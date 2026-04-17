Pensión del Bienestar... ¿habrá retraso en el depósito por cierre masivo de bancos en mayo?

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/ 17 abril 2026
    Pensión del Bienestar... ¿habrá retraso en el depósito por cierre masivo de bancos en mayo?
    La Pensión del Bienestar ajustará fechas de pago en mayo por cierre de bancos el 1 de mayo; autoridades aseguran que no hay retrasos ni recortes. VANGUARDIA/ARCHIVO

El depósito de mayo podría ajustarse por el Día del Trabajo, aunque autoridades descartan retrasos en el apoyo a adultos mayores.

El próximo depósito de la Pensión del Bienestar para adultos mayores llegará con un ligero cambio en el calendario. La razón no es un problema en el programa, sino un ajuste operativo derivado del cierre masivo de bancos el viernes 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajo en México.

Este día está considerado como inhábil en el sistema financiero, por lo que las operaciones bancarias se suspenden en todo el país. En consecuencia, los depósitos que estaban programados para esa jornada no podrán realizarse en tiempo real, lo que modifica el arranque del calendario de pagos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/mujeres-con-bienestar-2026-como-registrarse-al-apoyo-para-mujeres-de-entre-18-y-59-anos-NC19930951

De acuerdo con la información disponible, los recursos que correspondían a esa fecha se recorrerían al siguiente día hábil, es decir, al lunes 4 de mayo. Este ajuste responde a la logística bancaria y no a cambios estructurales en el programa social.

SIN DEPOSITOS EN ABRIL POR CICLO OPERATIVO

Durante abril no se realizaron depósitos de la Pensión del Bienestar, lo que generó dudas entre algunos beneficiarios. Sin embargo, esta pausa forma parte del funcionamiento habitual del programa, que entrega el apoyo de manera bimestral.

El último pago se realizó en marzo, cubriendo el periodo correspondiente, por lo que abril quedó fuera del calendario. Los depósitos se reanudarán ahora para el bimestre mayo-junio, siguiendo el esquema previamente establecido por las autoridades.

Desde el gobierno federal se ha reiterado que esta pausa no implica ningún tipo de cancelación o reducción del apoyo económico. El programa, además, está respaldado como un derecho constitucional, lo que garantiza su continuidad.

CALENDARIO DEPENDE DE ORDEN ALFABETICO

La dispersión del apoyo, que asciende a 6 mil 400 pesos, se realiza a través de las tarjetas del Banco del Bienestar. El esquema organiza los depósitos de acuerdo con la primera letra del apellido de cada beneficiario.

Este sistema busca evitar aglomeraciones y mejorar la distribución del recurso, aunque también puede generar confusión cuando las fechas coinciden con días inhábiles. En esos casos, como ocurre con el 1 de mayo, el pago simplemente se recorre.

Si el depósito no aparece el primer día del calendario, no necesariamente significa un retraso. Puede tratarse de la programación por apellidos dentro del mismo esquema de dispersión.

“el depósito no aparece el primer día previsto, puede deberse a la programación por apellidos y no a un retraso”

AUTORIDADES PIDEN ATENCION A CANALES OFICIALES

La Secretaría del Bienestar será la encargada de publicar el calendario oficial días antes del inicio de los pagos. Este anuncio es clave para que los beneficiarios conozcan con precisión cuándo recibirán su apoyo.

Las autoridades federales han insistido en la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales, tanto de la dependencia como del sistema bancario. Esto ayuda a evitar rumores o interpretaciones erróneas sobre posibles retrasos.

“El llamado es a revisar el calendario oficial y respetar las fechas asignadas”, cita el medio, reforzando la recomendación de seguir únicamente información verificada.

https://vanguardia.com.mx/informacion/apoyo-bienestar-mujeres-50-a-64-fecha-limite-de-registro-en-abril-2026-MJ19768325

DATOS CURIOSOS

• La Pensión del Bienestar es uno de los programas sociales con mayor cobertura en México

• El Banco del Bienestar es el principal dispersor de apoyos federales

• El Día del Trabajo es uno de los pocos feriados donde cierran todos los bancos

• El monto del apoyo ha incrementado de forma gradual en los últimos años

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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