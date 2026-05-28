Profeco aclara que la propina es voluntaria y no obligatoria; 10% que se deja es por costumbre

El director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona General Ignacio Zaragoza, Uriel Erazo García , explicó que el famoso 10 por ciento que acostumbran dejar muchos clientes responde únicamente a cuestiones culturales y no a una obligación legal establecida en la ley mexicana.

Aunque en México dejar propina suele considerarse una práctica habitual en restaurantes, bares y hoteles, la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) aclaró nuevamente que este pago no es obligatorio y que ningún negocio puede exigirlo como condición para brindar servicio.

La aclaración tomó relevancia luego de diversos casos reportados en establecimientos del país, particularmente en Puebla, donde algunos negocios fueron señalados por agregar automáticamente porcentajes de propina en las cuentas de consumo sin autorización de los clientes.

LA LEY PROHÍBE IMPONER PROPINA

De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, ningún restaurante, bar, hotel o comercio puede obligar a los consumidores a pagar una gratificación adicional por el servicio recibido.

Uriel Erazo detalló que el Artículo 10 de dicha legislación establece que los proveedores no pueden aplicar prácticas coercitivas, abusivas o desleales en la prestación de productos y servicios.

“Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales”, señala la ley citada por la Profeco.

Esto significa que incluir automáticamente la propina en la cuenta, sugerir porcentajes obligatorios o presionar al cliente para dejar determinada cantidad representa una violación a los derechos del consumidor.

Además, la autoridad recordó que la decisión final siempre corresponde al usuario, quien tiene derecho de elegir si deja propina y cuánto dinero desea otorgar según la atención recibida.

• El 10% de propina no está establecido por ley• Ningún negocio puede condicionar el acceso o servicio al pago extra• Los consumidores tienen derecho a solicitar aclaraciones inmediatas en la cuenta

CASO EN PUEBLA REAVIVÓ EL DEBATE

La discusión sobre el cobro obligatorio de propinas volvió a tomar fuerza tras la suspensión del bar Miches y Litros Una y Ya, ubicado en la colonia La Paz de Puebla.

Autoridades de la Profeco y personal sanitario detectaron diversas irregularidades en el establecimiento, entre ellas el cobro automático de un 20 por ciento de propina sin autorización de los clientes.

El caso generó nuevamente debate en redes sociales sobre las prácticas comunes en restaurantes y bares del país, especialmente en zonas turísticas y centros nocturnos donde algunos establecimientos añaden cargos adicionales al total de consumo.

Para la Profeco, este tipo de situaciones no deben normalizarse, ya que la propina debe mantenerse como una gratificación voluntaria y nunca convertirse en una obligación impuesta al consumidor.

QUÉ HACER SI INCLUYEN PROPINA SIN AUTORIZACIÓN

La dependencia federal pidió a los consumidores revisar cuidadosamente sus tickets y cuentas antes de realizar cualquier pago, especialmente en restaurantes y centros de entretenimiento.

Si una persona detecta un cobro indebido o una propina incluida sin consentimiento, puede solicitar inmediatamente la corrección directamente con el establecimiento.

En caso de negativa, la Profeco recordó que existen canales oficiales para presentar denuncias y reportar abusos comerciales.

“La decisión final corresponde únicamente al consumidor”, reiteró el funcionario de la Profeco.

Las denuncias pueden realizarse a través del Teléfono del Consumidor o mediante correo electrónico y oficinas presenciales distribuidas en el país.

• Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722• Línea gratuita: 800 468 8722• Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

UNA COSTUMBRE QUE DIVIDE OPINIONES

En México, dejar propina forma parte de una práctica social profundamente arraigada, especialmente en restaurantes y bares donde los trabajadores suelen complementar sus ingresos con estas gratificaciones.

Sin embargo, especialistas en consumo señalan que existe una diferencia importante entre una cortesía voluntaria y un cobro impuesto automáticamente.

La postura de la Profeco busca precisamente reforzar ese límite legal para evitar abusos y proteger el derecho de los consumidores a decidir libremente sobre sus gastos.