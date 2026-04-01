¿Por qué contratar a un asesor inmobiliario en Saltillo? Y cómo evitar errores

El crecimiento del patrimonio no debe tomarse a la ligera. Comprar, vender o rentar una propiedad suele implicar trámites, documentos y decisiones que, en muchos casos, generan dudas sobre por dónde comenzar. Para Pamela Coronado, asesora de bienes raíces en Tanah Real Estate, el proceso no tendría que ser complicado. “Comprar o invertir en una propiedad no debería ser complicado; debería sentirse seguro”, señala. Por ello, recomienda contratar a un asesor inmobiliario, ya que es la persona que acompaña al cliente durante todo el proceso de compra, venta o renta de un inmueble. La principal función de un asesor es ayudar a que las personas tomen decisiones con seguridad, comprendan cada paso del trámite y eviten complicaciones.

“No es solo encontrar una propiedad, es encontrar la correcta”, afirma Coronado. Entre los beneficios de contar con este servicio destaca la tranquilidad de evitar errores, el ahorro de tiempo y la certeza de que existe alguien velando por los intereses del cliente. Desde la primera conversación, explica, el asesor identifica las necesidades de la persona y la acompaña hasta que recibe las llaves de su propiedad. Incluso después de la entrega, continúa el seguimiento para resolver dudas o atender cualquier situación posterior a la compra.

Coronado considera que un buen asesor debe demostrar desde el inicio que conoce la zona, domina el proceso completo, sabe negociar y cuenta con experiencia real en el cierre de operaciones. La confianza, añade, es uno de los elementos clave para obtener un buen resultado. El cliente debe tener claras sus necesidades, mientras que el asesor debe actuar con transparencia, ser directo y cumplir con lo prometido. Como parte del proceso, el asesor también revisa que el cliente cuente con la documentación necesaria para adquirir un inmueble. Entre los principales requisitos se encuentran comprobantes de ingresos, identificación oficial, historial crediticio y documentos que acrediten si cuenta con un crédito aprobado, en trámite o si realizará la compra con recursos propios. A partir de esta revisión, explica Coronado, se puede ofrecer una asesoría personalizada. Además, existen diferentes alternativas de financiamiento, como créditos bancarios, Infonavit, Fovissste, Cofinavit o esquemas combinados. “Siempre hay opciones dependiendo de cada perfil”, comenta. La especialista advierte que uno de los errores más frecuentes al comprar una propiedad sin asesoría es dejarse llevar por la emoción y no revisar a detalle la documentación.