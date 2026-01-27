Profeco: Más de mil motocicletas Polaris Sales e Indian Motorcycle tienen riesgosa falla

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 27 enero 2026
    Profeco: Más de mil motocicletas Polaris Sales e Indian Motorcycle tienen riesgosa falla
    La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que Polaris Sales México e Indian Motorcycle iniciaron un llamado a revisión para mil 313 motocicletas modelo 2025. VANGUARDIA

Las fallas que fueron detectadas podrían derivar en un grave incidente que involucraría la seguridad de los pasajeros

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que Polaris Sales México e Indian Motorcycle iniciaron un llamado a revisión para mil 313 motocicletas modelo 2025, debido a posibles fallas mecánicas y electrónicas que podrían provocar accidentes o lesiones a los usuarios.

Del total de unidades involucradas, 530 corresponden a los modelos Scout 2025 y Scout Sixty 2025, los cuales podrían presentar errores en el indicador de marcha, específicamente al mostrar de forma incorrecta la posición Neutral, situación que podría ocasionar un movimiento involuntario del vehículo.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco llama a revisión a más de 2 mil vehículos Honda y Acura por falla en pedal de freno

En tanto, 783 motocicletas del modelo Scout 1250 2025 presentan posibles fallas en el Módulo de Control del Motor (ECM), el sistema de frenos antibloqueo (ABS) y el Módulo de Control de Puerta de Enlace (GCM), lo que representa un riesgo para la seguridad de los conductores.

PROFECO INFORMA MEDIDAS PARA VEHÍCULOS AFECTADOS

La empresa cubrirá el 100% del costo de la mano de obra necesaria para la remoción o instalación de los componentes requeridos en los modelos Scout y Scout Sixty.

Para el modelo Scout 1250, se realizará una actualización gratuita de software con el objetivo de corregir los problemas detectados y mejorar el desempeño, funcionamiento y seguridad de las motocicletas.

$!La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que Polaris Sales México e Indian Motorcycle iniciaron un llamado a revisión.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que Polaris Sales México e Indian Motorcycle iniciaron un llamado a revisión. VANGUARDIA

Polaris Sales México notificará a los propietarios mediante correos electrónicos y cartas enviadas a sus domicilios. También habilitó como canales de información su sitio web www.polarismexico.com y el enlace directo del llamado a revisión en el portal oficial de la empresa.

La campaña se mantendrá de manera indefinida, hasta lograr la atención del 100% de las unidades afectadas.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco sancionará a Ticketmaster por anomalías en venta de boletos para BTS en México

PROFECO SE COMPROMETE A DAR SEGUIMIENTO

La Profeco dará seguimiento al cumplimiento del llamado y recordó que los consumidores pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como a través de X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


automóviles

Organizaciones


Profeco

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Sheinbaum ijo que la decisión no puede ser unilateral y se tiene que revisar que no se viole la ley.

Revisa México invitación de Donald Trump a unirse a la Junta de Paz
La FGR atribuyó el accidente a exceso de velocidad y anunció acción penal por homicidio y lesiones culposas.

Cae el maquinista del Tren Interoceánico: acusan exceso de velocidad
Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy

Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy
Las menciones a los aranceles y el comercio, la política y el mercado laboral también aumentaron en enero, al igual que los comentarios sobre el gasto en salud y la guerra. FOTO:

Cae la confianza en la economía de EU a su nivel más bajo desde 2014
Protesta contra la represión migratoria en Minneapolis. El cartel al frente hace referencia a Renee Good, quien fue asesinada a tiros por un agente de ICE a principios de este mes.

‘Está costando vidas’: funcionarios del ICE y la Patrulla Fronteriza critican las redadas migratorias en EU
Fue ayer que el gobernador de Minnesota exigió al presidente Donald Trump, realizar una indagación imparcial sobre la muerte de Priett. FOTO:

Trump dice que Kristi Noem no renunciará y asegura que se supervisará la indagación de Minnesota
Un juez federal bloqueó este martes la deportación inmediata a Ecuador de un niño de cinco años y su padre, detenidos la semana pasada en Minnesota.

Jueza de EU detiene deportación de Liam Conejo, niño inmigrante de 5 años detenido en Minnesota
Larga cola

Larga cola