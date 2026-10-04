Buen Fin 2026: ¿el INAPAM dará descuentos extra a adultos mayores?

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    Buen Fin 2026: ¿el INAPAM dará descuentos extra a adultos mayores?
    El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre y los adultos mayores con credencial INAPAM podrán buscar promociones adicionales. FOTO: CUARTOSCURO

Por ahora no existe un beneficio extra confirmado por el programa para esta temporada de descuentos.

El Buen Fin 2026 ya tiene fechas oficiales y, ante la llegada de una de las temporadas comerciales más importantes del año, los adultos mayores se preguntan si podrán combinar las promociones de los establecimientos con los descuentos que ofrece la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

https://vanguardia.com.mx/informacion/buen-fin-2026-ya-hay-fecha-y-durara-cinco-dias-cuando-comienzan-las-ofertas-CA23760266

La respuesta, hasta el momento, es que no se ha anunciado un descuento adicional especial para los beneficiarios de INAPAM durante El Buen Fin.

¿HABRÁ DESCUENTOS INAPAM ADICIONALES EN EL BUEN FIN 2026?

Hasta ahora, ni los organizadores de El Buen Fin ni el INAPAM han informado que exista un beneficio extraordinario para los adultos mayores durante esta edición.

Esto significa que una promoción anunciada por una tienda no necesariamente se sumará de manera automática al descuento de INAPAM.

Sin embargo, quienes tengan la credencial pueden preguntar directamente en cada establecimiento si permiten acumular ambos beneficios o si cuentan con una promoción especial para personas de 60 años y más.

Las condiciones pueden cambiar dependiendo del comercio, producto o servicio.

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Hasta ahora, ni los organizadores de El Buen Fin ni el INAPAM han informado que exista un beneficio extraordinario. FOTO: CUARTOSCURO

¿QUÉ DESCUENTOS OFRECE EL INAPAM?

La credencial INAPAM permite acceder a descuentos y beneficios en diferentes establecimientos y servicios a nivel nacional.

El directorio oficial contempla categorías como alimentación, asesoría y servicios legales, educación, recreación y cultura, predial y agua, salud, transporte, además de vestido y hogar.

Los porcentajes de descuento no son iguales en todos los establecimientos. Por ello, antes de realizar una compra durante El Buen Fin, es recomendable verificar directamente las condiciones de la promoción.

¿CÓMO CONSULTAR LOS DESCUENTOS INAPAM 2026?

El Gobierno de México cuenta con un directorio de establecimientos que ofrecen beneficios a las personas adultas mayores con credencial INAPAM.

La consulta puede realizarse por estado y municipio, además de permitir localizar establecimientos y conocer el porcentaje de descuento disponible.

Esta herramienta puede ser especialmente útil durante El Buen Fin, ya que permite identificar con anticipación los comercios participantes y comparar sus beneficios.

https://vanguardia.com.mx/informacion/liverpool-y-suburbia-se-adelantan-al-buen-fin-estas-son-las-fechas-de-sus-grandes-promociones-CF23732462

¿CUÁNDO ES EL BUEN FIN 2026?

El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

Durante estos días, comercios y empresas ofrecerán promociones en distintas categorías de productos y servicios, por lo que los adultos mayores que planeen realizar compras pueden revisar tanto las ofertas de temporada como los beneficios asociados con su credencial INAPAM.

Por ahora, no hay un anuncio oficial sobre un descuento adicional general para INAPAM. Si algún comercio permite combinar promociones, deberá consultarse directamente antes de pagar.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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