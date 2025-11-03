¿Saltillo tiene la gasolina más cara del país? Tras exhibida de Profeco, gasolineras se ajustan a $24 el litro

Una gasolinera de Saltillo fue exhibida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por ofrecer el precio más alto por litro de gasolina regular del País, por encima del tope fijado de 24 pesos, sin embargo la estación ajustó el precio para cumplir con el mismo.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 3 de noviembre, la Profeco presentó el “Quién es quién” en los precios de combustibles del País y una estación ubicada en el bulevar Luis Donaldo Colosio, en su cruce con Los Pastores, figuró con el precio más alto por litro de gasolina Magna, con 24.99 pesos.

Sin embargo, la gasolinera señalada, así como el resto de estaciones de Saltillo, ya se ajustó al precio tope de 24 pesos, pues los datos de Profeco correspondían al periodo del 20 al 26 de octubre.

Un recorrido realizado por VANGUARDIA la mañana de este lunes confirmó que la gasolinera señalada por Profeco, PETRO 7 SEVEN PL/6781/EXP/ES/2015, vende el combustible regular a 23.99 pesos por litro.

Uno de los encargados de la gasolinera que respondió al nombre de “José” indicó que el ajuste en el precio “ya tiene días” y que no depende de los despachadores, sino que es una indicación que se les da “desde más arriba”.

“Ya tiene días que lo cambiaron, me imagino que fue para estandarizar todo, no tener problemas con Profeco”, expuso.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), no hay ninguna gasolinera en Saltillo que exceda los 23.99 pesos por litro en cuanto a la gasolina regular.

El mes pasado, VANGUARDIA publicó que SERVICIO INCONRA S.A. DE C.V. con nombre comercial Los Pinos, vendía el combustible en 26.50 pesos, siendo el precio más caro en la ciudad.

Grupo Gasolinero TRC, S.A. de C.V.; Servicios Gasolineros Cargomax, S.A. de C.V. (24.19 pesos por litro); Petromax, S.A. de C.V. (Petroseven) en tres sucursales (24.99 pesos por litro) también reportaron superar la barrera de los 24 pesos.

En febrero de este año, empresarios gasolineros y el gobierno federal firmaron un pacto voluntario para establecer ese límite al precio del combustible regular, acuerdo que fue extendido seis meses más en septiembre.