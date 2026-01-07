¡Se acabó el misterio! Ficha Disney a Teagan Croft y a Milo Manheim para el live action de ‘Enredados’

Nombres de cantantes, modelos debutantes en la actuación y jóvenes actrices sonaron en las últimas semanas como posibles protagonistas del ambicioso proyecto live action de ‘Enredados’; sin embargo, este miércoles Disney confirmó a The Hollywood Reporter a los seleccionados: Teagan Croft y Milo Manheim. La actriz australiana dará vida a la intrépida y curiosa ‘Rapunzel’, mientras que Milo Manheim interpretará al carismático y honesto ladrón ‘Flynn Rider’ en esta nueva versión de la historia, considerada un “clásico moderno” del estudio. También se confirmó que Michael Gracey, quien cuenta entre sus créditos con los musicales biográficos ‘El Gran Showman’ y ‘Better Man’, será el encargado de dirigir la película.

¿CUÁNDO ESTRENA EL LIVE ACTION DE ENREDADOS? Kristin Burr fungirá como productora del proyecto. La ejecutiva cuenta con una amplia trayectoria dentro del estudio y ha participado en producciones como ‘Otro Viernes de Locos’ y el exitoso live action ‘Cruella’ (2021). El guión estará a cargo de Jennifer Kaytin Robinson. De acuerdo con The Hollywood Reporter, Disney fichó a la prometedora actriz australiana Teagan Croft tras su salto a la fama internacional al interpretar a Raven en la serie Titanes de DC. Por su parte, Milo Manheim fue elegido luego de su éxito como protagonista de la franquicia musical ‘Zombies’ de Disney Channel y por su papel como José en el filme religioso Camino a Belén, junto a Fiona Palomo y Antonio Banderas. La decisión se dio después de que Disney realizara una inusual campaña de búsqueda. Los finalistas realizaron pruebas de pantalla en Londres en diciembre, antes de las vacaciones de invierno.

EL FUTURO DE LOS LIVE ACTIONS Nombres como Sarah Catherine Hook, Lisa (Blackpink) y McKenna Grace sonaron para dar vida a la heroína de la historia; sin embargo, ninguna logró concretar su incorporación al proyecto. Estos papeles podrían tener un impacto significativo en las carreras de los actores, ya que una producción de acción real de Disney tiene el potencial de convertirse en un éxito mundial de mil millones de dólares.