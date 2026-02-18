Registro Pensión Mujeres Bienestar 2026: fechas, requisitos y módulos

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 18 febrero 2026
    Registro Pensión Mujeres Bienestar 2026: fechas, requisitos y módulos
    Módulos de atención operan en todo el país para el registro presencial de mujeres de 60 a 64 años al programa federal de pensión. VANGUARDIA

Mujeres de 60 a 64 años pueden registrarse de forma presencial en miles de módulos habilitados a nivel nacional durante la jornada de incorporación

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que del lunes 16 al domingo 22 de febrero se lleva a cabo la jornada de registro para dos programas sociales federales dirigidos a población adulta: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años y más, así como la Pensión Mujeres Bienestar destinada a mexicanas de entre 60 y 64 años.

La funcionaria recordó que el registro se realiza de manera presencial en módulos instalados en distintos puntos del país, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

TE PUEDE INTERESAR: Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum

HAY MÁS DE 2 MIL 500 MÓDULOS HABILITADOS EN TODO EL PAÍS PARA REALIZAR EL REGISTRO

De acuerdo con la dependencia federal, se habilitaron más de 2 mil 500 módulos de atención para el proceso de incorporación. Estos espacios operan de lunes a domingo en un horario de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde.

Las personas interesadas pueden consultar la ubicación del módulo más cercano a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar o dando clic aquí.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL REGISTRO EN EL PROGRAMA ‘PENSIÓN MUJERES BIENESTAR’

Para completar el trámite, las personas solicitantes deben presentar documentación básica que permita validar su identidad y datos personales:

- Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).

- CURP con impresión reciente.

- Acta de nacimiento legible.

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

- Número telefónico de contacto, celular y de casa.

- Registro domiciliario para personas con dificultad de traslado

La Secretaría de Bienestar informó que quienes no puedan acudir presencialmente por motivos de salud, movilidad u otras circunstancias pueden solicitar una visita domiciliaria.

La solicitud puede realizarse a través de la Línea de Bienestar 800 639 42 64, para que personal acreditado acuda al domicilio y realice el trámite correspondiente.

CALENDARIO DE ATENCIÓN POR ORDEN ALFABÉTICO

El registro se organiza conforme a la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de distribuir la atención durante la semana:

Lunes 16: A, B, C

Martes 17: D, E, F, G, H

Miércoles 18: I, J, K, L, M

Jueves 19: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 y domingo 22: atención para todas las letras

$!Registro Pensión Mujeres Bienestar 2026: fechas, requisitos y módulos

TE PUEDE INTERESAR: Pago doble para pensionados en marzo 2026: ¿Qué adultos mayores lo recibirán?

Las autoridades federales exhortaron a la población a consultar información actualizada mediante los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar, su página web institucional y la Línea de Bienestar, donde también se brinda orientación sobre el proceso de registro y requisitos para obtener la pensión.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Programas Sociales
trámites
Pensiones

Localizaciones


México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Ley AMLO

Ley AMLO
true

AMLO, el retrato despiadado de Scherer
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La muerte de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años asesinado en Culiacán cuando salió a comprar comida para sus gatos, ha generado indignación social y exigencias de justicia.

Exigen justicia para Mizael, joven de 15 años que fue asesinado al salir por comida para sus gatos en Culiacán
El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica.

SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

Conoce quiénes recibirán hasta 18 mil pesos de pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, requisitos y cómo funciona el apoyo del gobierno

Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum
El tráiler de The Mandalorian y Grogu desató emoción entre fans de Star Wars por sus referencias ocultas, cameos y guiños a la saga clásica.

Te presentamos los easter eggs del impactante tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’ con Pedro Pascal (video)
Los 49ers de San Francisco serán el equipo local en el Estadio Azteca durante la temporada 2026 de la NFL, en el esperado regreso del futbol americano a México.

NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026