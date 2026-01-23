Condusef revela los mejores y peores bancos en atención al cliente en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 23 enero 2026
    Condusef revela los mejores y peores bancos en atención al cliente en México
    ¿Necesitas realizar un trámite en sucursales bancarias? La Condusef te puede ayudar a saber cuáles son los mejores y peores bancos en su atención al cliente. CANVA
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

COMPARTIR

TEMAS


bancos
trámites

Localizaciones


México

Organizaciones


Condusef

Este indicador analiza los tiempos de respuesta y acciones de mejora, especialmente en grupos vulnerables

¿Necesitas realizar un trámite en sucursales bancarias? La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) te puede ayudar a saber cuáles son los mejores y peores bancos en su atención al cliente.

Se trata de los resultados del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) al tercer trimestre de 2025, por lo que es un instrumento que evalúa la calidad de atención de las instituciones financieras en procesos de reclamaciones y defensa ante autoridad.

De acuerdo con el índice, el sector bancario mantuvo una calificación promedio de 9 puntos sobre una escala de 10, de acuerdo con los datos de la Condusef.

TE PUEDE INTERESAR: Cuánto cuesta la anualidad de una tarjeta de crédito clásica en México y qué otros cargos revisar

Este indicador analiza los tiempos de respuesta y acciones de mejora, especialmente en grupos vulnerables como adultos mayores, al momento de resolver quejas y reclamaciones de los productos y servicios financieros.

LOS BANCOS MEJOR Y PEOR EVALUADOS EN ATENCIÓN AL CLIENTE

Según el índice, las instituciones con mejor desempeño son:

- Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (9.95 puntos);
- Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple (9.91 puntos);
- Banco Shinhan de México, S.A., Institución de Banca Múltiple (9.91 puntos);
- Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero (9.87 puntos);
- Hey Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero (9.86 puntos).

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: BBVA México regalará licencias de ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes

Otras instituciones con puntajes superiores a los nueve puntos son: BBVA Bancomer, con 9.83 puntos; Banco Azteca, con 9.81 puntos; Scotiabank, con 9.67 puntos; Compartamos Banco, con 9.67 puntos; Banamex, con 9.62 puntos, así como Banorte, HSBC, Wolkswagen Financial Services, Banco Multiva, Citi México y Santander, respectivamente.

En los puntajes medios, se encuentran bancos como OpenBank, Sbadell, Ualá, Inbursa, Afirme, BanBajío, Banregio, Mifel y BanCoppel, las cuales cuentan con calificaciones menores a los nueve puntos, aunque encima de los siete.

TE PUEDE INTERESAR: Cajita Turbo de Nu: así puedes obtener el 13% de rendimiento anual

Al contrario, las instituciones con puntajes más bajos fueron:

- Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (7.04 puntos);
- Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple (7.06 puntos);
- Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple (7.12 puntos).

IDATU busca garantizar la igualdad en el acceso y servicio a clientes de todos los perfiles en las instituciones bancarias, a lo que Condusef recomendó a los usuarios consultar el desempeño de los bancos antes de contratar un servicio, además de ejercer sus derechos en caso recibir atención deficiente.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


bancos
trámites

Localizaciones


México

Organizaciones


Condusef

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
El informador incómodo

El informador incómodo
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
Elementos de la Fiscalía de Michoacán mantienen las investigaciones tras confirmar que los cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a una familia reportada como desaparecida en Morelia.

Cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a familia desaparecida en Morelia
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales Castillo al FBI, como parte del reforzamiento de las operaciones conjuntas entre México y Estados Unidos.

García Harfuch confirma detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales al FBI
Cita. El Together Tour 2026 marcará el esperado regreso de Harry Styles a los escenarios mexicanos este verano.

Harry Styles regresa a México en 2026: fechas, preventas y todos los detalles
El tenor Carlos Alberto Velázquez participará como solista invitado en el homenaje orquestal al Divo de Juárez.

‘Juan Gabriel Sinfónico’: Camerata de Coahuila revive al Divo de Juárez en el Teatro Nazas de Torreón
Emiliano Muñoz, delantero mexicano de 15 años, deja el Atlético San Luis para integrarse a la cantera del Atlético de Madrid, confirmando el creciente interés europeo por el talento juvenil de México.

¿Quién es Emiliano Muñoz?... la joya mexicana de 15 años que fichó con el Atlético de Madrid