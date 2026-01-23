Condusef revela los mejores y peores bancos en atención al cliente en México

¿Necesitas realizar un trámite en sucursales bancarias? La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) te puede ayudar a saber cuáles son los mejores y peores bancos en su atención al cliente.

Se trata de los resultados del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) al tercer trimestre de 2025, por lo que es un instrumento que evalúa la calidad de atención de las instituciones financieras en procesos de reclamaciones y defensa ante autoridad.

De acuerdo con el índice, el sector bancario mantuvo una calificación promedio de 9 puntos sobre una escala de 10, de acuerdo con los datos de la Condusef.

Este indicador analiza los tiempos de respuesta y acciones de mejora, especialmente en grupos vulnerables como adultos mayores, al momento de resolver quejas y reclamaciones de los productos y servicios financieros.

LOS BANCOS MEJOR Y PEOR EVALUADOS EN ATENCIÓN AL CLIENTE

Según el índice, las instituciones con mejor desempeño son:

- Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (9.95 puntos);

- Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple (9.91 puntos);

- Banco Shinhan de México, S.A., Institución de Banca Múltiple (9.91 puntos);

- Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero (9.87 puntos);

- Hey Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero (9.86 puntos).

Otras instituciones con puntajes superiores a los nueve puntos son: BBVA Bancomer, con 9.83 puntos; Banco Azteca, con 9.81 puntos; Scotiabank, con 9.67 puntos; Compartamos Banco, con 9.67 puntos; Banamex, con 9.62 puntos, así como Banorte, HSBC, Wolkswagen Financial Services, Banco Multiva, Citi México y Santander, respectivamente.