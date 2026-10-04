Buen Fin 2026: ¿el INAPAM dará descuentos extra a adultos mayores?

El Buen Fin 2026 ya tiene fechas oficiales y, ante la llegada de una de las temporadas comerciales más importantes del año, los adultos mayores se preguntan si podrán combinar las promociones de los establecimientos con los descuentos que ofrece la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

La respuesta, hasta el momento, es que no se ha anunciado un descuento adicional especial para los beneficiarios de INAPAM durante El Buen Fin.

¿HABRÁ DESCUENTOS INAPAM ADICIONALES EN EL BUEN FIN 2026?

Hasta ahora, ni los organizadores de El Buen Fin ni el INAPAM han informado que exista un beneficio extraordinario para los adultos mayores durante esta edición.

Esto significa que una promoción anunciada por una tienda no necesariamente se sumará de manera automática al descuento de INAPAM.

Sin embargo, quienes tengan la credencial pueden preguntar directamente en cada establecimiento si permiten acumular ambos beneficios o si cuentan con una promoción especial para personas de 60 años y más.

Las condiciones pueden cambiar dependiendo del comercio, producto o servicio.