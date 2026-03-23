Pensión del Bienestar 2026: ¿Qué es la figura del auxiliar y por qué es importante que lo registres?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas sociales más importantes en México, diseñado para mejorar la calidad de vida de quienes tienen 65 años o más. Este apoyo económico no contributivo busca garantizar mayor estabilidad financiera y acceso a protección social para millones de personas en el país. Actualmente, el programa otorga 6,200 pesos bimestrales, depositados directamente a través del Banco del Bienestar. Este ingreso representa un respaldo clave para cubrir gastos básicos, especialmente en un contexto donde los costos de vida continúan en aumento.

¿Quiénes pueden recibir la Pensión Bienestar? El programa está dirigido a todas las personas adultas mayores de 65 años en adelante que realicen su solicitud. No es necesario haber cotizado previamente en algún sistema de pensiones, ya que se trata de un apoyo universal enfocado en este sector de la población. Este enfoque permite que más personas accedan al beneficio, incluso aquellas que no cuentan con una pensión formal o ingresos estables. Requisitos para registrarse en la Pensión Bienestar Para iniciar el trámite, es fundamental contar con los documentos básicos que acrediten identidad y residencia. Entre los principales requisitos se encuentran: - Acta de nacimiento - Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o credencial del INAPAM) - Clave Única de Registro de Población (CURP) - Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses) - Número telefónico de contacto Estos documentos permiten validar la información del solicitante y asegurar su correcta incorporación al programa.

¿Qué es la figura del auxiliar y por qué es importante? El programa también contempla la figura de una persona auxiliar, quien puede apoyar en trámites o gestiones en caso de que el adulto mayor lo requiera. Para ello, el auxiliar debe presentar documentos similares, además de acreditar el parentesco con la persona beneficiaria. Contar con un auxiliar puede ser clave para dar seguimiento a pagos, resolver incidencias o realizar trámites en nombre del beneficiario. Pago de marcha: apoyo en caso de fallecimiento Uno de los beneficios menos conocidos del programa es el pago de marcha, un apoyo económico que se entrega por única ocasión al auxiliar registrado en caso de fallecimiento de la persona beneficiaria. Para acceder a este recurso, es necesario presentar identificación oficial, acta de defunción o constancia médica, y realizar el trámite dentro de los dos bimestres posteriores al fallecimiento. De no hacerlo en ese periodo, se pierde el derecho a recibir este apoyo. El pago se realiza en el bimestre siguiente a la notificación, siempre y cuando no se hayan recibido depósitos posteriores al fallecimiento.

Un apoyo clave para el bienestar en México La Pensión Bienestar se ha consolidado como un pilar en la política social del país. Más allá del monto económico, representa una herramienta para reducir desigualdades y brindar mayor seguridad a las personas adultas mayores. Si cumples con la edad requerida o tienes un familiar que pueda beneficiarse, es importante preparar los documentos y mantenerse informado sobre las fechas de registro. Este programa no solo ofrece un ingreso, sino también una oportunidad para mejorar la calidad de vida en una etapa clave.

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