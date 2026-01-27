Profeco: Más de mil motocicletas Polaris Sales e Indian Motorcycle tienen riesgosa falla

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que Polaris Sales México e Indian Motorcycle iniciaron un llamado a revisión para mil 313 motocicletas modelo 2025, debido a posibles fallas mecánicas y electrónicas que podrían provocar accidentes o lesiones a los usuarios.

Del total de unidades involucradas, 530 corresponden a los modelos Scout 2025 y Scout Sixty 2025, los cuales podrían presentar errores en el indicador de marcha, específicamente al mostrar de forma incorrecta la posición Neutral, situación que podría ocasionar un movimiento involuntario del vehículo.

En tanto, 783 motocicletas del modelo Scout 1250 2025 presentan posibles fallas en el Módulo de Control del Motor (ECM), el sistema de frenos antibloqueo (ABS) y el Módulo de Control de Puerta de Enlace (GCM), lo que representa un riesgo para la seguridad de los conductores.

PROFECO INFORMA MEDIDAS PARA VEHÍCULOS AFECTADOS

La empresa cubrirá el 100% del costo de la mano de obra necesaria para la remoción o instalación de los componentes requeridos en los modelos Scout y Scout Sixty.

Para el modelo Scout 1250, se realizará una actualización gratuita de software con el objetivo de corregir los problemas detectados y mejorar el desempeño, funcionamiento y seguridad de las motocicletas.