¿Hasta cuándo puedo registrarme al Apoyo Bienestar de 30 a 64 años en junio de 2026?

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    ¿Hasta cuándo puedo registrarme al Apoyo Bienestar de 30 a 64 años en junio de 2026?
    Si tienes entre 30 y 64 años y vives en México, seguro ya escuchaste sobre el nuevo Apoyo Bienestar que está impulsando el Gobierno de México. FOTO: CUARTOSCURO

Descubre la fecha límite de junio 2026 para registrarte al nuevo Apoyo Bienestar de 30 a 64 años, junto con el calendario por apellidos y los requisitos.

Si tienes entre 30 y 64 años y vives en México, seguro ya escuchaste sobre el nuevo Apoyo Bienestar que está impulsando el Gobierno de México. Se trata de la incorporación al Servicio Universal de Salud, un beneficio clave que te permitirá recibir atención médica en cualquiera de las tres instituciones públicas más importantes: IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Para asegurar tu acceso, es indispensable realizar el trámite de credencialización. Si no quieres quedarte fuera este mes, aquí te contamos los detalles, fechas límite y el calendario para que acudas a tu módulo.

https://vanguardia.com.mx/informacion/bienestar-ofrece-apoyo-de-6-mil-450-pesos-al-mes-si-eres-mayor-de-edad-y-cumples-con-estos-requisitos-DM20974362

¿CUÁNDO CIERRA EL REGISTRO EN JUNIO 2026?

Aunque el proceso general de credencialización para este grupo de edad (enfocado inicialmente en quienes forman parte de la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad) continuará abierto hasta el próximo 14 de noviembre de 2026, las inscripciones se organizan por bloques mensuales.

Para el periodo actual, la fecha límite de registro concluye el martes 30 de junio de 2026. Después de este día, el sistema pausará momentáneamente para reactivar el orden de atención el siguiente mes. Por ello, se recomienda ganarle al tiempo y acudir en los días asignados a tu apellido.

CALENDARIO DE REGISTRO POR APELLIDOS

Las autoridades compartieron la distribución oficial de atención en los módulos para que el proceso sea rápido y ordenado. Revisa bien qué semana te corresponde según la primera letra de tu primer apellido:

Durante la primera y tercera semana de junio:

Lunes: A, B

Martes: C

Miércoles: D, E, F

Jueves: G

Viernes: H, I, J, K, L

Sábado: Personas rezagadas

$!Se trata de la incorporación al Servicio Universal de Salud, un beneficio clave que te permitirá recibir atención médica.
Se trata de la incorporación al Servicio Universal de Salud, un beneficio clave que te permitirá recibir atención médica. FOTO: CUARTOSCURO

Durante la segunda y cuarta semana de junio:

Lunes: M

Martes: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles: R

Jueves: S, T, U

Viernes: V, W, X, Y, Z

Sábado: Personas rezagadas

REQUISITOS SOLICITADOS PARA LA INSCRIPCIÓN

Llevar tu documentación completa te evitará dar segundas vueltas. Los papeles que debes presentar en el módulo de atención en original y copia son muy sencillos:

- Identificación oficial vigente con fotografía.

- Comprobante de domicilio reciente.

- Un número telefónico de contacto para el seguimiento de tu trámite.

Recuerda que si en la familia hay un menor de 18 años que requiera este beneficio por contar con la pensión por discapacidad, un adulto debe acompañarlo obligatoriamente para validar el registro.

https://vanguardia.com.mx/informacion/donde-registrarse-para-recibir-un-sueldo-y-aguinaldo-con-el-inapam-IB21139991

¿CÓMO UBICAR TU MÓDULO BIENESTAR?

Actualmente existen más de dos mil módulos distribuidos en 24 estados del país. Ubicar el centro de atención más cercano a tu casa te tomará un par de minutos si sigues estos pasos:

1. Entra al portal oficial de internet: https://imssbienestar.gob.mx/10_modulos.html

2. Selecciona el estado de la República donde resides.

3. Filtra la búsqueda ingresando tu municipio, dirección o tu Código Postal.

La plataforma te mostrará de forma detallada el nombre de la unidad médica o módulo, la ubicación exacta, el código postal y el horario de atención disponible para que acudas sin contratiempos.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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