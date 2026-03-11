¿Por qué no habrá clases el 13 de marzo en escuelas de todo México? Esto dice la SEP

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 11 marzo 2026
    ¿Por qué no habrá clases el 13 de marzo en escuelas de todo México? Esto dice la SEP
    Padres y madres de familia o tutores deberán saber que el 13 de marzo las y los alumnos de nivel básico tendrán una suspensión de clases. VANGUARDIA
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

COMPARTIR

TEMAS


estudiantes
Escuelas

Localizaciones


México

Organizaciones


SEP

El viernes 13 de marzo es el inicio del primer megapuente escolar del mes, que abarcará hasta el lunes 16 de marzo, de acuerdo con el calendario del ciclo 2025-2026

Padres y madres de familia o tutores deberán saber que el 13 de marzo las y los alumnos de nivel básico tendrán una suspensión de clases, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) correspondiente para el ciclo 2025-2026.

Esto es por motivo de tareas administrativas de los docentes, relacionadas con la descarga de calificaciones, por lo que únicamente asistirá a los planteles escolares el personal.

TE PUEDE INTERESAR: Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: paso a paso, links oficiales, y cómo digitalizar documentos

De esta forma, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un largo puente que inicia el 13 de marzo.

EL 16 DE MARZO TAMPOCO HAY CLASES

El puente escolar que comienza el 13 de marzo continuará durante el sábado y domingo... ¡hasta el lunes 16 de marzo! Esto es por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, cuya fecha original es el 21 de marzo.

Dicha efeméride representa también un día de asueto o descanso obligatorio, siendo que miles de trabajadores en todo México gozarán de un largo fin de semana, incluyendo a los profesores.

$!¿Por qué no habrá clases el 13 de marzo en escuelas de todo México? Esto dice la SEP

ESTOS SON LOS PUENTES Y VACACIONES ESCOLARES QUE RESTAN DEL CICLO 2025-2026

Además de los días mencionados anteriormente, estas son las suspensiones escolares que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP:

1. Puentes escolares:

* 1 de mayo: Día del Trabajo;

* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;

* 15 de mayo: Día de los Maestros y Maestras.

2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE):

* 27 de marzo;

* 29 de mayo;

* 26 de junio.

3. Descarga de calificaciones:

* 3 de julio.

4. Vacaciones:

* Vacaciones de Semana Santa: del 30 de mazo al 13 de abril.

TE PUEDE INTERESAR: Semana Santa 2026: Estos días no habrá clases según la SEP

Se recomienda que madres y padres de familia o tutores presten atención a todos los días de suspensión escolar, aunque también es necesario consultar directamente con el plantel educativo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


estudiantes
Escuelas

Localizaciones


México

Organizaciones


SEP

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Durante la segunda sesión ordinaria de este 11 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al no alcanzar la mayoría calificada.

Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada
A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México (AICM) informó que la Guardia Nacional (GN) realizará operativos.

Aeropuerto de CDMX vs. taxis de aplicación: Confirman operativos de GN y bloquean Terminal 1
En el análisis detallado por estados, la Ciudad de México registró el costo más alto promedio de vivienda.

Incrementa 4% precio de la vivienda en México
Sheinbaum Pardo y empresarios gasolineros acordaron renovar el convenio voluntario que fija en 24 pesos el litro de la gasolina magna como precio máximo.

Sheinbaum renueva contrato con empresarios: gasolina magna permanece en 24 pesos por litro
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración “tenía una estrategia sólida” antes de que estallara la guerra en Irán.

Cómo Trump y sus asesores calcularon mal la respuesta de Irán a la guerra
“El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Conferencia de Asuntos de Miembros Republicanos”, señaló la agencia de noticias AP.

Trump habla de triunfos en una guerra sin un final claro en Irán
La investigación podría dar lugar a aranceles u otras medidas comerciales, se anunció durante la conferencia telefónica sobre comercio en la Casa Blanca.

Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T