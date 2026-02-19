Pensiones Bienestar 2026: horarios, requisitos y calendario para registrarse del 16 al 22 de febrero

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que del lunes 16 al domingo 22 de febrero se realiza el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años y más. El trámite se lleva a cabo en más de 2 mil 500 módulos instalados en distintos puntos del país, los cuales operan todos los días en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Para ubicar el módulo correspondiente, las personas interesadas pueden consultar el portal oficial de la Secretaría de Bienestar. TE PUEDE INTERESAR: Registro Pensión Mujeres Bienestar 2026: fechas, requisitos y módulos

HORARIO DE ATENCIÓN EN MÓDULOS PARA REGISTRARSE EN LA PENSIÓN BIENESTAR Los centros de registro operan bajo el mismo horario durante toda la jornada de inscripción: De lunes a domingo De 10:00 a 16:00 horas DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REGISTRARSE La titular de Bienestar señaló que para completar el registro se debe presentar la siguiente documentación: - Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad) - CURP con impresión reciente - Acta de nacimiento legible - Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial) - Teléfono de contacto, celular y de casa - Visitas domiciliarias para quienes no puedan acudir Las personas que no puedan asistir personalmente al módulo pueden solicitar atención en su domicilio. Para ello, se debe llamar a la Línea de Bienestar 800 639 42 64, con el fin de que un servidor de la nación acuda a realizar el trámite. CALENDARIO DE REGISTRO POR LETRA DEL PRIMER APELLIDO El registro se organiza conforme a la letra inicial del primer apellido de la persona solicitante: Lunes 16: A, B, C Martes 17: D, E, F, G, H Miércoles 18: I, J, K, L, M Jueves 19: N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 20: S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 21: todas las letras Domingo 22: todas las letras