas que podrían afectar la estabilidad financiera de los contribuyentes.
Además de ser una obligación legal, la Declaración Anual también puede representar una oportunidad para recuperar recursos. De acuerdo con un análisis de la red internacional PKF Global, la adecuada integración de deducciones personales —como gastos médicos, hospitalarios o intereses de créditos hipotecarios— permite que trabajadores y profesionistas accedan a la devolución de impuestos.
La obligación de presentar la declaración para personas físicas no se limita a quienes tienen negocios propios. Según la normativa vigente del SAT, también deben realizar este trámite quienes hayan trabajado para dos o más patrones al mismo tiempo, quienes obtuvieron ingresos por honorarios, arrendamiento o actividad empresarial, o quienes registraron ingresos anuales superiores a 400 mil pesos, incluso si provienen de un solo empleador.
QUÉ NECESITO PARA HACER MI DECLARACIÓN ANUAL
Para realizar el proceso a través del portal del SAT, especialistas recomiendan contar con RFC vigente, contraseña o e.firma activa, así como la información completa de ingresos y comprobantes de deducciones personales.
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La plataforma digital del SAT facilita el trámite al mostrar información precargada basada en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos durante 2025.
No obstante, se recomienda revisar cuidadosamente estos datos antes de enviar la declaración para asegurar que el cálculo sea correcto. Al concluir el proceso, el sistema genera un acuse de recibo y, en caso de existir un saldo a pagar, emite una línea de captura con su fecha de vigencia.