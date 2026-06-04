Inauguración Mundial 2026: Shakira cantará ‘Dai Dai’, la canción oficial, en el Estadio CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Inauguración Mundial 2026: Shakira cantará ‘Dai Dai’, la canción oficial, en el Estadio CDMX
    Shakira cantará “Dai Dai” junto a Burna Boy durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en la Ciudad de México. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Conciertos
Futbol
Inauguraciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Shakira

Organizaciones


FIFA

La cantante colombiana volverá a encender la fiesta mundialista al presentarse en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México, junto a Burna Boy

La inauguración del Mundial 2026 tendrá un sello completamente latino y una protagonista que ya forma parte de la memoria musical del futbol: Shakira cantará en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo en la Ciudad de México, donde interpretará “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, junto al nigeriano Burna Boy.

El anuncio fue confirmado por la FIFA a través de sus canales oficiales, donde adelantó que ambos artistas formarán parte del espectáculo inaugural que se realizará en el Estadio Banorte, escenario que también albergará el primer partido de la competencia entre México y Sudáfrica.

La presencia de Shakira representa uno de los momentos más esperados del arranque mundialista, no sólo por tratarse de una de las artistas latinas más influyentes a nivel global, sino por su historia directa con las Copas del Mundo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/wwe-en-mexico-2026-fechas-boletos-y-cartelera-de-raw-y-smackdown-en-cdmx-GG21057256

La colombiana ya había marcado a generaciones con temas como “Waka Waka”, canción oficial de Sudáfrica 2010, y ahora regresará al escenario más grande del futbol con una nueva apuesta musical.

Shakira regresa al Mundial con una canción oficial

“Dai Dai” fue presentada como la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y reúne los sonidos de Shakira y Burna Boy en una colaboración pensada para acompañar la primera Copa del Mundo organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El tema forma parte de la estrategia musical de FIFA para convertir el torneo en una celebración global, en una edición histórica que contará con 48 selecciones, 104 partidos y 16 sedes repartidas en Norteamérica.

Para la afición mexicana, el anuncio aumenta la expectativa alrededor del partido inaugural, pues la ceremonia no sólo marcará el regreso del Mundial a territorio nacional, sino también el inicio de una fiesta que tendrá a la Ciudad de México como punto de partida.

México abrirá el Mundial 2026 ante Sudáfrica

El debut mundialista está programado para el jueves 11 de junio de 2026, cuando la Selección Mexicana enfrente a Sudáfrica en el Estadio Banorte.

Antes del silbatazo inicial, Shakira y Burna Boy encabezarán uno de los actos musicales más mediáticos del torneo.

La elección de Shakira conecta directamente con el público latinoamericano y con el recuerdo de los grandes himnos mundialistas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/la-ultima-prueba-del-tri-que-buscara-mexico-ante-serbia-en-toluca-rumbo-al-mundial-2026-EH21158279

Su regreso también fortalece el atractivo de la inauguración, que buscará combinar futbol, música y espectáculo en una noche de alcance global.

Con “Dai Dai”, la colombiana tendrá una nueva oportunidad de colocar otro tema en la historia sonora de los Mundiales.

Y esta vez lo hará desde la Ciudad de México, en una inauguración que promete convertirse en una de las más vistas y comentadas del año.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Futbol
Inauguraciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Shakira

Organizaciones


FIFA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Asfixia

Asfixia
true

Sheinbaum: La oscuridad de mayo; la luz de junio

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó qué ocurrirá con las clases, el home office y las actividades laborales.

¿Habrá suspensión de clases y home office por el Mundial 2026?... esto dice Claudia Sheinbaum
La nueva credencial del INE incorpora campo de género, autoidentificación indígena o afromexicana, códigos QR reforzados y accesibilidad.

INE estrena nueva credencial para votar con género no binario, más seguridad y accesibilidad

Fuentes cercanas a la CRT han revelado que el gobierno federal ya perfila una prórroga.

¿Cuál es la fecha límite para registrar tu línea móvil con la CURP?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas, lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados
A 27 años del asesinato de Paco Stanley, uno de los casos más impactantes de la televisión mexicana vuelve a ocupar los reflectores.

¿Quién mató a Paco Stanley?... Nuevo documental promete revelar la identidad del autor intelectual del asesinato
A pocos días del arranque del Mundial 2026, la Selección de Irán enfrenta complicaciones migratorias para ingresar a Estados Unidos.

Irán agradece a México ayuda para jugar el Mundial... ‘Es nuestro amigo en días difíciles’