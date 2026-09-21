IMSS descarta fallas de limpieza tras muerte de cinco recién nacidos en Durango

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    IMSS descarta fallas de limpieza tras muerte de cinco recién nacidos en Durango
    El IMSS mantiene una investigación clínica y epidemiológica tras la muerte de cinco recién nacidos en un hospital de Durango. FOTO: CUARTOSCURO
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Las verificaciones descartan carencias de insumos para limpieza y desinfección.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene una investigación por la muerte de cinco recién nacidos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 de Durango.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/investigan-muerte-de-cinco-bebes-en-hospital-del-imss-de-durango-detectan-bacteria-sin-causa-confirmada-PE23634182

Los fallecimientos ocurrieron entre el 15 y el 19 de septiembre, por lo que la institución implementó medidas de contención, vigilancia y control mientras continúan las investigaciones para determinar qué ocurrió en cada caso.

IMSS DESCARTA FALLAS EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Como parte de las revisiones realizadas en el hospital, autoridades del IMSS señalaron que no se detectaron carencias de materiales que impidieran realizar las labores de limpieza, desinfección y atención de los pacientes.

La institución indicó que las verificaciones buscan determinar si existe algún factor común entre los fallecimientos y revisar los protocolos aplicados dentro de la unidad neonatal.

En las labores participan autoridades de la Dirección General de Epidemiología, el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

DETECTAN UNA BACTERIA EN LA UNIDAD NEONATAL

Durante la investigación se identificó una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital.

Sin embargo, el IMSS aclaró que el hallazgo del microorganismo no permite explicar por sí solo la muerte de los cinco recién nacidos, por lo que continúan los estudios para establecer las causas de cada fallecimiento.

También se realizaron cultivos de seguimiento y se mantiene vigilancia sobre los contactos directos de los pacientes.

$!El IMSS mantiene una investigación por la muerte de cinco recién nacidos.
El IMSS mantiene una investigación por la muerte de cinco recién nacidos. FOTO: CUARTOSCURO

SUSPENDEN NUEVOS INGRESOS A LA UCIN

Como medida preventiva, el IMSS restringió temporalmente los nuevos ingresos a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1.

Además, se llevaron a cabo labores exhaustivas de limpieza y desinfección en las áreas involucradas, junto con el aislamiento de los casos identificados.

La institución informó que, hasta el corte señalado, no se habían detectado pacientes sospechosos adicionales dentro del área neonatal.

IMSS MANTIENE CONTACTO CON LAS FAMILIAS

El Seguro Social también informó que mantiene comunicación con las familias de los recién nacidos fallecidos y brinda acompañamiento durante el proceso de investigación.

Autoridades del IMSS se reunieron con tres núcleos familiares para escuchar sus planteamientos y compartir la información disponible sobre las revisiones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/imss-coahuila-evacua-a-264-personas-durante-simulacro-de-sismo-video-FM23585088

La investigación continuará con el análisis de los expedientes clínicos, antecedentes médicos, protocolos de atención y resultados epidemiológicos.

El instituto señaló que dará a conocer los resultados que sean verificados y que, en caso de identificarse alguna irregularidad, se tomarán las medidas correspondientes.

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Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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