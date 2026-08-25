Pensión Hombres Bienestar: registro termina el 28 de agosto; conoce requisitos y cómo recibir el apoyo

Mientras la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del Gobierno de México está dirigida a quienes tienen 65 años o más, en la Ciudad de México existe un apoyo destinado a hombres que todavía no alcanzan esa edad.

Se trata de la Pensión Hombres Bienestar, un programa social de la capital que busca brindar respaldo económico a hombres de entre 60 y 64 años que cumplen con los criterios establecidos por las autoridades locales.

El apoyo se entrega mediante una tarjeta bancaria y contempla pagos de manera bimestral. Dentro del grupo de posibles beneficiarios, las autoridades dan prioridad a los hombres de 63 y 64 años.

¿Cuándo es el registro de la Pensión Hombres Bienestar en agosto 2026?

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (Sebien) informó que durante agosto se habilitó un nuevo periodo de incorporación.

El registro comenzó el lunes 24 de agosto de 2026 y permanecerá disponible hasta el viernes 28 de agosto, por lo que los interesados cuentan con pocos días para ser considerados en esta etapa.

Un punto importante es que los solicitantes no deben acudir a un módulo ni realizar un registro mediante internet.

Así se realiza el registro

La incorporación se lleva a cabo mediante un esquema de visitas casa por casa. Personal autorizado acudirá directamente a los domicilios de las personas que podrían incorporarse al programa para realizar el proceso.

Durante la visita, los interesados deberán proporcionar la documentación solicitada y completar la solicitud de ingreso correspondiente.

Por ello, es recomendable tener preparados los documentos antes de que llegue el personal encargado de realizar el registro.