Pensión IMSS: Este día de febrero 2026 caerá el segundo depósito del año

25 enero 2026
    Pensión IMSS: Este día de febrero 2026 caerá el segundo depósito del año
    La pensión que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa una fuente de ingresos fundamental para millones de personas retiradas en el país. VANGUARDIA

El conocimiento del calendario oficial del IMSS promueve la seguridad financiera, reduce la incertidumbre y permite planear compras importantes

La pensión que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa una fuente de ingresos fundamental para millones de personas retiradas en el país. De cara a 2026, el organismo ya publicó el calendario oficial de pagos, lo que brinda a los derechohabientes la posibilidad de planear sus gastos con mayor certidumbre.

El IMSS detalló que los recursos se dispersarán en los primeros días laborables de cada mes y que las fechas podrán modificarse cuando el inicio del mes coincida con fines de semana o días festivos. Este criterio se aplicará tanto a los depósitos en cuentas bancarias como a los pagos realizados directamente en ventanilla.

CALENDARIO COMPLETO DE PAGOS DE LA PENSIÓN IMSS 2026

Estas fechas ya han sido confirmadas por el IMSS a través de un comunicado oficial:

* 2 de enero;

* 3 de febrero;

* 2 de marzo;

* 1 de abril;

* 4 de mayo;

* 1 de junio;

* 1 de julio;

* 3 de agosto;

* 1 de septiembre;

* 1 de octubre;

* 2 de noviembre;

* 1 de diciembre.

Estas fechas representan el compromiso del IMSS de dispersar los recursos de pensión durante los primeros días de cada mes, con el objetivo de brindar certidumbre financiera a los pensionados.

IMPORTANCIA DE CONOCER EL CALENDARIO OFICIAL DEL IMSS

Contar con el calendario oficial de la Pensión IMSS 2026 no solo beneficia a los pensionados, sino también a sus familiares y tutores quienes, en muchos casos, apoyan con la gestión de finanzas mensuales.

El conocimiento del calendario promueve la seguridad financiera, reduce la incertidumbre y permite planear compras importantes, pagos de servicios o incluso la programación de actividades de descanso sin sorpresas.

Finalmente, estar al corriente con estas fechas también ayuda a evitar contratiempos al momento de pagar compromisos financieros, tales como créditos, seguros o servicios que dependen de la liquidación puntual de ingresos.

