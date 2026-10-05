‘Siempre podemos platicar’... Sheinbaum sobre disputa de Tatiana Clouthier con Morena por candidatura de Nuevo León

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria fue cuestionada sobre la postura de Clouthier tras conocerse los resultados de las encuestas utilizadas por Morena para determinar sus coordinaciones rumbo a los próximos procesos electorales.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que está abierta a conversar con Tatiana Clouthier, luego de las diferencias que surgieron por el proceso interno de Morena para definir a su próximo perfil rumbo a Nuevo León .

Sheinbaum destacó que mantiene una buena relación con la exsecretaria de Economía y evitó entrar en la discusión sobre quién debería encabezar el proyecto político del partido en la entidad.

“Si ella desea platicar conmigo, siempre podemos platicar. Yo de verdad la tengo en la mejor consideración”, expresó Sheinbaum.

LA PRESIDENTA SE DESMARCA DE LAS CANDIDATURAS

Aunque manifestó su disposición al diálogo, Sheinbaum estableció una diferencia entre la relación personal que mantiene con Clouthier y las decisiones que corresponden a Morena como partido político.

La Presidenta señaló que no intervendrá en la definición de candidaturas ni en la designación de coordinaciones, debido a que considera que esas decisiones forman parte de la vida interna de la organización política.

“El tema directamente de las candidaturas, de las coordinaciones, de todo eso, pues no me corresponde a mí y no me voy a meter porque no me corresponde. No es asunto de la Presidenta, es asunto del partido”.

La declaración ocurre mientras en Morena se mantienen las definiciones sobre los perfiles que podrían participar en futuros procesos electorales en distintos estados. En el caso de Nuevo León, el procedimiento interno ha generado distintas posturas entre quienes aspiran a encabezar el movimiento.

SHEINBAUM DEFIENDE EL MÉTODO DE ENCUESTAS

Al hablar sobre las diferencias generadas por los resultados, Sheinbaum defendió las encuestas como una herramienta para conocer la opinión de la ciudadanía y definir a quienes ocuparán coordinaciones dentro de Morena.

La mandataria sostuvo que este mecanismo permite obtener una referencia directa de lo que piensa la población y evita que las decisiones dependan únicamente de percepciones individuales o de las preferencias de los propios integrantes del partido.

“Yo lo que pienso es que la encuesta es la mejor forma de ver quién puede ser el coordinador o coordinadora, particularmente de Morena, pero de cualquier partido político, porque ¿qué es lo que opina la gente?”, sostuvo.

Al ser cuestionada sobre otras inconformidades al interior de Morena, Sheinbaum consideró que las diferencias personales no deberían convertirse en disputas internas y señaló que las encuestas permiten medir el respaldo ciudadano cuando no existe una elección directa.

“Las ambiciones personales no deben ser motivo de disputa”, afirmó la Presidenta.

BUENA OPINIÓN DE LOS PERFILES DE MORENA

Sheinbaum también fue cuestionada sobre las distintas figuras que han aparecido en las discusiones internas de Morena en Nuevo León. En respuesta, aseguró que mantiene una valoración positiva de varias de ellas.

La Presidenta mencionó específicamente a Tatiana Clouthier y Clara Luz, además de referirse a Citlalli y Ariadna, a quienes calificó como “muy buenas”.

Con ello, Sheinbaum mantuvo su postura de separar la relación política y personal que tiene con distintos integrantes de Morena de las decisiones que corresponden al partido. Al mismo tiempo, reiteró que está dispuesta a escuchar a Clouthier si ella decide buscar un encuentro para hablar sobre sus diferencias.

DATOS CURIOSOS

· Tatiana Clouthier fue secretaria de Economía durante el gobierno de López Obrador y también se desempeñó como coordinadora de campaña presidencial de Morena en 2018.

· Claudia Sheinbaum sostuvo que las candidaturas y coordinaciones de Morena no forman parte de las decisiones que le corresponden como Presidenta.

· El mecanismo de encuestas es utilizado por Morena para definir distintos cargos de coordinación dentro de sus procesos internos.

· Sheinbaum señaló que una medición permite conocer directamente “¿qué es lo que opina la gente?” cuando no existe una elección directa.

· La Presidenta reiteró que mantiene una buena consideración hacia Tatiana Clouthier, pese a las diferencias relacionadas con el proceso interno en Nuevo León.