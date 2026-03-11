$!¿Por qué no habrá clases el 13 de marzo en escuelas de todo México? Esto dice la SEP

Padres y madres de familia o tutores deberán saber que el 13 de marzo las y los alumnos de nivel básico tendrán una suspensión de clases, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) correspondiente para el ciclo 2025-2026.

Esto es por motivo de tareas administrativas de los docentes, relacionadas con la descarga de calificaciones, por lo que únicamente asistirá a los planteles escolares el personal.

TE PUEDE INTERESAR: Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: paso a paso, links oficiales, y cómo digitalizar documentos

De esta forma, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un largo puente que inicia el 13 de marzo.

EL 16 DE MARZO TAMPOCO HAY CLASES

El puente escolar que comienza el 13 de marzo continuará durante el sábado y domingo... ¡hasta el lunes 16 de marzo! Esto es por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, cuya fecha original es el 21 de marzo.

Dicha efeméride representa también un día de asueto o descanso obligatorio, siendo que miles de trabajadores en todo México gozarán de un largo fin de semana, incluyendo a los profesores.