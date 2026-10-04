Jorge Jesus abre la puerta a Cristiano Ronaldo tras la crisis en Portugal

Portugal puede presumir un comienzo perfecto en la UEFA Nations League, con cuatro victorias en cuatro partidos y el boleto a los cuartos de final asegurado. Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano por la crisis que protagonizaron Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus.

El conflicto explotó después del partido ante Noruega, cuando Ronaldo abandonó la concentración portuguesa tras no disputar un solo minuto, pese a que había realizado ejercicios de calentamiento. El delantero terminó dejando el campamento antes del encuentro ante Dinamarca y posteriormente explicó en redes sociales que tomó la decisión después de escuchar las declaraciones de su entrenador.

Después de completar esta primera etapa de la Nations League, Jorge Jesus finalmente habló del tema y sorprendió al dejar abierta la posibilidad de que Cristiano Ronaldo regrese a la selección.

”No sé qué va a pasar, para mí todo está abierto. Tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera, ¿por qué no?”, explicó el entrenador.

La declaración tiene un peso especial porque Jesus conoce perfectamente a Ronaldo. Hasta mediados de 2026 ambos trabajaron juntos en el Al-Nassr, donde conquistaron el campeonato de la liga de Arabia Saudita antes del Mundial.

Para el técnico portugués, lo sucedido no representa una ruptura definitiva. “Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por lo que a mí respecta, todo está bien”, aseguró.

”¿DISCULPARME POR QUÉ?”

Jesus, sin embargo, no dio señales de estar dispuesto a asumir toda la responsabilidad por la disputa. Cuando fue cuestionado sobre si debía ofrecer disculpas a Ronaldo, respondió con contundencia.

”No le pido disculpas a nadie”, sentenció. El entrenador explicó que el problema comenzó por la situación generada después de que Ronaldo calentara y finalmente no ingresara al partido.

”El problema que causó todo esto fue que el jugador estaba calentando. Culpo a la decisión y a lo sucedido. ¿Pero disculparme por qué? ¿A quién?”, cuestionó.

La postura del entrenador ayuda a entender por qué la relación llegó al punto de ruptura. Ronaldo aparentemente quedó molesto por la manera en que Jesus explicó públicamente su ausencia, especialmente después de que el técnico señalara que la autoridad dentro de la selección le corresponde a él.

CRISTIANO TODAVÍA TIENE UN LUGAR

A pesar de la tensión, Jesus fue claro al hablar de su deseo de contar nuevamente con el máximo goleador histórico de Portugal.

”Quiero que se quede”, afirmó.

El entrenador incluso recordó la conversación que ambos sostuvieron cuando inició su ciclo al frente de la selección. “En la primera convocatoria le dije: ‘Te necesito’. Juegues o no juegues, te necesito. Y ahora es lo mismo”, relató.

Jesus también destacó la importancia de Ronaldo más allá del terreno de juego y de sus números.

”Compartí durante todo el año todo lo que Cristiano Ronaldo representa como símbolo y marca, especialmente para los niños”, explicó.

El técnico considera que la discusión se hizo mucho más grande de lo que realmente era. “El problema entre él y yo fue prematuro. Mucha gente se involucró y lo convirtió en un problema, cuando no lo había en absoluto”, señaló.

Uno de los momentos más significativos de la conferencia llegó cuando Jesus recordó una conversación privada que tuvo con Ronaldo sobre el final de su carrera internacional.

El entrenador aseguró que le dijo al delantero que no podía terminar su trayectoria mundialista con Portugal después de una derrota y entre lágrimas, como ocurrió tras la eliminación de la selección en el Mundial 2026.

”Tenía que terminar su carrera jugando bien”, explicó Jesus, quien considera que Ronaldo todavía puede despedirse de la selección de una manera diferente.

Por esa razón, el técnico tenía previsto utilizarlo en estos encuentros. Ronaldo había jugado el primer partido del ciclo en el Estadio Alvalade y estaba contemplado para volver a participar, pero el conflicto cambió completamente los planes.

LA DECISIÓN DE CRISTIANO

La tensión llegó a su punto máximo después del partido en el que Ronaldo no ingresó. El delantero había realizado el calentamiento durante el segundo tiempo, pero terminó observando el encuentro desde el banquillo.

Posteriormente, Jesus explicó ante los medios por qué decidió no utilizarlo y dejó una frase que aparentemente terminó de encender la situación: ”En la selección mando yo”.

Poco después, Ronaldo publicó un mensaje en sus redes sociales para anunciar su salida de la concentración. No reveló los detalles de la discusión, pero dejó una pista sobre el origen del conflicto al señalar que tomó la decisión después de escuchar la conferencia de prensa de su entrenador.

El episodio abrió una nueva interrogante sobre el futuro internacional de una figura que ha sido protagonista de todos los grandes títulos conquistados por Portugal: una Eurocopa y dos Nations League.

Por ahora, Jorge Jesus no parece dispuesto a cerrar esa puerta. Portugal atraviesa un buen momento deportivo y el técnico sabe que contar con Ronaldo puede ser determinante cuando lleguen las etapas decisivas de la Nations League.

La pelota, sin embargo, parece estar del lado del delantero. Jesus aseguró que Ronaldo puede regresar cuando quiera, siempre que continúe jugando y quiera vestir nuevamente la camiseta portuguesa.

Después de una relación profesional que pasó de compañeros de trabajo en Al-Nassr a entrenador y futbolista de la selección, ambos deberán decidir si este episodio fue solamente un malentendido o el principio del final.

Jesus ya dejó clara su postura: quiere a Cristiano Ronaldo en Portugal y desea que el astro tenga una despedida digna de su historia con la selección. Ahora falta conocer qué piensa CR7.