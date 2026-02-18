Registro Pensión Mujeres Bienestar 2026: fechas, requisitos y módulos
Mujeres de 60 a 64 años pueden registrarse de forma presencial en miles de módulos habilitados a nivel nacional durante la jornada de incorporación
La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que del lunes 16 al domingo 22 de febrero se lleva a cabo la jornada de registro para dos programas sociales federales dirigidos a población adulta: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años y más, así como la Pensión Mujeres Bienestar destinada a mexicanas de entre 60 y 64 años.
La funcionaria recordó que el registro se realiza de manera presencial en módulos instalados en distintos puntos del país, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes cumplen con los requisitos establecidos.
HAY MÁS DE 2 MIL 500 MÓDULOS HABILITADOS EN TODO EL PAÍS PARA REALIZAR EL REGISTRO
De acuerdo con la dependencia federal, se habilitaron más de 2 mil 500 módulos de atención para el proceso de incorporación. Estos espacios operan de lunes a domingo en un horario de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde.
Las personas interesadas pueden consultar la ubicación del módulo más cercano a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar o dando clic aquí.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL REGISTRO EN EL PROGRAMA ‘PENSIÓN MUJERES BIENESTAR’
Para completar el trámite, las personas solicitantes deben presentar documentación básica que permita validar su identidad y datos personales:
- Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).
- CURP con impresión reciente.
- Acta de nacimiento legible.
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).
- Número telefónico de contacto, celular y de casa.
- Registro domiciliario para personas con dificultad de traslado
La Secretaría de Bienestar informó que quienes no puedan acudir presencialmente por motivos de salud, movilidad u otras circunstancias pueden solicitar una visita domiciliaria.
La solicitud puede realizarse a través de la Línea de Bienestar 800 639 42 64, para que personal acreditado acuda al domicilio y realice el trámite correspondiente.
CALENDARIO DE ATENCIÓN POR ORDEN ALFABÉTICO
El registro se organiza conforme a la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de distribuir la atención durante la semana:
Lunes 16: A, B, C
Martes 17: D, E, F, G, H
Miércoles 18: I, J, K, L, M
Jueves 19: N, Ñ, O, P, Q, R
Viernes 20: S, T, U, V, W, X, Y, Z
Sábado 21 y domingo 22: atención para todas las letras
Las autoridades federales exhortaron a la población a consultar información actualizada mediante los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar, su página web institucional y la Línea de Bienestar, donde también se brinda orientación sobre el proceso de registro y requisitos para obtener la pensión.