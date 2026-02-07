Profeco emite llamado a revisión para más de 5 mil vehículos Mazda CX-70 2025 y CX-90 2024 y 2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre un llamado a revisión para vehículos de la marca Mazda, en coordinación con Mazda Motor de México, debido a una posible falla relacionada con el sistema que indica el nivel de combustible.

A través de sus cuentas oficiales, la dependencia federal dio a conocer que el llamado aplica para los modelos CX-70 año 2025 y CX-90 años 2024 y 2025, e invitó a las personas consumidoras a consultar los detalles en la sección de Alertas y Llamados a Revisión de la Revista del Consumidor.

MODELOS Y UNIDADES INVOLUCRADAS EN LA ALERTA DE PROFECO

De acuerdo con la información difundida por Profeco y la empresa automotriz, el llamado a revisión podría afectar a un total de 5 mil 937 unidades distribuidas en el mercado mexicano.

Los modelos incluidos son los siguientes:

- Mazda CX-70 modelo 2025

- Mazda CX-90 modelos 2024 y 2025

El llamado a revisión está identificado con el número 143/2025.