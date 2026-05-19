¿Knorr o RikoPollo?... Cuál es peor para tu salud según Profeco

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    ¿Knorr o RikoPollo?... Cuál es peor para tu salud según Profeco
    El estudio colocó a Knorr Suiza como una de las opciones menos favorables para la salud frente a RikoPollo. VANGUARDIA/ARCHIVO

Un estudio de Profeco comparó caldos de pollo de distintas marcas y concluyó que Knorr Suiza contiene más grasa y sal que RikoPollo

En miles de cocinas mexicanas, el caldo de pollo en cubo o en polvo forma parte de la rutina diaria. Desde sopas hasta arroz, pasando por guisos y marinados, este producto se ha convertido en un aliado práctico para darle sabor a la comida. Sin embargo, detrás de su popularidad también existe una preocupación creciente por los niveles de sodio y grasa que contienen.

La Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocida como Profeco, realizó un estudio comparativo de 24 productos disponibles en el mercado mexicano para evaluar su calidad nutrimental. Entre las marcas analizadas destacaron Knorr Suiza y RikoPollo, dos de las opciones más utilizadas por consumidores mexicanos.

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El análisis revisó aspectos como contenido de humedad, proteína, grasa, sodio y cantidad de carne utilizada en la elaboración del producto. Los resultados dejaron ver diferencias importantes entre ambas marcas, especialmente en el nivel de sal y grasa que aportan por porción.

Los caldos de pollo suelen estar elaborados con ingredientes como fécula de maíz, glutamato monosódico, sal, grasa de pollo, azúcar, colorantes y saborizantes naturales o artificiales. Aunque ayudan a potenciar el sabor, especialistas han advertido desde hace años que el exceso de sodio puede representar riesgos para la salud cardiovascular.

KNORR SUPERA LOS NIVELES DE SAL Y GRASA

Dentro del estudio de Profeco, el producto de Knorr Suiza en presentación de polvo mostró un contenido cárnico de 52.74 miligramos, además de 0.62 gramos de grasa, 0.44 gramos de proteína y 3.17 gramos de sal por porción.

En el caso de la presentación en cubo, Knorr registró 52.80 miligramos de contenido cárnico, 0.80 gramos de grasa, 0.55 gramos de proteína y 2.86 gramos de sal. Aunque cumple con las normas mexicanas, el organismo señaló que sus niveles de sodio y grasa son más elevados en comparación con otros productos.

Por otro lado, RikoPollo presentó mejores indicadores dentro del análisis. Su caldo en cubo reportó 53.88 miligramos de contenido cárnico, 0.68 gramos de grasa, 0.50 gramos de proteína y 2.58 gramos de sal.

La diferencia puede parecer pequeña a simple vista, pero cobra relevancia cuando se considera el consumo cotidiano de estos productos en distintos alimentos preparados en casa.

EL EXCESO DE SAL PREOCUPA A ESPECIALISTAS

Uno de los datos que más llamó la atención en el reporte fue la cantidad de sodio presente en algunos productos. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir un máximo de cinco gramos de sal al día para reducir riesgos relacionados con hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, una sola porción de caldo de pollo de Knorr Suiza puede aportar entre 2.86 y 3.17 gramos de sal, es decir, más de la mitad de la ingesta diaria sugerida por la OMS.

“Representa una cantidad considerable de sodio para un solo ingrediente utilizado como condimento”, destaca el análisis difundido por Profeco.

Aunque ambas marcas cumplen con la Norma Mexicana respecto al contenido cárnico y porcentaje de grasa permitido, el organismo concluyó que Knorr Suiza resulta menos favorable para la salud debido a sus mayores niveles de grasa y sal.

Actualmente, el producto de RikoPollo mantiene una presencia importante en supermercados y tiendas de autoservicio. Un paquete con 20 cubos puede encontrarse alrededor de los 34 pesos en establecimientos comerciales.

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DATOS CURIOSOS

• El glutamato monosódico, presente en muchos caldos de pollo, fue descubierto en Japón en 1908 como potenciador de sabor.

• Los cubos de caldo comenzaron a popularizarse en Europa a finales del siglo XIX por su practicidad en tiempos de guerra.

• México es uno de los países con mayor consumo de productos ultraprocesados en América Latina.

• El exceso de sodio está relacionado con enfermedades como hipertensión, insuficiencia cardíaca y daño renal.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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