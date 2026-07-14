Prepárese... Llegó el Monzón Mexicano; junto a Frente Frío fuera de temporada, azotarán con lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados

Para este martes, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del país, los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical en las costas del Pacífico central mexicano y el paso de la onda tropical 19 sobre la península de Yucatán, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, además de posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente del país. Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte del territorio mexicano.

Un nuevo frente frío y el Monzón Mexicano se aproximan al territorio mexicano , provocando, fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Un frente frío fuera de temporada se extenderá sobre el sur de Estados Unidos y se aproximará a México por el noreste; interaccionará con una línea seca y una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste del territorio nacional, ocasionando vientos muy fuertes con rachas de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras sobre entidades del norte del territorio mexicano .

El miércoles, el Monzón Mexicano sobre el noroeste de México, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, oriente y sureste del país, una nueva onda tropical que se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, divergencia en altura.

Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana y el litoral del Pacífico.

Los desprendimientos nubosos del posible ciclón tropical en las costas del océano Pacífico, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente de México.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 19 y máxima de 28 grados, con probabilidad de lluvias, el miércoles tendremos una máxima de 28 y una mínima de 19 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 28 y mínima de 20.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (centro, sur y suroeste), Coahuila (norte), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (suroeste), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sur) y Veracruz (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (norte y sur) y Guerrero (sureste).Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y sur) y Oaxaca (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte y suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz; y durante la mañana: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como en el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur; costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES EL MONZÓN MEXICANO?

Entre los seis monzones anuales, uno de ellos es el de América del Norte también conocido como monzón mexicano. El fenómeno generalmente golpea a nuestro país y el suroeste de Estados Unidos durante el verano, lo que genera lluvias nutritivas para la agricultura junto con amenazas de inundaciones repentinas y vientos violentos.

En este tiempo de transición entre estaciones existe un cambio en la dirección de los vientos, lo cual hace que vientos intensos provenientes del sur arrastren humedad del Golfo de California y el Océano Pacífico hacia el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos.

El vocablo monzón se deriva de la palabra árabe mausim, que significa estación; por lo tanto, este fenómeno se refiere al cambio estacional en la dirección de los vientos entre el continente y el océano.

Debido a este fenómeno, en promedio llegan a registrarse precipitaciones mayores a 600 milímetros (mm) en el occidente de Nayarit, 400 mm a lo largo de la sierra Madre Occidental y cifras cercanas a 250 y 300 mm en Sonora y Chihuahua, valores que representan entre 70 y 80 por ciento de las lluvias anuales del noroeste de México.

ESTADOS MÁS AFECTADOS POR EL MONZÓN MEXICANO

La geografía del noroeste de México se transforma drásticamente con la llegada del Monzón Mexicano, un sistema que no reconoce fronteras administrativas pero que impacta con mayor severidad en regiones específicas.

Este fenómeno meteorológico se desplaza siguiendo la columna vertebral de la Sierra Madre Occidental, descargando su potencia en estados donde la lluvia es el motor de la vida y la economía.

A continuación, se detallan las entidades federativas que, debido a su ubicación y relieve, se convierten en los principales escenarios de este imponente ciclo de precipitaciones estivales:

· Sonora

· Sinaloa

· Chihuahua

· Durango

· Baja California

· Baja California Sur

· Nayarit

· Coahuila

RECOMENDACIONES PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS

Durante la temporada de lluvias, es importante tomar ciertas precauciones para mantenerse seguro y proteger su propiedad. Aquí tienes algunas recomendaciones:

• Mantente informado: Sigue los informes meteorológicos y las alertas locales para estar al tanto de las condiciones climáticas y posibles inundaciones en tu área.

• Prepara tu hogar: Limpia los desagües y canaletas para evitar el bloqueo de agua y asegúrate de que los techos estén en buen estado para prevenir filtraciones. Si vives en una zona propensa a inundaciones, considera elevar tus muebles y equipos electrónicos en caso de que el agua entre en tu casa.

• Evita áreas inundadas: No intentes cruzar calles o áreas inundadas, ya que el agua puede ser más profunda de lo que parece y podrías quedar atrapado o arrastrado por la corriente. Si es posible, quédate en casa hasta que las inundaciones disminuyan.

• Conduce con precaución: Si necesitas conducir durante lluvias intensas, reduce la velocidad, mantén una distancia segura con otros vehículos y evita áreas propensas a inundaciones. Presta atención a las advertencias de cierre de carreteras y sigue las indicaciones de las autoridades.

• Prepárate para cortes de energía: Las tormentas eléctricas pueden ocasionar cortes de energía. Ten a mano linternas, velas y pilas adicionales. Carga tus dispositivos electrónicos con anticipación y considera tener un generador de respaldo si es posible.

• Evita zonas propensas a deslizamientos de tierra: Si vives en áreas montañosas o con pendientes pronunciadas, mantente alerta ante posibles deslizamientos de tierra. Si las autoridades locales emiten una advertencia, evacúa la zona si es necesario.