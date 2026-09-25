Cruz Azul vs Toluca: duelo de campeones sacude la cima; horario y dónde ver la Jornada 10

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Cruz Azul vs Toluca: duelo de campeones sacude la cima; horario y dónde ver la Jornada 10
    Cruz Azul recibe al Toluca en el Estadio Banorte en un choque entre el vigente campeón de Liga MX y el líder del Apertura 2026. FOTOS: ESPECIAL

La Máquina recibe al líder del Apertura 2026 con bajas sensibles por Fecha FIFA y la necesidad de reaccionar tras su caída en Monterrey

Cruz Azul y Toluca chocan este sábado en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 10 del Apertura 2026.

La Máquina, vigente campeona, recibirá al líder general en el Estadio Banorte, en un duelo directo por la zona alta y con ambos obligados a reaccionar tras perder en la fecha anterior.

El equipo de Joel Huiqui llega cuarto con 15 puntos, con cinco victorias y cuatro derrotas. Su último tropiezo fue el 1-0 ante Rayados en Monterrey, resultado que frenó una racha de triunfos sobre América, Santos, Necaxa, Puebla y Atlético de San Luis.

https://vanguardia.com.mx/deportes/beisbol/padres-de-san-diego-estan-en-playoffs-mlb-2026-que-equipos-ya-amarraron-la-postemporada-HE23724461

Además, los celestes vienen de caer 2-0 ante Inter Miami en la Campeones Cup, por lo que necesitan recuperar estabilidad.

Huiqui reconoció que el objetivo sigue siendo el bicampeonato y aseguró que Cruz Azul mantendrá su idea pese a las bajas. Kevin Mier, Erik Lira y Jeremy Márquez no estarán por convocatoria de selecciones, mientras Carlos Rotondi y Amaury García siguen entre algodones.

“Cada jornada, cada equipo te representa diferentes complejidades y, en ese sentido, estamos preparados para poder afrontarlas”, señaló.

Toluca encabeza la clasificación con 19 unidades, seis triunfos, un empate y dos derrotas. Los Diablos cayeron 3-2 frente a Santos Laguna pese a tener ventaja de 2-0.

Antonio Mohamed atribuyó el vuelco a la expulsión de Everardo López y a la falta de contundencia. “Los resultados no se discuten. Esperemos que esto sirva para seguir aprendiendo”, expresó el Turco.

Mohamed tampoco tendrá plantel completo: López está suspendido, mientras Jesús Gallardo, Federico Viñas y Santiago Simón fueron convocados por sus selecciones; Franco Romero apunta a quedar fuera por una molestia en la rodilla.

Las posibles alineaciones serían: Cruz Azul: Andrés Gudiño; Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco; Agustín Palavecino, Andrés Montaño; José Paradela, Carlos Rodríguez, Omar Campos; Nicolás Ibáñez.

Toluca: Luis García; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Brian García; Nicolás Castro, Edher Segura; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega; Paulinho.

El Cruz Azul vs Toluca se jugará este sábado a las 4:50 de la tarde. La transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Previa

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Cruz Azul
Liga MX
Toluca FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La consecuencia: ley antimemes

La consecuencia: ley antimemes
NosotrAs: Prostitución y control social, el caso de Matilde Mora

NosotrAs: Prostitución y control social, el caso de Matilde Mora
Cofepris otorgó el registro sanitario al medicamento Lenacapavir, el cual es indicado para la PrEP contra el VIH a través de una inyección semestral.

Cofepris autoriza Lenacapavir, la primera profilaxis semestral contra VIH, en México
El conductor de una ambulancia del IMSS en presunto estado de ebriedad chocó varios vehículos y atropelló a un joven en calles de la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

VIDEO | Conductor de ambulancia del IMSS, presuntamente ebrio, deja un lesionado en CDMX
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Actualmente el servicio de compra se encuentra temporalmente suspendido.

Monte de Piedad: ¿cómo comprar joyas y relojes en remate por internet?
Fiesta. La pareja eligió el blanco para su boda y recibió los aplausos de los seguidores que esperaron su salida del recinto.

¡Ya son marido y mujer! Dove Cameron y Damiano David celebran su boda en la Toscana
Isaac Paredes y Jonathan Aranda (foto) alcanzaron en 2026 una combinación inédita para peloteros nacidos en México.

Paredes y Aranda hacen historia para el beisbol mexicano en Grandes Ligas