‘No sabemos la causa, lo importante es encontrarla’... Sheinbaum sobre desaparición de la periodista Roxana Berenice en Veracruz

Durante su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso y subrayó que, por el momento, la prioridad absoluta es lograr la localización de la reportera antes de determinar los posibles motivos detrás de su desaparición.

La desaparición de la periodista Roxana Ramírez , directora del portal Pulso Informativo , mantiene en alerta a las autoridades de Veracruz y al Gobierno federal. La comunicadora fue privada de la libertad por personas armadas en el municipio de Nanchital, un hecho que ha generado preocupación entre organizaciones periodísticas y ciudadanos de la entidad.

“ Hasta que no se hagan todas las investigaciones no podemos saber realmente cuál es la causa. Lo importante en este momento es encontrarla ”, declaró la mandataria federal al referirse a los hechos que fueron captados parcialmente en un video difundido en redes sociales.

AUTORIDADES EVITAN ESPECULAR SOBRE LOS MOTIVOS

Sheinbaum insistió en que cualquier hipótesis sobre las razones detrás de la desaparición debe esperar a que concluyan las investigaciones correspondientes. Señaló que será hasta que la periodista sea localizada cuando puedan esclarecerse las circunstancias que rodean el caso.

“Una vez que se encuentre, ya la investigación determinará cuál fue la razón por la cual fue levantada por estas personas que todos vimos en un video”, agregó la titular del Ejecutivo federal.

Las declaraciones buscan evitar especulaciones prematuras mientras las corporaciones de seguridad y procuración de justicia continúan reuniendo evidencia para reconstruir los hechos ocurridos en el sur de Veracruz.

FISCALÍA DE VERACRUZ DESPLIEGA OPERATIVO DE INVESTIGACIÓN

La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que la localización de Roxana Ramírez se ha convertido en una prioridad para la institución.

Como parte de las diligencias, personal ministerial ha realizado entrevistas con familiares, amistades y personas cercanas a la comunicadora para obtener información que contribuya a ubicar su paradero.

Además, las autoridades llevan a cabo diversas acciones de investigación:

• Entrevistas a familiares y personas cercanas a la víctima.

• Revisión y análisis de videograbaciones.

• Recorridos de búsqueda e indagación en distintas localidades de Veracruz.

Las labores también incluyen la recopilación de testimonios y el seguimiento de posibles rutas relacionadas con los responsables de la privación de la libertad.

ROCÍO NAHLE CALIFICA EL HECHO COMO LAMENTABLE

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, condenó lo ocurrido y calificó como “lamentable” que personas armadas hayan ingresado al domicilio de la periodista para llevársela por la fuerza.

“Lamentable, eso no debe pasar”, expresó la mandataria estatal al ser cuestionada sobre el caso.

Nahle también reveló que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó el envío de elementos federales para reforzar los operativos de búsqueda y apoyar a las corporaciones estatales en la localización de la comunicadora.

FEDERACIÓN Y ESTADO COORDINAN ESFUERZOS

De acuerdo con las autoridades, existe coordinación permanente entre instancias estatales y federales para acelerar las labores de búsqueda. La estrategia contempla el intercambio de información, despliegues de seguridad y análisis de evidencia que permita avanzar en la investigación.

La gobernadora enfatizó que el apoyo institucional debe brindarse sin distinción alguna, independientemente de la profesión u oficio de la persona desaparecida.

“Están trabajando y nosotros hemos dado tiempo, como a cualquier mujer y a cualquier persona, sea el oficio que sea, nosotros tenemos que apoyar, buscar y resguardar; es parte de nuestra función”, señaló.

Mientras continúan las indagatorias, familiares, colegas y organizaciones de periodistas mantienen el llamado a las autoridades para redoblar esfuerzos que permitan localizar a Roxana Ramírez y esclarecer los hechos que derivaron en su desaparición.