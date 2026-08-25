Pensión Hombres Bienestar: registro termina el 28 de agosto; conoce requisitos y cómo recibir el apoyo

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    Pensión Hombres Bienestar: registro termina el 28 de agosto; conoce requisitos y cómo recibir el apoyo
    Los hombres de 60 a 64 años que viven en la Ciudad de México todavía pueden incorporarse a la Pensión Hombres Bienestar durante el periodo de registro de agosto de 2026. FOTO: CUARTOSCURO

El trámite se realiza directamente en los domicilios y estos son los documentos que deben tener preparados.

Mientras la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del Gobierno de México está dirigida a quienes tienen 65 años o más, en la Ciudad de México existe un apoyo destinado a hombres que todavía no alcanzan esa edad.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sheinbaum-reabre-registro-para-depositarle-6-mil-400-pesos-a-hombres-y-mujeres-mayores-de-65-anos-de-edad-requisitos-y-como-inscribirse-BD23023277

Se trata de la Pensión Hombres Bienestar, un programa social de la capital que busca brindar respaldo económico a hombres de entre 60 y 64 años que cumplen con los criterios establecidos por las autoridades locales.

El apoyo se entrega mediante una tarjeta bancaria y contempla pagos de manera bimestral. Dentro del grupo de posibles beneficiarios, las autoridades dan prioridad a los hombres de 63 y 64 años.

¿Cuándo es el registro de la Pensión Hombres Bienestar en agosto 2026?

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (Sebien) informó que durante agosto se habilitó un nuevo periodo de incorporación.

El registro comenzó el lunes 24 de agosto de 2026 y permanecerá disponible hasta el viernes 28 de agosto, por lo que los interesados cuentan con pocos días para ser considerados en esta etapa.

Un punto importante es que los solicitantes no deben acudir a un módulo ni realizar un registro mediante internet.

Así se realiza el registro

La incorporación se lleva a cabo mediante un esquema de visitas casa por casa. Personal autorizado acudirá directamente a los domicilios de las personas que podrían incorporarse al programa para realizar el proceso.

Durante la visita, los interesados deberán proporcionar la documentación solicitada y completar la solicitud de ingreso correspondiente.

Por ello, es recomendable tener preparados los documentos antes de que llegue el personal encargado de realizar el registro.

$!Pensión Hombres Bienestar, un programa social de la capital que busca brindar respaldo económico a hombres de entre 60 y 64 años.
Pensión Hombres Bienestar, un programa social de la capital que busca brindar respaldo económico a hombres de entre 60 y 64 años. FOTO: CUARTOSCURO

Requisitos para recibir la Pensión Hombres Bienestar

Para ser considerado como beneficiario, es necesario cumplir principalmente con dos condiciones: tener entre 60 y 64 años al momento del registro y ser residente de la Ciudad de México.

Además, las autoridades establecen como grupo prioritario a los hombres de 63 y 64 años.

Los documentos que deben presentarse en original y copia son:

- Identificación oficial con fotografía.

- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

- Acta de nacimiento, únicamente cuando los datos no sean visibles en la identificación.

- CURP, si esta información tampoco aparece en la identificación oficial.

Asimismo, durante el proceso se deberá llenar la solicitud de ingreso que proporcionará el personal autorizado.

¿Qué deben hacer los interesados?

Los hombres de 60 a 64 años que cumplan con los requisitos deben permanecer atentos a la visita del personal autorizado en su domicilio durante el periodo establecido.

https://vanguardia.com.mx/informacion/me-pueden-quitar-la-pension-si-a-los-70-anos-no-reclamas-el-dinero-de-tu-afore-el-gobierno-lo-puede-transferir-a-pensiones-del-bienestar-DJ22811615

Al tratarse de un programa exclusivo para residentes de la Ciudad de México, es importante contar con documentación que permita acreditar tanto la identidad como el domicilio.

Si cumples con los requisitos y buscas incorporarte a la Pensión Hombres Bienestar 2026, prepara tus documentos y aprovecha el periodo de registro que estará disponible hasta el 28 de agosto.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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