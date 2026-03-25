¿Por qué es bueno cubrir con papel aluminio tus tarjetas bancarias?... así puedes evitar robo de datos mediante RFID

Sin embargo, este avance también ha abierto la puerta a nuevas formas de fraude. La tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia) que permite estas operaciones rápidas puede ser aprovechada por delincuentes que utilizan dispositivos portátiles para intentar captar datos bancarios a corta distancia.

En una era donde los pagos digitales se han vuelto cotidianos, las tarjetas con tecnología contactless han simplificado la forma en que millones de personas realizan compras. Basta con acercarlas a una terminal para completar una transacción en segundos, sin necesidad de insertar el plástico ni teclear un NIP.

En este contexto, han surgido soluciones caseras que buscan reducir riesgos. Una de las más comentadas en redes sociales es cubrir las tarjetas con papel aluminio, un método que, aunque sencillo, tiene una explicación científica detrás.

CÓMO FUNCIONA EL “ESCUDO” DE PAPEL ALUMINIO

El principio detrás de este truco es relativamente simple. El papel aluminio actúa como un material conductor que bloquea o interfiere las señales de radio que emiten las tarjetas contactless. En términos prácticos, funciona como una barrera que impide la comunicación entre la tarjeta y cualquier lector externo.

Cuando una tarjeta está completamente envuelta, se crea una especie de “jaula electromagnética” que evita que la señal salga o sea interceptada. Esto dificulta que dispositivos cercanos puedan detectar la información almacenada en el chip.

Expertos en seguridad explican que “el aluminio no elimina el riesgo, pero sí reduce la posibilidad de lectura no autorizada en entornos específicos”, especialmente en lugares con alta concentración de personas donde este tipo de fraude podría intentar llevarse a cabo.

QUÉ ES EL ROBO DE DATOS POR RFID Y QUÉ TAN REAL ES

El llamado skimming inalámbrico consiste en interceptar la señal de una tarjeta para obtener información sensible sin contacto físico. A diferencia de métodos tradicionales, aquí no es necesario perder la tarjeta ni entregarla a terceros.

Este tipo de fraude puede ocurrir cuando un lector portátil se acerca lo suficiente a una cartera o bolso. Aunque no es el delito más frecuente, su crecimiento ha sido paralelo al aumento de pagos digitales en espacios como transporte público, centros comerciales o estaciones de servicio.

• No requiere contacto directo con la tarjeta• Puede realizarse en segundos• Suele ocurrir en lugares concurridos

Aun así, instituciones financieras coinciden en que el riesgo es bajo en comparación con otros fraudes más comunes, como el phishing o el uso indebido de datos filtrados.

CÓMO ENVOLVER TUS TARJETAS Y QUÉ OTRAS OPCIONES EXISTEN

Para que el método del papel aluminio funcione correctamente, es importante cubrir por completo la tarjeta, evitando espacios abiertos que permitan el paso de la señal. Incluso se puede utilizar una doble capa para reforzar la protección sin dañar el chip.

• Cubrir totalmente la tarjeta

• Doblar los bordes hasta sellarla

• Evitar arrugas excesivas

• Usar doble capa si es necesario