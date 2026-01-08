A 10 años de la captura de El Chapo Guzmán, así fue el operativo que lo llevó a la cárcel

Se cumplen 10 años de la captura de El Chapo Guzmán. Así fue el Operativo Cisne Negro, la persecución, la huida por túneles y el error que selló su destino

Eran alrededor de las 4:00 de la mañana del 8 de enero de 2016 cuando elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina irrumpieron en un inmueble ubicado en Los Mochis, Sinaloa. Tras meses de trabajos de inteligencia, las autoridades tenían identificado que en el lugar se encontraba un integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa.

La intervención derivó en la detención de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera y de Jorge Iván Gastélum, “El Cholo Iván”, considerado su mano derecha. El operativo cerraba así un largo periodo de búsqueda iniciado tras la fuga del capo del penal de máxima seguridad del Altiplano, ocurrida en julio de 2015.

Las acciones fueron bautizadas como Operativo Cisne Negro, una estrategia diseñada para evitar una nueva evasión y capturar al líder criminal que por años había desafiado al Estado mexicano.

ASÍ SE EJECUTÓ EL OPERATIVO CISNE NEGRO

Videos grabados desde la perspectiva de los propios elementos muestran el avance entre disparos y explosiones dentro de una construcción de varios pisos. Las imágenes revelan la coordinación del comando y la tensión del enfrentamiento con miembros del grupo criminal.

Durante la irrupción se registraron choques armados. Mientras los agentes aseguraban el inmueble, El Chapo logró escapar momentáneamente. Tras los disparos, los uniformados inspeccionaron cada rincón con lámparas montadas en sus armas.

“Tenemos tres masculinos, uno abatido y dos femeninas”, se escucha reportar a uno de los elementos por radio. El despliegue evidenció el alto riesgo y la precisión táctica del operativo, que se extendió por aproximadamente seis horas.

LA LLUVIA, EL ENEMIGO IMPREVISTO DE EL CHAPO

Como en ocasiones anteriores, Guzmán Loera recurrió a túneles para intentar evadir a las autoridades. Junto a El Cholo Iván, logró llegar al sistema de drenaje de la ciudad, confiando en las estructuras subterráneas que antes le habían permitido huir.

Sin embargo, las lluvias registradas en Sinaloa elevaron el nivel del agua en el drenaje, obligándolos a salir a la superficie. Ese factor natural se convirtió en el error decisivo que frustró su escape.

En un intento final, ambos robaron un vehículo, pero fueron interceptados por un agente de la entonces Policía Federal. Según reportes, El Chapo ofreció 50 millones de dólares a cambio de su libertad. La respuesta fue negativa. Al ser detenido, pronunció la frase que cerró su historia de fugas: “Se me acabaron las vacaciones”.

POR QUÉ SE LLAMÓ OPERATIVO CISNE NEGRO

El nombre del operativo tiene su origen en un cateo realizado en 2015 en el Rancho Los Ciruelos, donde las autoridades aseguraron animales exóticos, entre ellos cisnes negros, aves que eran conocidas como las favoritas de Guzmán Loera.

Ese hallazgo dio identidad simbólica a la operación que culminó con su captura definitiva. El despliegue estuvo encabezado por Marco Antonio Ortega Siu, entonces jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Semar, uno de los cuerpos élite del país.

Finalmente, alrededor de las 10:30 de la mañana del 8 de enero de 2016, El Chapo Guzmán y El Cholo Iván fueron presentados como detenidos, cerrando uno de los capítulos más emblemáticos del narcotráfico en México.

DATOS CURIOSOS DEL OPERATIVO

· Duró aproximadamente seis horas desde la irrupción hasta la captura final

· Fue la tercera y última detención de El Chapo Guzmán

· La lluvia fue un factor clave para frustrar su escape

· El nombre surgió por cisnes negros asegurados en una propiedad del capo

