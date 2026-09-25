Pensión Mujeres Bienestar: estos son los requisitos para recibir 3 mil 100 pesos bimestrales
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Conoce quiénes pueden solicitarla, qué documentos deben presentar y cuándo fue el último periodo de registro.
La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años que cumplan con los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar.
Para formar parte del programa es necesario ser mexicana por nacimiento o naturalización y residir en México. El apoyo económico establecido para 2026 es de 3 mil 100 pesos bimestrales, depositados directamente mediante una tarjeta del Banco del Bienestar.
El programa busca reconocer la contribución de las mujeres y favorecer su autonomía económica antes de que puedan incorporarse, al cumplir 65 años, a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
¿QUÉ DOCUMENTOS PIDEN PARA EL REGISTRO?
Cuando se abre un periodo de incorporación, las interesadas deben acudir al Módulo de Bienestar correspondiente con la documentación solicitada.
Los documentos que establece la Secretaría de Bienestar son:
- Acta de nacimiento legible.
- Identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.
- CURP de impresión reciente.
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.
- Teléfono de contacto, tanto celular como de casa.
- Formato de Bienestar, que se proporciona gratuitamente en los módulos.
Los documentos deben presentarse en original y copia para realizar la incorporación.
¿CUÁNDO FUE EL ÚLTIMO REGISTRO?
El periodo de incorporación más reciente confirmado por la Secretaría de Bienestar se llevó a cabo del 22 al 28 de junio de 2026 en todo el país.
Durante esas fechas, los módulos atendieron de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas. Las nuevas solicitantes pudieron acudir de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.
Hasta septiembre de 2026, la página oficial del programa identifica ese periodo como el último registro disponible. Por ello, las mujeres que todavía no se han incorporado deberán esperar a que Bienestar anuncie una nueva convocatoria.
¿CUÁNDO ENTREGAN LA TARJETA DEL BANCO DEL BIENESTAR?
Las mujeres que realizaron su registro durante junio recibieron sus tarjetas del Banco del Bienestar del 24 al 30 de agosto de 2026.
La dependencia informó que las beneficiarias reciben un mensaje SMS con los datos para acudir por su tarjeta. También deben presentar identificación oficial y el talón de registro.
Una vez que cuentan con la tarjeta, los depósitos de 3 mil 100 pesos bimestrales se realizan directamente, de acuerdo con el calendario oficial de pagos.