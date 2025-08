Pensión del Bienestar... ¿Existe una ‘Lista Negra’ de adultos mayores a quienes se les quitará su apoyo?

Aunque no es un término oficial, se utiliza para referirse a los casos en los que un adulto mayor es eliminado del padrón de beneficiarios del programa federal. Esto implica dejar de recibir el pago bimestral de $6,200 pesos , debido a errores administrativos, omisiones personales o irregularidades detectadas por la Secretaría del Bienestar.

La Pensión del Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional en México. Sin embargo, esto no significa que el apoyo esté garantizado de manera indefinida . Existen ciertos criterios y reglas operativas que, si se incumplen, pueden dejar fuera del programa a quienes lo reciben, en lo que popularmente se conoce como la “lista negra del Bienestar”.

MOTIVOS POR LOS QUE TE PUEDEN DAR DE BAJA DEL PROGRAMA

La Secretaría del Bienestar ha señalado varios motivos que pueden provocar la suspensión del apoyo:

1. Errores en datos personales: Nombre mal escrito, CURP incorrecta o fecha de nacimiento equivocada pueden causar la baja automática si no se corrigen a tiempo.

2. No cobrar durante dos bimestres seguidos: Si el beneficiario no retira el apoyo durante dos periodos consecutivos, el sistema podría asumir que ya no requiere el beneficio.

3. Duplicidad de registros: Si una persona aparece más de una vez en el padrón, ambos registros pueden ser cancelados para evitar cobros indebidos.

4. Problemas con la tarjeta del Bienestar: No recoger la tarjeta en la fecha indicada o tener un medio de cobro inválido puede llevar a la exclusión del programa.

5. Cobro simultáneo con más de un registro: Si alguien intenta recibir el apoyo con doble identidad o múltiples registros, se considera una falta grave que lleva a la baja definitiva.

¿QUÉ PASA SI EL BENEFICIARIO FALLECE?

En caso de fallecimiento, la familia o persona auxiliar debe notificarlo al personal del Bienestar. El apoyo se suspende, pero se puede solicitar un “pago de marcha” de $3,100 pesos para cubrir gastos inmediatos relacionados con el deceso.

RECOMENDACIONES PARA NO PERDER LA PENSIÓN

Para evitar ser eliminado del programa y garantizar la continuidad del apoyo, se recomienda lo siguiente:

• Verifica que tus datos estén correctos desde el inicio del registro.

• Cobra tu pensión puntualmente dentro del bimestre correspondiente.

• No compartas tu tarjeta con nadie.

• Actualiza tu información si cambias de domicilio o teléfono.

• Asiste puntualmente si te citan para recoger o renovar tu tarjeta.

• Reporta cualquier anomalía en tus pagos con personal autorizado.

DATO CURIOSO

¿Sabías que más de 12 millones de adultos mayores están inscritos en este programa? Pero cada año, miles de registros son dados de baja por errores administrativos o por no cumplir con las reglas básicas del programa.

Aunque la Pensión del Bienestar está protegida por la ley, no estar al día con los requisitos del programa puede causar la suspensión del apoyo. Lo mejor es mantenerse informado, cuidar los datos personales y cumplir con los procedimientos oficiales para seguir recibiendo este beneficio sin contratiempos.

Si dejas de recibir tu pensión sin explicación, acude cuanto antes al módulo del Bienestar más cercano o llama al 800 639 42 64 para resolver tu situación.