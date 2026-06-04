Inauguración Mundial 2026: Shakira cantará ‘Dai Dai’, la canción oficial, en el Estadio CDMX

La inauguración del Mundial 2026 tendrá un sello completamente latino y una protagonista que ya forma parte de la memoria musical del futbol: Shakira cantará en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo en la Ciudad de México, donde interpretará “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, junto al nigeriano Burna Boy. El anuncio fue confirmado por la FIFA a través de sus canales oficiales, donde adelantó que ambos artistas formarán parte del espectáculo inaugural que se realizará en el Estadio Banorte, escenario que también albergará el primer partido de la competencia entre México y Sudáfrica. La presencia de Shakira representa uno de los momentos más esperados del arranque mundialista, no sólo por tratarse de una de las artistas latinas más influyentes a nivel global, sino por su historia directa con las Copas del Mundo.

La colombiana ya había marcado a generaciones con temas como “Waka Waka”, canción oficial de Sudáfrica 2010, y ahora regresará al escenario más grande del futbol con una nueva apuesta musical. Shakira regresa al Mundial con una canción oficial “Dai Dai” fue presentada como la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y reúne los sonidos de Shakira y Burna Boy en una colaboración pensada para acompañar la primera Copa del Mundo organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. El tema forma parte de la estrategia musical de FIFA para convertir el torneo en una celebración global, en una edición histórica que contará con 48 selecciones, 104 partidos y 16 sedes repartidas en Norteamérica. Para la afición mexicana, el anuncio aumenta la expectativa alrededor del partido inaugural, pues la ceremonia no sólo marcará el regreso del Mundial a territorio nacional, sino también el inicio de una fiesta que tendrá a la Ciudad de México como punto de partida.

México abrirá el Mundial 2026 ante Sudáfrica El debut mundialista está programado para el jueves 11 de junio de 2026, cuando la Selección Mexicana enfrente a Sudáfrica en el Estadio Banorte. Antes del silbatazo inicial, Shakira y Burna Boy encabezarán uno de los actos musicales más mediáticos del torneo. La elección de Shakira conecta directamente con el público latinoamericano y con el recuerdo de los grandes himnos mundialistas.

Su regreso también fortalece el atractivo de la inauguración, que buscará combinar futbol, música y espectáculo en una noche de alcance global. Con “Dai Dai”, la colombiana tendrá una nueva oportunidad de colocar otro tema en la historia sonora de los Mundiales. Y esta vez lo hará desde la Ciudad de México, en una inauguración que promete convertirse en una de las más vistas y comentadas del año.

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