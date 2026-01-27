Profeco: Más de mil motocicletas Polaris Sales e Indian Motorcycle tienen riesgosa falla
Las fallas que fueron detectadas podrían derivar en un grave incidente que involucraría la seguridad de los pasajeros
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que Polaris Sales México e Indian Motorcycle iniciaron un llamado a revisión para mil 313 motocicletas modelo 2025, debido a posibles fallas mecánicas y electrónicas que podrían provocar accidentes o lesiones a los usuarios.
Del total de unidades involucradas, 530 corresponden a los modelos Scout 2025 y Scout Sixty 2025, los cuales podrían presentar errores en el indicador de marcha, específicamente al mostrar de forma incorrecta la posición Neutral, situación que podría ocasionar un movimiento involuntario del vehículo.
En tanto, 783 motocicletas del modelo Scout 1250 2025 presentan posibles fallas en el Módulo de Control del Motor (ECM), el sistema de frenos antibloqueo (ABS) y el Módulo de Control de Puerta de Enlace (GCM), lo que representa un riesgo para la seguridad de los conductores.
PROFECO INFORMA MEDIDAS PARA VEHÍCULOS AFECTADOS
La empresa cubrirá el 100% del costo de la mano de obra necesaria para la remoción o instalación de los componentes requeridos en los modelos Scout y Scout Sixty.
Para el modelo Scout 1250, se realizará una actualización gratuita de software con el objetivo de corregir los problemas detectados y mejorar el desempeño, funcionamiento y seguridad de las motocicletas.
Polaris Sales México notificará a los propietarios mediante correos electrónicos y cartas enviadas a sus domicilios. También habilitó como canales de información su sitio web www.polarismexico.com y el enlace directo del llamado a revisión en el portal oficial de la empresa.
La campaña se mantendrá de manera indefinida, hasta lograr la atención del 100% de las unidades afectadas.
PROFECO SE COMPROMETE A DAR SEGUIMIENTO
La Profeco dará seguimiento al cumplimiento del llamado y recordó que los consumidores pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como a través de X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).