IMSS descarta fallas de limpieza tras muerte de cinco recién nacidos en Durango

El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) mantiene una investigación por la muerte de cinco recién nacidos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 de Durango.

Los fallecimientos ocurrieron entre el 15 y el 19 de septiembre, por lo que la institución implementó medidas de contención, vigilancia y control mientras continúan las investigaciones para determinar qué ocurrió en cada caso.

IMSS DESCARTA FALLAS EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Como parte de las revisiones realizadas en el hospital, autoridades del IMSS señalaron que no se detectaron carencias de materiales que impidieran realizar las labores de limpieza, desinfección y atención de los pacientes.

La institución indicó que las verificaciones buscan determinar si existe algún factor común entre los fallecimientos y revisar los protocolos aplicados dentro de la unidad neonatal.

En las labores participan autoridades de la Dirección General de Epidemiología, el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

DETECTAN UNA BACTERIA EN LA UNIDAD NEONATAL

Durante la investigación se identificó una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital.

Sin embargo, el IMSS aclaró que el hallazgo del microorganismo no permite explicar por sí solo la muerte de los cinco recién nacidos, por lo que continúan los estudios para establecer las causas de cada fallecimiento.

También se realizaron cultivos de seguimiento y se mantiene vigilancia sobre los contactos directos de los pacientes.