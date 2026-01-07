Trámite de pasaporte mexicano aumenta de costo en 2026: ¿cuál es su precio?
Si viajar al extranjero fue uno de tus propósitos de Año Nuevo, debes saber que, para cumplir el objetivo, uno de los elementos que no pueden faltar es el pasaporte mexicano, el cual es un documento esencial para salir del país.
Ya sea que lo tramites por primera vez o lo renueves, en 2026 tendrás que pagar más por él, pues su costo incrementó.
A partir del 1 de enero de 2026, el Gobierno de México actualizó los costos del pasaporte para los habitantes del país, así que tenlo pendiente para realizar el trámite y tomar tus maletas.
NUEVOS COSTOS PARA 2026
Los costos son establecidos en el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos 2026 y respaldado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
De acuerdo con el sitio de pasaportes de SRE, estos ajustes de aumento van desde los 35 pesos hasta los 160 pesos.
Precio de Pasaporte 2026
- 1 año: $920 ($885 en 2025, $35 más barato);
- 3 años: $1,795 ($1,730 en 2025, $65 más barato);
- 6 años: $2,440 ($2,350 en 2025, $90 más barato);
- 10 años: $4,280 ($4,120 en 2025, $160 más barato).
El pasaporte con vigencia de un año solo se expide a menores de 3 años de edad.
Precios de Pasaporte a mitad de precio en 2026
Por otro lado, este es el beneficio de 50% de descuento para mayores de 60 años de edad, personas con discapacidad (deberá ser comprobada) y trabajadores agrícolas (con Canadá), este último rubro no aplica el beneficio con vigencia de 10 años.
- 1 año: $460;
- 3 años: $900;
- 6 años: $1,220;
- 10 años: $2,140.
¿QUÉ ES EL PASAPORTE?
El pasaporte es un documento oficial que permite a los mexicanos salir del país de manera documentada y solicitar a las autoridades extranjeras la autorización para su libre tránsito, además de apoyo y protección cuando sea necesario.
Cabe destacar que la SRE cuenta con algunos tipos de descuentos, de hasta el 50 por ciento en su costo, mismos que van dirigidos a ciertos sectores de la población.
Aunque los costos se dividen en 1, 3, 6 y 10 años, también existe el descuento dependiendo del tipo de pasaporte y la situación del solicitante.
REQUISITOS PARA OBTENER PASAPORTE
Para tramitar el pasaporte, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Formato de solicitud;
- Original y copia del acta de nacimiento, expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular;
- Original y copia de una identificación oficial vigente, como la credencial para votar del INE, matrícula consular, licencia de conducir, entre otras.;
- Comprobante de pago de derechos 2025 para la expedición del pasaporte oficial;
- Para los menores de edad, deben acudir acompañados de ambos padres o tutores legales con identificación oficial.
Para acceder al descuento del 50 por ciento, se debe presentar documentación adicional:
- Credencial del INAPAM para personas mayores de 60 años.
- Certificado médico que acredite discapacidad.
- Contrato laboral para trabajadores agrícolas temporales en Canadá.
¿CÓMO OBTENER UNA CITA PARA EL TRÁMITE DE PASAPORTE?
Para obtener un turno con la SRE, se dispone de dos modalidades: a través de internet o mediante una llamada telefónica.
En línea:
Se realiza ingresando al sitio web oficial de Citas SRE, en el que será necesario completar un formulario con datos personales como nombre completo, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
Llamada telefónica:
El trámite por teléfono se lleva a cabo marcando al número 55 893 (24827) de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas.
Es importante destacar que en cualquiera de los dos casos, la persona solicitante deberá ingresar su Clave Única de Registro (CURP); además de elegir el horario, la oficina donde realizará su trámite y la vigencia del pasaporte.
El trámite del pasaporte se realiza de manera presencial en cualquiera de las 45 delegaciones de la SRE, así como las Oficinas Estatales y Municipales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores; en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas