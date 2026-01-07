¡Se acabó el misterio! Ficha Disney a Teagan Croft y a Milo Manheim para el live action de ‘Enredados’

Show
/ 7 enero 2026
    ¡Se acabó el misterio! Ficha Disney a Teagan Croft y a Milo Manheim para el live action de ‘Enredados’
    Elección. Disney apuesta por rostros jóvenes para reinventar uno de sus clásicos animados más populares en acción real. FOTO: ESPECIAL

Luego de meses de castings y especulaciones, Disney confirmó a los protagonistas mientras continúa la búsqueda de la nueva villana, tras la salida de Scarlett Johansson, quien prefirió unirse a The Batman de Warner Bros.

Nombres de cantantes, modelos debutantes en la actuación y jóvenes actrices sonaron en las últimas semanas como posibles protagonistas del ambicioso proyecto live action de ‘Enredados’; sin embargo, este miércoles Disney confirmó a The Hollywood Reporter a los seleccionados: Teagan Croft y Milo Manheim.

La actriz australiana dará vida a la intrépida y curiosa ‘Rapunzel’, mientras que Milo Manheim interpretará al carismático y honesto ladrón ‘Flynn Rider’ en esta nueva versión de la historia, considerada un “clásico moderno” del estudio.

También se confirmó que Michael Gracey, quien cuenta entre sus créditos con los musicales biográficos ‘El Gran Showman’ y ‘Better Man’, será el encargado de dirigir la película.

¿CUÁNDO ESTRENA EL LIVE ACTION DE ENREDADOS?

Kristin Burr fungirá como productora del proyecto. La ejecutiva cuenta con una amplia trayectoria dentro del estudio y ha participado en producciones como ‘Otro Viernes de Locos’ y el exitoso live action ‘Cruella’ (2021). El guión estará a cargo de Jennifer Kaytin Robinson.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Disney fichó a la prometedora actriz australiana Teagan Croft tras su salto a la fama internacional al interpretar a Raven en la serie Titanes de DC. Por su parte, Milo Manheim fue elegido luego de su éxito como protagonista de la franquicia musical ‘Zombies’ de Disney Channel y por su papel como José en el filme religioso Camino a Belén, junto a Fiona Palomo y Antonio Banderas.

La decisión se dio después de que Disney realizara una inusual campaña de búsqueda. Los finalistas realizaron pruebas de pantalla en Londres en diciembre, antes de las vacaciones de invierno.

EL FUTURO DE LOS LIVE ACTIONS

Nombres como Sarah Catherine Hook, Lisa (Blackpink) y McKenna Grace sonaron para dar vida a la heroína de la historia; sin embargo, ninguna logró concretar su incorporación al proyecto.

Estos papeles podrían tener un impacto significativo en las carreras de los actores, ya que una producción de acción real de Disney tiene el potencial de convertirse en un éxito mundial de mil millones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Retiro temporal? David Harbour abandona película tras el final de ‘Stranger Things’

Prueba de ello es Lilo & Stitch, que fue la única cinta del estudio en alcanzar dicha cifra y que ya trabaja en su secuela, tras el desempeño negativo de Blanca Nieves y antes del estreno de la esperada animación Zootopia 2.

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Disney

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La asimetría comercial histórica entre México y Canadá con respecto a Estados Unidos ha provocado desventajas comparativas entre las tres economías nacionales.

El ‘T-MEC zombie’ será un riesgo geopolítico para México en 2026
El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla en el escenario con robots durante una conferencia de prensa de Nvidia antes de la feria tecnológica CES.

Lenovo y NVIDIA lanzan “fábricas de IA” masivas para acelerar la producción industrial
Descarado Trump

Descarado Trump
true

Trump hace cambios en Venezuela para que todo siga igual
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la postura de Ciro Gómez Leyva sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela es “antipatriota” y advirtió que normalizar este tipo de intervenciones abre la puerta a acciones similares en México

Claudia Sheinbaum califica de ‘antipatriota’ la postura de Gómez Leyva sobre intervención de EU en Venezuela

Acuerdo. La expareja alcanzó un acuerdo legal que prioriza el bienestar de sus hijos y evita disputas públicas.

Finalizan Nicole Kidman y Keith Urban su divorcio en tiempo récord y sin conflictos legales
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Las nieves de enero... Frente Frío y Gran Masa de Aire Frío azotarán a México con nieve, lluvias y bajas temperaturas
Tanto el COVID-19 como el resfriado común y la influenza están causados por virus.

¿Tengo influenza, gripe, alergia o COVID-19?... Cuáles son las principales diferencias y síntomas