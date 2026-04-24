Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo mayo-junio de 2026? (Calendario tentativo)

Además, existe la Pensión Mujeres Bienestar , destinada a mujeres de 60 a 64 años que no reciben otro beneficio similar, brindándoles seguridad económica y estabilidad.

La Pensión del Bienestar es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México . Dirigida a adultos mayores de 65 años, garantiza un ingreso bimestral de 6 mil 400 pesos , con el objetivo de cubrir gastos básicos y mejorar la calidad de vida.

FECHAS TENTATIVAS DE PAGO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025

Para el tercer bimestre de 2026, los pagos podrían iniciar el lunes 4 de septiembre, aunque la Secretaría del Bienestar aún no ha publicado el calendario oficial. La entrega se realiza de acuerdo con la primera letra del apellido del beneficiario:

• Letra A: lunes 4 de mayo

• Letra B: martes 5 de mayo

• Letras C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

• Letras D, E, F: viernes 8 de mayo

• Letra G: lunes 11 y martes 12 de mayo

• Letras H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

• Letra L: jueves 14 de mayo

• Letra M: viernes 15 y martes 19 de mayo

• Letras N, Ñ, O: miércoles 20 de mayo

• Letras P, Q: jueves 21 de mayo

• Letra R: viernes 22 y lunes 25 de mayo

• Letra S: martes 26 de mayo

• Letras T, U, V: miércoles 27 de mayo

• Letras W, X, Y, Z: jueves 28 de mayo

CÓMO CONSULTAR TU SALDO DESDE CASA

Para evitar filas y traslados innecesarios, los beneficiarios pueden usar la app del Banco del Bienestar:

• Descarga la aplicación desde Google Play o App Store.

• Acepta los términos y condiciones.

• Ingresa tu número de celular registrado.

• Introduce los 26 dígitos de tu tarjeta y tu NIP.

• Crea y confirma una contraseña segura.

• Selecciona “Consultar saldo” para ver el monto depositado.

Esta herramienta permite verificar depósitos en tiempo real, ofreciendo comodidad y seguridad a los beneficiarios.

¿CUÁNTOS PAGOS QUEDAN EN 2026?

Tras el depósito de mayo-junio, quedarán3 pagos en el año:

• Cuarto depósito: julio 2026.

• Quinto depósito: septiembre 2026.

• Sexto depósito: noviembre 2026.

RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR

• Verifica la fecha exacta de pago según tu apellido.

• Acude únicamente el día asignado para evitar aglomeraciones.

• Lleva tu credencial oficial y tarjeta del Banco del Bienestar.

• Usa la app para confirmar que el pago se ha realizado antes de acudir a retirar efectivo.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

• La Pensión del Bienestar es uno de los programas más amplios del país, con más de 12 millones de beneficiarios registrados en 2024.

• El apoyo económico ha tenido aumentos constantes desde su implementación; en 2019 era de 2,550 pesos bimestrales, y en 2026 alcanzó los 6,400 pesos.

• Se estima que para finales de 2025, el padrón se incremente en más de 500 mil personas, debido al envejecimiento de la población.

• Además del depósito, los beneficiarios pueden recibir orientación médica, atención en módulos y asesoría jurídica en Centros Integradores del Bienestar.

REQUISITOS PARA REGISTRARME A LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

REQUISITOS

• Una identificación oficial vigente.

• Acta de nacimiento.

• CURP de reciente impresión.

• Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

• Teléfonos de contacto (celular y de casa).

Además, se permite que las personas adultas mayores designen a una persona auxiliar para representarlas en los trámites, quien deberá cumplir con los mismos requisitos.

Esta iniciativa refleja el compromiso de la Secretaría de Bienestar para garantizar el derecho al bienestar de las personas mayores, consagrado en el artículo 4° de la Constitución.

¿CÓMO PUEDO RETIRAR EFECTIVO DEL BANCO DEL BIENESTAR?

1. Insertar tarjeta y teclear su Número de Identificación Personal (NIP).

2. Elegir “Retiro de efectivo”.

3. Definir el monto a retirar.

4. Definir si desean imprimir su comprobante de retiro.

5. Tomar su efectivo, el recibo y su tarjeta.

OTRA OPCIÓN PARA RETIRAR

Otra opción es retirar en otros bancos. Todos los bancos establecidos en México permiten el retiro del pago bimestral de la pensión para adultos mayores, pero es importante tener en cuenta que se aplica un cargo adicional.

Las entidades bancarias que existen en México son diversas y ofrecen precios muy variados en cuanto al cobro de comisión se refiere. Una de las mejores opciones es Inbursa, ya que solo cobran 15 pesos por prestar ese servicio, mientras que alternativas como Banco Azteca suelen ser muy caras.

Aquí te dejamos el listado de algunos bancos en los que se puede retirar dinero o consultar saldo de la Tarjeta del Bienestar y cuánto cobran por realizar estos movimiento:

• Inbursa: 6 pesos por consulta y 15 pesos por retiro de efectivo en sus cajeros.

• Banbajío: 7 pesos por consulta de saldo y 20 pesos por retiro de efectivo.

• BBVA: 11 pesos por consulta y 29.50 por retiro en cajero.

• HSBC: 11.75 pesos más IVA por consulta y 20.96 pesos más IVA por disponer de dinero en sus cajeros .

• Citibanamex: 10 pesos de consulta y 26.50 pesos por retiro de efectivo.

• Banorte: 10 pesos por consulta y 27 pesos por retiro de efectivo.

• Banco Azteca: 11 pesos por consulta y 34.80 pesos por retiro de efectivo.

Otra de las opciones que menor comisión cobra es Banjercito, que solamente pide 16 pesos. Asimismo, Bancoppel también es una alternativa viable para disponer de efectivo, ya que solo es necesario reponerles 15.52 pesos.

Si perdí mi tarjeta de la Pensión del Bienestar... ¿cómo puedo sacar dinero y cómo reponerla?

¿QUÉ OCURRE SI PERDEMOS O NOS ROBAN LA TARJETA DEL BIENESTAR?

Resulta frecuente que olvidemos dónde ponemos las cosas personales, o que se extravíen llaves, tarjetas, credenciales u otros objetos.

Si en tu caso perdiste o fuiste víctima de un robo y no cuentas con la tarjeta del Bienestar, no entres en pánico, respira y toma nota de los siguientes pasos que debes de hacer para reponerla y recibir el apoyo económico en 2026.

Lo primero que tienes que hacer es reportar de inmediato y bloquear la tarjeta Bienestar para evitar que hagan mal uso de ella o extraigan el dinero que guardas.

Para tal efecto, comunícate al número telefónico 8008213844 desde ahí reporta el robo o extravío y solicita el bloqueo de la tarjeta. Al momento de realizar este trámite ten a la mano la documentación de número de cuenta, Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial (INE), datos que se te pedirán para completar el proceso.

¿CÓMO COBRAR EL DINERO SIN TARJETA DEL BIENESTAR?

En caso de no contar con la Tarjeta del Bienestar, existen otras opciones para cobrar la pensión o una beca. Una de ellas es acudir directamente a la sucursal bancaria correspondiente al programa de la Pensión del Bienestar y presentar los documentos necesarios para realizar el cobro. Es importante contar con la identificación oficial y los datos personales actualizados.

Los sitios donde también puedes retirar sin tarjeta se les conoce como las oficinas de Financiera del Bienestar (antes Telecomm).

• Documentos para cobrar en cualquier Banco del Bienestar sin tarjeta

• Acta de nacimiento en original y copia.

• Identificación oficial.

• Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Número de teléfono de contacto.

• Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses.

CÓMO SOLICITAR LA REPOSICIÓN DE LA TARJETA DE BIENESTAR

Ya sea porque se perdió, hubo un robo o algún otro motivo, las personas adultas mayores necesitan reponer su tarjeta de la Pensión Bienestar 2026 para seguir cobrando sus pagos bimestrales. Pero, ¿cómo tramitar una nueva? Y ¿cuánto tarda la reposición? Te contamos.

Y es que una vez que no tengas tu plástico del Banco del Bienestar, lo primero que se tiene que hacer es reportarlo al número 800 900 2000, donde te ayudarán a cancelarla; ese primer paso también debes hacerlo con cualquier otra institución bancaria.

Luego tienes que ir a un módulo o a alguna oficina de la Secretaría de Bienestar para que realices tu trámite, donde llenarás un formato sobre la reposición de la tarjeta.

Tras hacer ese paso, te entregarán un talón verde como comprobante. Si quieres saber cuál es el módulo más cercano a tu domicilio, en este enlace lo puedes consultar.