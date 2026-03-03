CONDUSEF emite alerta por suplantación de identidad de 7 financieras en enero de 2026
Las respectivas suplantaciones se realizaron con los propósitos de afectar económicamente o engañar a usuarios que buscan créditos o cualquier otro servicio financiero
A través de un breve comunicado la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó sobre siete instituciones financieras que reportaron suplantación de identidad, durante el mes de enero de 2026.
El boletín de prensa indica que las entidades, constituidas e inscritas con base en el Reglas del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), notificaron a las debidas autoridades la suplantación de identidad (razón/denominación social).
TE PUEDE INTERESAR: CONDUSEF advierte sobre pago mínimo de tu tarjeta de crédito: así puede aumentar tu deuda según el banco
Hasta donde se tiene conocimiento, personas físicas o “empresas” podrían estar detrás de los hechos, al buscar afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito o servicios financieros a través de medios de comunicación tanto impresos como digitales.
ESTAS SON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE FUERON SUPLANTADAS, SEGÚN CONDUSEF
Los reportes fueron suplantados por:
1. Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.: La suplantación fue Prestamos Rápidos - Préstamos (Aplicación).
2. Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V.: La suplantación fue Stewart Recoveries Association y/o Stewart Recovery Services.
3. SURA Investment Management México S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión: La suplantación fue SURA Investmen Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
4. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.: La suplantación fue T BY PRESTAMO VIA NOMINA / MAESTRO CRÉDITO / TB Y S.A. DE C.V. SOFOM.
5. LERIAT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.: La suplantación fue Leriat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
6. Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.: La suplantación fue Firma Capital. En este caso, el teléfono que se proporcionó fue identificado por la Institución Financiera como propio; sin embargo, informó que es utilizado por la entidad suplantadora a través de la técnica del identificador de llamadas spoofing.
7. Crediamo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.: Crediamo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
“Durante el mes de enero de 2026 esta Comisión Nacional recibió 07 reportes de Instituciones Financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos”, indica la CONDUSEF.
QUÉ ES LA CONDUSEF
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal encargado de la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como de regular la organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones.
Lo anterior, de conformidad con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1999. www.condusef.gob.mx.
TE PUEDE INTERESAR: Condusef alerta sobre red flags financieras que pueden afectar tus relaciones y tu estabilidad económica
En caso de dudas o consultas respecto a la suplantación de las instituciones financieras, puede llamar al Centro de Contacto y de Atención por Medios Remotos 55 53 400 999, o visitando la página oficial.