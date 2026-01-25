$!Pensión IMSS: Este día de febrero 2026 caerá el segundo depósito del año

La pensión que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa una fuente de ingresos fundamental para millones de personas retiradas en el país. De cara a 2026, el organismo ya publicó el calendario oficial de pagos, lo que brinda a los derechohabientes la posibilidad de planear sus gastos con mayor certidumbre.

El IMSS detalló que los recursos se dispersarán en los primeros días laborables de cada mes y que las fechas podrán modificarse cuando el inicio del mes coincida con fines de semana o días festivos. Este criterio se aplicará tanto a los depósitos en cuentas bancarias como a los pagos realizados directamente en ventanilla.

