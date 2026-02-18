$!Registro Pensión Mujeres Bienestar 2026: fechas, requisitos y módulos

TE PUEDE INTERESAR: Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum

La funcionaria recordó que el registro se realiza de manera presencial en módulos instalados en distintos puntos del país, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes , informó que del lunes 16 al domingo 22 de febrero se lleva a cabo la jornada de registro para dos programas sociales federales dirigidos a población adulta: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años y más, así como la Pensión Mujeres Bienestar destinada a mexicanas de entre 60 y 64 años.

HAY MÁS DE 2 MIL 500 MÓDULOS HABILITADOS EN TODO EL PAÍS PARA REALIZAR EL REGISTRO

De acuerdo con la dependencia federal, se habilitaron más de 2 mil 500 módulos de atención para el proceso de incorporación. Estos espacios operan de lunes a domingo en un horario de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde.

Las personas interesadas pueden consultar la ubicación del módulo más cercano a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar o dando clic aquí.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL REGISTRO EN EL PROGRAMA ‘PENSIÓN MUJERES BIENESTAR’

Para completar el trámite, las personas solicitantes deben presentar documentación básica que permita validar su identidad y datos personales:

- Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).

- CURP con impresión reciente.

- Acta de nacimiento legible.

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

- Número telefónico de contacto, celular y de casa.

- Registro domiciliario para personas con dificultad de traslado

La Secretaría de Bienestar informó que quienes no puedan acudir presencialmente por motivos de salud, movilidad u otras circunstancias pueden solicitar una visita domiciliaria.

La solicitud puede realizarse a través de la Línea de Bienestar 800 639 42 64, para que personal acreditado acuda al domicilio y realice el trámite correspondiente.

CALENDARIO DE ATENCIÓN POR ORDEN ALFABÉTICO

El registro se organiza conforme a la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de distribuir la atención durante la semana:

Lunes 16: A, B, C

Martes 17: D, E, F, G, H

Miércoles 18: I, J, K, L, M

Jueves 19: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 y domingo 22: atención para todas las letras