Pensión Mujeres Bienestar: estos son los requisitos para recibir 3 mil 100 pesos bimestrales

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años que cumplan con los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar.

Para formar parte del programa es necesario ser mexicana por nacimiento o naturalización y residir en México. El apoyo económico establecido para 2026 es de 3 mil 100 pesos bimestrales, depositados directamente mediante una tarjeta del Banco del Bienestar.

El programa busca reconocer la contribución de las mujeres y favorecer su autonomía económica antes de que puedan incorporarse, al cumplir 65 años, a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿QUÉ DOCUMENTOS PIDEN PARA EL REGISTRO?

Cuando se abre un periodo de incorporación, las interesadas deben acudir al Módulo de Bienestar correspondiente con la documentación solicitada.

Los documentos que establece la Secretaría de Bienestar son:

- Acta de nacimiento legible.

- Identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

- CURP de impresión reciente.

- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

- Teléfono de contacto, tanto celular como de casa.

- Formato de Bienestar, que se proporciona gratuitamente en los módulos.

Los documentos deben presentarse en original y copia para realizar la incorporación.