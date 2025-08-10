Pensión Mujeres Bienestar 2025... ¿Qué apellidos se registran del 11 al 16 de agosto? (Calendario Oficial)

El registro a la Pensión Mujeres Bienestar ha iniciado a partir de este 1 de agosto, por lo que mexicanas entre 60 y 64 años podrán acudir a módulos de la Secretaría del Bienestar, bajo la titularidad de Ariadna Montiel. Aunque el programa social solo había sido enfocado a mujeres de 63 y 64 años desde 2024, a partir del 2025 se amplió a mexicanas entre los 60 y 62 años de edad. Por lo que del 1 al 30 de agosto, los módulos de la Secretaría del Bienestar atenderán a las mujeres interesadas en inscribirse en un horario de 10:00 a 16:00 horas de lunes a sábado. Las personas que cumplan con el requisito en agosto, podrán recibir su apoyo económico en septiembre. TE PUEDE INTERESAR: Pensión Mujeres bienestar: ¿Qué apellidos deben de registrarse del 6 al 9 de agosto y cuáles son los requisitos? ¿QUÉ ES PENSIÓN MUJERES BIENESTAR? El programa social fue diseñado para atender necesidades económicas de mujeres mexicanas entre 60 y 64 años de edad, a través de la entrega del monto de 3 mil pesos bimestrales. Este es distribuido en la Tarjeta del Bienestar por medio de Banco del Bienestar, con depósito cada dos meses. Sin embargo, al cumplir los 65 años, las beneficiarias automáticamente pasan a formar parte del programa Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

¿QUÉ LETRAS SE REGISTRAN DEL 11 AL 16 DE AGOSTO? Las mujeres que deseen ser beneficiarias, deberán acudir al módulo de la Secretaría del Bienestar más cercano a casa, según la letra inicial de su primer apellido correspondiente al calendario compartido. - Lunes 11 de agosto: letras A, B, C; - Martes 12 de agosto: letras D, E, F, G, H; - Miércoles 13 de agosto: letras I, J, K, L, M; - Jueves 14 de agosto: letras N, Ñ, O, P, Q, R; - Viernes 15 de agosto: letras S, T, U, V, W, X, Y, Z; - Sábado 16 de agosto: Todas las letras. TE PUEDE INTERESAR: Pensión Mujeres Bienestar 2025... ¿Qué apellidos se registran del 4 al 9 de agosto? (Calendario Oficial) Este es el calendario completo: - Letras A, B, C: lunes 18 y 25 de agosto; - Letras D, E, F, G, H: martes 19 y 26 de agosto; - Letras I, J, K, L, M: miércoles 20 y 27 de agosto; - Letras N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 21 y 28 de agosto; - Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 22 y 29 de agosto; - Todas las letras: sábados 23 y 30 de agosto.

En caso de no poder acudir a hacer el registro, se puede solicitar una visita domiciliaria para realizar el proceso en casa. REQUISITO Es importante llevar la documentación necesaria para el registro de la Pensión Mujeres Bienestar, en original y copia, los cuales corresponden a: - Identificación oficial, (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad); - CURP, (impreso recientemente); - Acta de nacimiento; - Comprobante de domicilio, (no mayor a 6 meses, teléfono, luz, gas, agua o predial); - Teléfono de contacto, (celular y de casa); - Formato Bienestar: es totalmente gratuito y no debe tramitarse a través de gestores, para evitar fraudes o cobros indebidos. Con esta información, cualquier mujer interesada podrá realizar su registro de forma clara y ordenada, asegurando el acceso a este beneficio que representa una red de apoyo económico esencial durante la vejez. TE PUEDE INTERESAR: ¡Es oficial! Ariadna Montiel confirma fecha de inicio para el registro de la Pensión Mujeres Bienestar

¿QUÉ ES EL FORMATO ÚNICO DE BIENESTAR (FUB)? El FUB es el formulario oficial que solicita la Secretaría del Bienestar para gestionar el registro de programas sociales. En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, debe ser entregado de forma física en los Módulos del Bienestar, acompañado de tus documentos. Aunque se entrega directamente en los módulos, puedes consultar un formato de muestra en PDF en línea para conocer cómo se llena: Formato Único del Bienestar . ¿DÓNDE SE PUEDE ENTREGAR EL FORMATO ÚNICO DE BIENESTAR? Una de las dudas más comunes en redes sociales es si el Formato Bienestar está disponible para descarga en internet. La respuesta es no. Este documento no se puede descargar en línea. El Formato Bienestar solo se entrega de manera presencial en los Módulos de Bienestar, al momento de realizar el registro para la pensión. Una vez en el módulo, las mujeres interesadas recibirán el formato, el cual deberán llenar y entregar junto con la documentación requerida. El Formato Único de Bienestar debe ser entregado en las oficinas designadas por el gobierno. Estas oficinas se encuentran distribuidas en diversos puntos del país para facilitar el acceso. Es importante recordar que este documento es indispensable para recibir tu pensión o beca. El proceso es sencillo, pero requiere atención para no omitir ningún detalle.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es el Formato Único del Bienestar?... ¿Cómo lo obtengo y de qué manera debo llenarlo para mi registro? ¿CÓMO LLENAR EL FORMATO DEL BIENESTAR PARA MUJERES DE 60 A 64 AÑOS? El formato se divide en tres apartados principales, cada uno identificado por colores. Aquí te explicamos qué debes colocar en cada sección: • Programa al que se aplica: Pensión Mujeres Bienestar • Nombre completo de la solicitante • Edad y fecha de nacimiento • Estado de nacimiento • Número de teléfono (celular o fijo) • Clave de elector (INE) • CURP • Domicilio completo Indicar si pertenece a un pueblo originario o si habla una lengua indígena • Este apartado es opcional, solo si la solicitante requiere de un auxiliar: • Nombre completo del auxiliar • Edad y fecha de nacimiento • Estado de nacimiento • Teléfono de contacto • Clave de elector (INE) • CURP • Domicilio • Comprobante de parentesco (acta o INE). En caso de amigos o vecinos, se acepta solo la credencial de elector • Firma de la solicitante • Fecha y lugar de llenado del formulario Una vez completado, el documento debe entregarse junto con los requisitos oficiales en el módulo correspondiente.

¿CÓMO ENCONTRAR MÓDULO? El registro a la Pensión Mujeres Bienestar en agosto de 2025 se hará en los Módulos del Bienestar más cercano a tu domicilio; los cuales se ubican en cada municipio de todo el país. Puedes ubicar el módulo más cercano a tu hogar en el sitio web . Sólo debes ingresar la Entidad (el Estado de la República Mexicana en el que vives) y el Municipio. El sitio compartirá el domicilio completo del Módulo de la Secretaría del Bienestar más cercano. Los módulos operan de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación y con todos los documentos en regla. Para evitar contratiempos o largas filas, se aconseja planificar la visita con tiempo suficiente. TE PUEDE INTERESAR: Pensión Mujeres Bienestar: documentos necesarios para registrarte y recibir 3 mil pesos ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR? Mayor poder adquisitivo: El apoyo económico bimestral permitirá a las beneficiarias cubrir sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. Reconocimiento a su trabajo: La pensión es un reconocimiento al trabajo y esfuerzo de las mujeres a lo largo de sus vidas. Inclusión social: El programa pensión Mujeres Bienestar contribuye a reducir la desigualdad y promueve la inclusión social de las mujeres adultas mayores.

¿CÓMO PUEDO AGENDAR UNA VISITA A DOMICILIO? La Secretaría del Bienestar informo que en caso de que las mujeres no puedan asistir personalmente a los módulos, podrán solicitar una visita a sus hogares. “Si alguna mujer, por razones de salud o movilidad, no puede acudir personalmente a los módulos, podrá solicitar una visita a domicilio en la página de la Secretaría de Bienestar”, indica en su sitio web. Para hacer una solicitud de visita domiciliaria debes seguir estos pasos: Primero debes ingresar al sitio web https://www.gob.mx/bienestar ; - Selecciona el banner de “Solicitud de visita domiciliaria”; - Una vez dentro, selecciona el botón de “Ingresar”; - El sitio generará un formulario en el que debes elegir el programa en el que estás interesado y el motivo por el que quieres una visita; - Debes llenar el formulario con tus datos personales e información de domicilio; - Una vez que proporciones tus datos dale clic en “Guardar”, tu solicitud de visita se generará automáticamente. TE PUEDE INTERESAR: Pensión Mujeres Bienestar: Así puedes obtener el Formato de Registro para hacer el trámite en agosto