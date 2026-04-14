¿Qué es la Señal ‘Wow!’?... la onda de radio extraterrestre captada hace casi 50 años y que no se ha vuelto a repetir

El astrónomo Jerry R. Ehman fue quien detectó el patrón días después al revisar los datos. Al notar la potencia inusual de la señal, escribió a mano la palabra “Wow!” sobre el registro impreso, bautizando así uno de los eventos más intrigantes de la ciencia moderna.

El 15 de agosto de 1977, un evento captado por el radiotelescopio del Ohio State University marcó un antes y un después en la exploración del espacio profundo. Una intensa señal de radio fue registrada de manera inesperada, generando asombro inmediato entre los investigadores.

“Fue una señal extraordinariamente fuerte”, se ha citado en reportes científicos posteriores, lo que reforzó la idea de que no se trataba de un fenómeno común.

QUE HACE TAN ESPECIAL A LA SEÑAL WOW

La Señal “Wow!” tuvo una duración de 72 segundos, un intervalo breve pero suficiente para captar la atención de la comunidad científica internacional. Su intensidad superó ampliamente el ruido de fondo típico del espacio, lo que la convirtió en un caso atípico.

Uno de los elementos más relevantes fue su frecuencia, cercana a la línea del hidrógeno, considerada clave en la comunicación interestelar. Este detalle ha sido uno de los principales argumentos para quienes sostienen que podría tratarse de una señal artificial.

• Duración de 72 segundos

• Frecuencia cercana a 1420 MHz• Intensidad fuera de lo común

A pesar de su relevancia, no se logró identificar una fuente precisa en el momento de la detección, lo que complicó su estudio posterior.

HIPOTESIS Y TEORIAS SOBRE SU ORIGEN

Con el paso de los años, distintas teorías han intentado explicar la Señal “Wow!” desde perspectivas científicas. Algunas propuestas sugieren que pudo originarse por fenómenos naturales como nubes de hidrógeno o el paso de cometas.

Otras interpretaciones, más especulativas, plantean la posibilidad de una señal de origen extraterrestre. Esta idea ha capturado la atención del público, aunque carece de pruebas concluyentes dentro del método científico.

“La falta de repetición es el mayor obstáculo para entenderla”, han señalado expertos, subrayando que sin nuevos registros resulta difícil validar cualquier hipótesis.

UN ENIGMA QUE PERMANECE ABIERTO

A casi cinco décadas de su detección, la Señal “Wow!” continúa siendo un misterio sin resolver. Ningún otro evento similar ha sido registrado en la misma región del espacio, a pesar de los avances tecnológicos y el monitoreo constante.

Este fenómeno ha alimentado el interés por la búsqueda de inteligencia extraterrestre y ha sido objeto de estudios, documentales y debates dentro y fuera de la comunidad científica.

La señal permanece como un recordatorio de los límites del conocimiento humano frente a la vastedad del universo, donde incluso los eventos más breves pueden dejar preguntas que duran décadas.