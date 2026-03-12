Profeco alerta por correos falsos que simulan multas y clausuras a negocios

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que se ha detectado el envío de correos electrónicos falsos que simulan ser notificaciones oficiales de la institución y que podrían formar parte de intentos de fraude.

De acuerdo con la dependencia, en estos mensajes se advierte a los destinatarios sobre supuestas multas, registros en un “Buró Público” o posibles clausuras de negocios, además de solicitar pagos para evitar sanciones o el cierre de establecimientos.

La Procuraduría señaló que estos mensajes no corresponden a comunicaciones oficiales y que se utilizan para intentar engañar a proveedores o personas que reciben dichas notificaciones.

CORREOS INCLUYEN AMENAZAS Y SOLICITUDES DE PAGO FALSAS

Según la información difundida por la institución, los correos detectados advierten sobre sanciones administrativas y solicitan realizar pagos directos para evitar supuestas clausuras o multas.

La Profeco indicó que en algunos de los mensajes también se menciona la existencia de procedimientos administrativos o registros negativos en bases de datos, sin que exista un proceso formal iniciado por la autoridad.

En otros casos, los mensajes incluyen enlaces externos o instrucciones para realizar pagos fuera de los canales oficiales, lo que constituye una señal de posible fraude.

AUTORIDADES IDENTIFICAN INCONSISTENCIAS EN LOS MENSAJES QUE SE HACEN PASAR POR LA PROFECO

La dependencia señaló que los correos fraudulentos presentan diversas inconsistencias que permiten identificar que no provienen de la institución.

Entre los elementos detectados se encuentran fechas inexistentes o incorrectas, así como remitentes que no corresponden a direcciones institucionales oficiales de la Procuraduría.

También se han identificado amenazas de multas o clausuras sin que exista una audiencia previa, lo cual no coincide con los procedimientos establecidos por la autoridad.

Además, los correos incluyen solicitudes de pago directo y enlaces externos que no forman parte de los canales institucionales utilizados por la Profeco para realizar notificaciones oficiales.

PROFECO SEÑALA QUE MULTAS SOLO PUEDEN DERIVAR DE PROCEDIMIENTOS FORMALES

La Procuraduría recordó que la imposición de sanciones administrativas se realiza únicamente mediante procedimientos formales establecidos en la ley.

De acuerdo con la institución, las multas derivan de procesos administrativos debidamente notificados conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En ese sentido, la Profeco subrayó que ninguna sanción puede aplicarse sin que el proveedor involucrado tenga derecho de audiencia dentro de un procedimiento legalmente fundado y motivado.

La dependencia también aclaró que no solicita pagos mediante correos electrónicos ni a través de enlaces externos, y que todas las comunicaciones oficiales se realizan por los canales institucionales correspondientes.

PROFECO PIDE A PROVEEDORES NO REALIZAR PAGOS NI COMPARTIR INFORMACIÓN

Ante la detección de estos correos, la Procuraduría exhortó a las personas que reciban mensajes con estas características a no realizar pagos ni proporcionar información confidencial.

Asimismo, recomendó verificar cualquier notificación directamente a través de los canales oficiales de la institución para confirmar la autenticidad de la información recibida.

PROFECO SOLICITA REPORTAR CORREOS SOSPECHOSOS

La Profeco también pidió a los proveedores o personas que reciban estos correos reportarlos a la institución para facilitar su identificación y seguimiento.

Para ello, se habilitó el correo electrónico dudasportal@profeco.gob.mx, donde pueden enviarse los mensajes sospechosos para su revisión.

Finalmente, la Procuraduría Federal del Consumidor reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección de los derechos tanto de las personas consumidoras como de los proveedores, así como con la prevención de posibles fraudes que utilicen el nombre de la institución.