Condusef revela los mejores y peores bancos en atención al cliente en México
Este indicador analiza los tiempos de respuesta y acciones de mejora, especialmente en grupos vulnerables
¿Necesitas realizar un trámite en sucursales bancarias? La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) te puede ayudar a saber cuáles son los mejores y peores bancos en su atención al cliente.
Se trata de los resultados del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) al tercer trimestre de 2025, por lo que es un instrumento que evalúa la calidad de atención de las instituciones financieras en procesos de reclamaciones y defensa ante autoridad.
De acuerdo con el índice, el sector bancario mantuvo una calificación promedio de 9 puntos sobre una escala de 10, de acuerdo con los datos de la Condusef.
Este indicador analiza los tiempos de respuesta y acciones de mejora, especialmente en grupos vulnerables como adultos mayores, al momento de resolver quejas y reclamaciones de los productos y servicios financieros.
LOS BANCOS MEJOR Y PEOR EVALUADOS EN ATENCIÓN AL CLIENTE
Según el índice, las instituciones con mejor desempeño son:
- Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (9.95 puntos);
- Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple (9.91 puntos);
- Banco Shinhan de México, S.A., Institución de Banca Múltiple (9.91 puntos);
- Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero (9.87 puntos);
- Hey Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero (9.86 puntos).
Otras instituciones con puntajes superiores a los nueve puntos son: BBVA Bancomer, con 9.83 puntos; Banco Azteca, con 9.81 puntos; Scotiabank, con 9.67 puntos; Compartamos Banco, con 9.67 puntos; Banamex, con 9.62 puntos, así como Banorte, HSBC, Wolkswagen Financial Services, Banco Multiva, Citi México y Santander, respectivamente.
En los puntajes medios, se encuentran bancos como OpenBank, Sbadell, Ualá, Inbursa, Afirme, BanBajío, Banregio, Mifel y BanCoppel, las cuales cuentan con calificaciones menores a los nueve puntos, aunque encima de los siete.
Al contrario, las instituciones con puntajes más bajos fueron:
- Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (7.04 puntos);
- Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple (7.06 puntos);
- Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple (7.12 puntos).
IDATU busca garantizar la igualdad en el acceso y servicio a clientes de todos los perfiles en las instituciones bancarias, a lo que Condusef recomendó a los usuarios consultar el desempeño de los bancos antes de contratar un servicio, además de ejercer sus derechos en caso recibir atención deficiente.