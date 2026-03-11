¿Por qué no habrá clases el 13 de marzo en escuelas de todo México? Esto dice la SEP
El viernes 13 de marzo es el inicio del primer megapuente escolar del mes, que abarcará hasta el lunes 16 de marzo, de acuerdo con el calendario del ciclo 2025-2026
Padres y madres de familia o tutores deberán saber que el 13 de marzo las y los alumnos de nivel básico tendrán una suspensión de clases, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) correspondiente para el ciclo 2025-2026.
Esto es por motivo de tareas administrativas de los docentes, relacionadas con la descarga de calificaciones, por lo que únicamente asistirá a los planteles escolares el personal.
De esta forma, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un largo puente que inicia el 13 de marzo.
EL 16 DE MARZO TAMPOCO HAY CLASES
El puente escolar que comienza el 13 de marzo continuará durante el sábado y domingo... ¡hasta el lunes 16 de marzo! Esto es por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, cuya fecha original es el 21 de marzo.
Dicha efeméride representa también un día de asueto o descanso obligatorio, siendo que miles de trabajadores en todo México gozarán de un largo fin de semana, incluyendo a los profesores.
ESTOS SON LOS PUENTES Y VACACIONES ESCOLARES QUE RESTAN DEL CICLO 2025-2026
Además de los días mencionados anteriormente, estas son las suspensiones escolares que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP:
1. Puentes escolares:
* 1 de mayo: Día del Trabajo;
* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;
* 15 de mayo: Día de los Maestros y Maestras.
2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE):
* 27 de marzo;
* 29 de mayo;
* 26 de junio.
3. Descarga de calificaciones:
* 3 de julio.
4. Vacaciones:
* Vacaciones de Semana Santa: del 30 de mazo al 13 de abril.
Se recomienda que madres y padres de familia o tutores presten atención a todos los días de suspensión escolar, aunque también es necesario consultar directamente con el plantel educativo.