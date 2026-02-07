Profeco emite llamado a revisión para más de 5 mil vehículos Mazda CX-70 2025 y CX-90 2024 y 2025

7 febrero 2026
    Profeco emite llamado a revisión para más de 5 mil vehículos Mazda CX-70 2025 y CX-90 2024 y 2025
    El llamado a revisión de Profeco y Mazda incluye modelos CX-70 2025 y CX-90 2024 y 2025 por una posible lectura incorrecta del nivel de combustible VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

La alerta contempla más de 5 mil unidades por una posible falla en el indicador de combustible

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre un llamado a revisión para vehículos de la marca Mazda, en coordinación con Mazda Motor de México, debido a una posible falla relacionada con el sistema que indica el nivel de combustible.

A través de sus cuentas oficiales, la dependencia federal dio a conocer que el llamado aplica para los modelos CX-70 año 2025 y CX-90 años 2024 y 2025, e invitó a las personas consumidoras a consultar los detalles en la sección de Alertas y Llamados a Revisión de la Revista del Consumidor.

MODELOS Y UNIDADES INVOLUCRADAS EN LA ALERTA DE PROFECO

De acuerdo con la información difundida por Profeco y la empresa automotriz, el llamado a revisión podría afectar a un total de 5 mil 937 unidades distribuidas en el mercado mexicano.

Los modelos incluidos son los siguientes:

- Mazda CX-70 modelo 2025

- Mazda CX-90 modelos 2024 y 2025

El llamado a revisión está identificado con el número 143/2025.

RIESGO IDENTIFICADO EN LOS MODELOS MAZDA

La alerta emitida señala un posible problema en el software del Módulo de Control de la Carrocería, conocido como BCM por sus siglas en inglés.

Según la información oficial, el riesgo consiste en lo siguiente:

“El software del BCM puede ocasionar que el indicador de combustible del cuadro de instrumentos muestre un nivel superior al contenido real del tanque.”

Esta condición podría generar una lectura incorrecta del nivel de combustible disponible en el vehículo.

CONTRAMEDIDA ANUNCIADA POR MAZADA

Como parte del llamado a revisión, Mazda Motor de México implementará una acción correctiva para atender la situación detectada.

La contramedida informada contempla:

- La inspección del vehículo.

- La actualización del software del Módulo de Control de la Carrocería (BCM), en caso de ser necesario.

La realización de estas acciones sin costo alguno para las personas consumidoras.

La empresa automotriz detalló las medidas que llevará a cabo para atender el llamado a revisión y notificar a las personas propietarias de los vehículos involucrados.

MEDIOS DE CONTACTO PARA LAS PERSONAS CONSUMIDORAS

Mazda Motor de México, S. de R.L. de C.V., puso a disposición diversos canales para que las personas interesadas puedan obtener información adicional o agendar la revisión de su vehículo:

- Distribuidores Autorizados Mazda

- Teléfono de atención: 800 01 62932

- Sitio web oficial: https://www.mazda.com/

- Liga directa del llamado a revisión: https://www.mazda.mx/mi-mazda/programasservicio

La Profeco recomendó a las personas propietarias de los modelos involucrados mantenerse atentas a las notificaciones oficiales y acudir a los distribuidores autorizados para realizar la revisión correspondiente.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

