$!Profeco analiza 19 marcas de pintura tras temporada de lluvias; estas siete obtuvieron calificación excelente

En total, se analizaron 19 modelos de 19 marcas distintas , todas en color blanco y acabado mate. El propósito del análisis fue identificar alternativas que ofrecieran un beneficio evidente en relación con su costo.

De acuerdo con la institución, el estudio surge ante la amplia disponibilidad de p inturas arquitectónicas, vinílicas, acrílicas y vinil-acrílicas , cuya popularidad radica en su fácil aplicación, rápida secación y buena adherencia en muros, plafones y acabados interiores o exteriores. Pese a su uso cotidiano, el organismo señaló la escasa información disponible sobre la calidad de diversas marcas en el mercado.

Luego de la temporada de lluvias, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, realizó un estudio de calidad para orientar a las personas consumidoras en la elección de pintura para fachadas o interiores . Los resultados fueron publicados en la Revista del Consumidor correspondiente a octubre de 2025.

¿QUÉ SE ANALIZÓ EN EL ESTUDIO DE PINTURAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES REALIZADO POR LA PROFECO?

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó una serie de pruebas conforme a estándares técnicos y normativos, con el fin de evaluar desempeño, durabilidad, características físicas y cumplimiento de etiquetado.

1. Información comercial: Se verificó que el etiquetado cumpliera con requisitos señalados en la normatividad nacional: nombre o denominación del producto, cantidad, responsable de fabricación, domicilio fiscal, país de origen, advertencias, instrucciones de uso, fecha de elaboración, número de lote y tipo de resina utilizada.

2. Contenido de sólidos: Se midió la cantidad de pigmentos, cargas y resinas presentes. Estas sustancias determinan el nivel de cobertura y adherencia. Todas las marcas fueron evaluadas según un mínimo establecido por norma.

3. Índice de blancura: Permitió comparar visualmente el nivel de blancura sobre una superficie pintada, identificando cuáles productos ofrecen acabados más ópticos.

4. Viscosidad: Se determinó la facilidad de flujo de cada pintura. Una viscosidad adecuada evita dilución adicional y facilita el uso de aspersores, brochas o rodillos.

5. Resistencia al intemperismo acelerado: Las pinturas fueron expuestas a condiciones simuladas de humedad, lluvia, radiación solar y temperatura para observar posibles daños como grietas o ampollas.

6. Potencial de hidrógeno (pH): Se analizó el grado de acidez o alcalinidad. Un pH adecuado previene cambios de color, malos olores y fomenta la acción de conservadores que inhiben hongos y bacterias.

7. Relación de contraste: La prueba midió la capacidad de cubrir superficies de distintos colores. Valores cercanos a uno indican mayor cubrimiento sobre fondos intensos.

8. Rendimiento: Se determinó cuántas capas eran necesarias para cubrir totalmente una superficie. Una evaluación excelente corresponde a menos manos requeridas.

9. Resistencia al desgaste por tallado: Simuló acciones de limpieza y mantenimiento para medir la durabilidad del acabado, considerando variables como aplicación y condiciones ambientales.

ESTAS MARCAS DE PINTURA OBTUVIERON CALIFICACIÓN EXCELENTE

Siete modelos destacaron con desempeño óptimo al cumplir satisfactoriamente con los criterios de evaluación:

- ACUARIO Master 4 L

- ALVAMEX Master 4 L

- COX Vini Cox 11000COX 4 L

- GENERAL PAINT General 300 Pro 4 L

- OPTIMUS Vin Lac 4 L

- PROMEX Monarca 4 L

- VOLLER Max 700 4 L