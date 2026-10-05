Despliegan 500 militares en Tamaulipas tras ataque a Guardia Costera en la frontera México-EU

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson , vinculó el operativo anunciado el 4 de octubre con el incidente registrado cerca de Garceno, Texas. Sin embargo, el comunicado conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no señaló el tiroteo como la causa del despliegue.

La frontera entre México y Estados Unidos en Tamaulipas tendrá un nuevo despliegue de seguridad con 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, luego de un ataque armado contra integrantes de la Guardia Costera estadounidense ocurrido en septiembre.

El ataque ocurrió el 26 de septiembre, cuando elementos de la Guardia Costera realizaban labores de interdicción cerca del Río Bravo. De acuerdo con autoridades estadounidenses, recibieron disparos provenientes del lado mexicano del río y respondieron al fuego.

No hubo personas heridas ni daños en los equipos o activos de la corporación.

JOHNSON ADVIERTE SOBRE AMENAZAS EN LA FRONTERA

Tras el incidente, Ronald Johnson informó en X que la Embajada de Estados Unidos participaba en la coordinación con las autoridades mexicanas para reforzar la zona fronteriza.

“La Embajada de los Estados Unidos en México ayuda a coordinar con las fuerzas mexicanas que se están desplegando en la zona fronteriza donde se registraron disparos contra elementos de la Guardia Costera de los Estados Unidos”, escribió el diplomático.

Johnson explicó que los mandos militares mexicanos mantendrían comunicación directa con las fuerzas estadounidenses desplegadas en el área y planteó una estrategia conjunta para reforzar la vigilancia en ambos lados de la frontera.

“Juntos, tenemos la intención de patrullar ambos lados de nuestra frontera compartida, proteger a nuestras comunidades y dificultar las operaciones de las organizaciones criminales y terroristas”, señaló.

El embajador añadió una advertencia: “Cualquier amenaza de elementos criminales o terroristas en cualquiera de los dos lados de la frontera será atendida rápidamente”.

La postura contrasta con el comunicado mexicano, que no mencionó el tiroteo ni utilizó los términos “criminales” o “terroristas” para describir el origen del operativo.

ASÍ FUNCIONARÁ LA OPERACIÓN CONCURRENTE ESPEJO

La Defensa y la SRE informaron que el 4 de octubre comenzó la Operación Concurrente (Espejo) en la frontera de Tamaulipas. El dispositivo contempla la participación de 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

El despliegue contará también con dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, además de drones y equipos antidron móviles y semifijos. El objetivo señalado por las autoridades mexicanas es contribuir a impedir el tráfico de drogas y personas.

El operativo abarcará los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, mientras que las fuerzas de cada país permanecerán en sus respectivos territorios.

De acuerdo con el comunicado, los comandantes de la XI Región Militar y de la 8/a. Zona Militar establecieron comunicación con integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta “Frontera Sur” de Estados Unidos para coordinar las acciones.

Las autoridades señalaron que el mecanismo se desarrolla bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a la soberanía de ambos países.

LA GUARDIA COSTERA YA OPERABA EN EL RÍO BRAVO

La presencia de la Guardia Costera estadounidense en esta región no comenzó con el ataque. Desde hace aproximadamente un año mantiene operaciones en el Valle del Río Grande mediante la Operación River Wall, con embarcaciones y personal destinado a vigilar distintos puntos del Río Bravo.

El dispositivo también ha incorporado tecnología para detectar actividades relacionadas con organizaciones criminales. Entre agosto y septiembre, fuerzas militares estadounidenses utilizaron un sistema láser de alta energía para derribar al menos 11 drones, según funcionarios citados por medios de Estados Unidos.

Las versiones sobre el posible origen del tiroteo todavía no han sido confirmadas oficialmente. El gobernador de Texas, Greg Abbott, respondió ante una pregunta sobre una posible relación con el crimen organizado: “Eso es lo que he escuchado”.

Hector Garza, vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, declaró: “Creo que podemos confirmar que es un cártel”, aunque reconoció que la investigación seguía abierta.

Ni el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ni la Guardia Costera confirmaron oficialmente quién realizó los disparos.

La corporación estadounidense sostuvo que “las amenazas a los miembros de la Guardia Costera y nuestros socios se toman con extrema seriedad” y aseguró que mantendrá un “enfoque integrado y por capas” para controlar y defender la frontera.