CONDUSEF emite alerta por suplantación de identidad de 7 financieras en enero de 2026

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 3 marzo 2026
    CONDUSEF emite alerta por suplantación de identidad de 7 financieras en enero de 2026
    A través de un breve comunicado la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó sobre siete instituciones financieras que reportaron suplantación de identidad, durante el mes de enero de 2026. VANGUARDIA

Las respectivas suplantaciones se realizaron con los propósitos de afectar económicamente o engañar a usuarios que buscan créditos o cualquier otro servicio financiero

A través de un breve comunicado la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó sobre siete instituciones financieras que reportaron suplantación de identidad, durante el mes de enero de 2026.

El boletín de prensa indica que las entidades, constituidas e inscritas con base en el Reglas del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), notificaron a las debidas autoridades la suplantación de identidad (razón/denominación social).

TE PUEDE INTERESAR: CONDUSEF advierte sobre pago mínimo de tu tarjeta de crédito: así puede aumentar tu deuda según el banco

Hasta donde se tiene conocimiento, personas físicas o “empresas” podrían estar detrás de los hechos, al buscar afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito o servicios financieros a través de medios de comunicación tanto impresos como digitales.

ESTAS SON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE FUERON SUPLANTADAS, SEGÚN CONDUSEF

Los reportes fueron suplantados por:

1. Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.: La suplantación fue Prestamos Rápidos - Préstamos (Aplicación).

2. Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V.: La suplantación fue Stewart Recoveries Association y/o Stewart Recovery Services.

3. SURA Investment Management México S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión: La suplantación fue SURA Investmen Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

4. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.: La suplantación fue T BY PRESTAMO VIA NOMINA / MAESTRO CRÉDITO / TB Y S.A. DE C.V. SOFOM.

5. LERIAT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.: La suplantación fue Leriat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

6. Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.: La suplantación fue Firma Capital. En este caso, el teléfono que se proporcionó fue identificado por la Institución Financiera como propio; sin embargo, informó que es utilizado por la entidad suplantadora a través de la técnica del identificador de llamadas spoofing.

7. Crediamo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.: Crediamo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

“Durante el mes de enero de 2026 esta Comisión Nacional recibió 07 reportes de Instituciones Financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos”, indica la CONDUSEF.

QUÉ ES LA CONDUSEF

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal encargado de la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como de regular la organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones.

Lo anterior, de conformidad con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1999. www.condusef.gob.mx.

TE PUEDE INTERESAR: Condusef alerta sobre red flags financieras que pueden afectar tus relaciones y tu estabilidad económica

En caso de dudas o consultas respecto a la suplantación de las instituciones financieras, puede llamar al Centro de Contacto y de Atención por Medios Remotos 55 53 400 999, o visitando la página oficial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


bancos
Fraudes

Organizaciones


Condusef

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Elementos de seguridad arrestaron a Marco Antonio ‘N’ por el delito de delincuencia organizada y vinculación al caso Ayotzinapa

Detienen a secretario de Tránsito de Iguala, Guerrero, tras vincularlo a caso Ayotzinapa
No tan fácil

No tan fácil
true

Sheinbaum, ni Maduro ni el ayatola
La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una carpeta por pederastia agravada tras el embarazo de una niña de 11 años en Soyaló, Chiapas.

Nuevo caso de embarazo infantil ahora en Chiapas; hombre abusó sexualmente de su hijastra de 11 años
Un viejo enfrentamiento entre Andrés García y Carmen Salinas vuelve a cobrar fuerza tras las recientes declaraciones virales en el podcast Penitencia, donde se lanzaron acusaciones sin pruebas sobre supuestos rituales.

¿Andrés García tenía razón?... aseguró que Carmen Salinas ‘no le rezaba a Dios sino al diablo’
El registro iniciará el 2 de abril con módulos en todo el país y requisitos específicos según la edad.

¿Qué es la Credencial Universal de Salud?... así puedes registrarte en abril y estos son los requisitos para tramitarla
Un nuevo frente frío 38 ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Eiichiro Oda confirmó que el legendario tesoro de One Piece es real

El One Piece ha sido revelado: Eiichiro Oda confirma un tesoro real escondido en el océano