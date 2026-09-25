Cruz Azul vs Toluca: duelo de campeones sacude la cima; horario y dónde ver la Jornada 10

Cruz Azul y Toluca chocan este sábado en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 10 del Apertura 2026. La Máquina, vigente campeona, recibirá al líder general en el Estadio Banorte, en un duelo directo por la zona alta y con ambos obligados a reaccionar tras perder en la fecha anterior. El equipo de Joel Huiqui llega cuarto con 15 puntos, con cinco victorias y cuatro derrotas. Su último tropiezo fue el 1-0 ante Rayados en Monterrey, resultado que frenó una racha de triunfos sobre América, Santos, Necaxa, Puebla y Atlético de San Luis.

Además, los celestes vienen de caer 2-0 ante Inter Miami en la Campeones Cup, por lo que necesitan recuperar estabilidad. Huiqui reconoció que el objetivo sigue siendo el bicampeonato y aseguró que Cruz Azul mantendrá su idea pese a las bajas. Kevin Mier, Erik Lira y Jeremy Márquez no estarán por convocatoria de selecciones, mientras Carlos Rotondi y Amaury García siguen entre algodones. “Cada jornada, cada equipo te representa diferentes complejidades y, en ese sentido, estamos preparados para poder afrontarlas”, señaló. Toluca encabeza la clasificación con 19 unidades, seis triunfos, un empate y dos derrotas. Los Diablos cayeron 3-2 frente a Santos Laguna pese a tener ventaja de 2-0. Antonio Mohamed atribuyó el vuelco a la expulsión de Everardo López y a la falta de contundencia. “Los resultados no se discuten. Esperemos que esto sirva para seguir aprendiendo”, expresó el Turco.

Mohamed tampoco tendrá plantel completo: López está suspendido, mientras Jesús Gallardo, Federico Viñas y Santiago Simón fueron convocados por sus selecciones; Franco Romero apunta a quedar fuera por una molestia en la rodilla. Las posibles alineaciones serían: Cruz Azul: Andrés Gudiño; Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco; Agustín Palavecino, Andrés Montaño; José Paradela, Carlos Rodríguez, Omar Campos; Nicolás Ibáñez. Toluca: Luis García; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Brian García; Nicolás Castro, Edher Segura; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega; Paulinho. El Cruz Azul vs Toluca se jugará este sábado a las 4:50 de la tarde. La transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN y ViX Premium.