Pensiones Bienestar 2026: horarios, requisitos y calendario para registrarse del 16 al 22 de febrero
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Ariadna Montiel Reyes informó que el registro a la pensión para mayores de 65 años se realiza en más de 2,500 módulos en el país durante una semana.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que del lunes 16 al domingo 22 de febrero se realiza el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años y más.
El trámite se lleva a cabo en más de 2 mil 500 módulos instalados en distintos puntos del país, los cuales operan todos los días en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Para ubicar el módulo correspondiente, las personas interesadas pueden consultar el portal oficial de la Secretaría de Bienestar.
TE PUEDE INTERESAR: Registro Pensión Mujeres Bienestar 2026: fechas, requisitos y módulos
HORARIO DE ATENCIÓN EN MÓDULOS PARA REGISTRARSE EN LA PENSIÓN BIENESTAR
Los centros de registro operan bajo el mismo horario durante toda la jornada de inscripción:
De lunes a domingo
De 10:00 a 16:00 horas
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REGISTRARSE
La titular de Bienestar señaló que para completar el registro se debe presentar la siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)
- CURP con impresión reciente
- Acta de nacimiento legible
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)
- Teléfono de contacto, celular y de casa
- Visitas domiciliarias para quienes no puedan acudir
Las personas que no puedan asistir personalmente al módulo pueden solicitar atención en su domicilio. Para ello, se debe llamar a la Línea de Bienestar 800 639 42 64, con el fin de que un servidor de la nación acuda a realizar el trámite.
CALENDARIO DE REGISTRO POR LETRA DEL PRIMER APELLIDO
El registro se organiza conforme a la letra inicial del primer apellido de la persona solicitante:
Lunes 16: A, B, C
Martes 17: D, E, F, G, H
Miércoles 18: I, J, K, L, M
Jueves 19: N, Ñ, O, P, Q, R
Viernes 20: S, T, U, V, W, X, Y, Z
Sábado 21: todas las letras
Domingo 22: todas las letras
CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN.
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de:
- Redes sociales oficiales @bienestarmx
- Línea de Bienestar 800 63 94 264
- Portal oficial de la Secretaría de Bienestar
En el marco de la actual política social del Gobierno federal, se mantiene la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y se implementa la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años.
Este programa fue impulsado por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y busca reconocer el trabajo de las mujeres en el cuidado familiar, al tiempo que se fortalece el apoyo económico para personas adultas mayores.
El proceso de inscripción estará disponible únicamente durante la semana establecida, por lo que las autoridades reiteraron la invitación a acudir al módulo correspondiente o solicitar apoyo domiciliario en caso necesario.