Trámite de pasaporte mexicano aumenta de costo en 2026: ¿cuál es su precio?

Si viajar al extranjero fue uno de tus propósitos de Año Nuevo, debes saber que, para cumplir el objetivo, uno de los elementos que no pueden faltar es el pasaporte mexicano, el cual es un documento esencial para salir del país.

Ya sea que lo tramites por primera vez o lo renueves, en 2026 tendrás que pagar más por él, pues su costo incrementó.

A partir del 1 de enero de 2026, el Gobierno de México actualizó los costos del pasaporte para los habitantes del país, así que tenlo pendiente para realizar el trámite y tomar tus maletas.

NUEVOS COSTOS PARA 2026

Los costos son establecidos en el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos 2026 y respaldado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con el sitio de pasaportes de SRE, estos ajustes de aumento van desde los 35 pesos hasta los 160 pesos.

Precio de Pasaporte 2026

- 1 año: $920 ($885 en 2025, $35 más barato);

- 3 años: $1,795 ($1,730 en 2025, $65 más barato);

- 6 años: $2,440 ($2,350 en 2025, $90 más barato);

- 10 años: $4,280 ($4,120 en 2025, $160 más barato).

El pasaporte con vigencia de un año solo se expide a menores de 3 años de edad.