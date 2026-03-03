CONDUSEF emite alerta por suplantación de identidad de 7 financieras en enero de 2026

A través de un breve comunicado la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó sobre siete instituciones financieras que reportaron suplantación de identidad, durante el mes de enero de 2026.

El boletín de prensa indica que las entidades, constituidas e inscritas con base en el Reglas del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), notificaron a las debidas autoridades la suplantación de identidad (razón/denominación social).

Hasta donde se tiene conocimiento, personas físicas o “empresas” podrían estar detrás de los hechos, al buscar afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito o servicios financieros a través de medios de comunicación tanto impresos como digitales.

ESTAS SON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE FUERON SUPLANTADAS, SEGÚN CONDUSEF

Los reportes fueron suplantados por:

1. Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.: La suplantación fue Prestamos Rápidos - Préstamos (Aplicación).

2. Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V.: La suplantación fue Stewart Recoveries Association y/o Stewart Recovery Services.

3. SURA Investment Management México S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión: La suplantación fue SURA Investmen Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

4. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.: La suplantación fue T BY PRESTAMO VIA NOMINA / MAESTRO CRÉDITO / TB Y S.A. DE C.V. SOFOM.

5. LERIAT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.: La suplantación fue Leriat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

6. Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.: La suplantación fue Firma Capital. En este caso, el teléfono que se proporcionó fue identificado por la Institución Financiera como propio; sin embargo, informó que es utilizado por la entidad suplantadora a través de la técnica del identificador de llamadas spoofing.

7. Crediamo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.: Crediamo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.