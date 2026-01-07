¿A cuál vas a ir? Estos son los festivales musicales más esperados en México para 2026

Israel García
Estrellas internacionales como Alesso, Tyler, The Creator, Lenny Kravitz, Juanes, The Killers y hasta Guns N’ Roses se presentarán en el país, encabezando los lineups de los festivales más importantes

/ 7 enero 2026
Uno de los momentos más esperados por los amantes de la música es conocer los lineups de sus festivales favoritos. Más allá de escuchar a los artistas preferidos, conocer gente o viajar a otra ciudad, asistir a estos eventos se convierte en una experiencia que deja recuerdos para atesorar.

Pero ¿ya tienes listo tu boleto o decidido a cuál asistirás? Aquí te dejamos un recuento de lo que puedes esperar en 2026.

VIVE LATINO

Para su edición número 26, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical volverá a “echar la casa por la ventana”. De la mano de Amazon Music, el Vive Latino busca quedarse en la memoria de los asistentes los próximos 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros.

El cartel está encabezado por Enanitos Verdes, Enjambre, Fobia, Los Fabulosos Cadillacs, Lenny Kravitz, Juanes, Hello Seahorse! y La Maldita Vecindad, entre muchas otras agrupaciones.

La venta de boletos continúa a través de Ticketmaster, donde las entradas generales en Fase 1 para ambos días ya se encuentran agotadas. Actualmente, el Abono General tiene un costo desde $3,650 pesos, mientras que los boletos individuales rondan los $2,700 pesos. También sigue disponible el Abono Banamex, con un precio aproximado de $5,670 pesos.

PÁL NORTE

Uno de los festivales más importantes del norte del país es el ya clásico Tecate Pa’l Norte, que en su edición 2026 se llevará a cabo durante tres días: viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo.

Entre los artistas de gran calibre que conforman su lineup se incluyen Tyler, The Creator, Interpol, Deftones, Morat, Myke Towers, 31 Minutos, Guns N’ Roses, Los Fabulosos Cadillacs, Grupo Frontera, Simple Plan, Kygo, The Killers, Halsey, Zoé, DLD, entre otros.

Los últimos boletos disponibles varían de acuerdo con el tipo de abono o entradas individuales, por lo que se recomienda adquirirlos antes del próximo aumento de precios en Ticketmaster.

EDC FESTIVAL

Otro de los festivales más esperados es el Electric Daisy Carnival (EDC), el evento de música electrónica más importante del país, que en 2026 se desarrollará a lo largo de tres días, comenzando el viernes 20 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Esta edición contará con DJs de talla internacional como Martin Garrix, Zedd, Alesso, Above & Beyond y Adam Beyer, quienes pondrán a bailar al público más colorido.

La venta de entradas continúa en Ticketmaster, con precios que van desde los $2,095.50 pesos por día, hasta alrededor de $9,796 pesos por persona para el abono de los tres días.

