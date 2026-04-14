¿Qué es la Señal ‘Wow!’?... la onda de radio extraterrestre captada hace casi 50 años y que no se ha vuelto a repetir

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/ 14 abril 2026
    ¿Qué es la Señal ‘Wow!’?... la onda de radio extraterrestre captada hace casi 50 años y que no se ha vuelto a repetir
    Conoce la Señal Wow, la misteriosa transmisión detectada en 1977 que algunos vinculan con vida extraterrestre y que sigue sin explicación.

La Señal “Wow!”, detectada en 1977, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la astronomía. Su origen aún no se ha explicado y nunca volvió a repetirse

El 15 de agosto de 1977, un evento captado por el radiotelescopio del Ohio State University marcó un antes y un después en la exploración del espacio profundo. Una intensa señal de radio fue registrada de manera inesperada, generando asombro inmediato entre los investigadores.

El astrónomo Jerry R. Ehman fue quien detectó el patrón días después al revisar los datos. Al notar la potencia inusual de la señal, escribió a mano la palabra “Wow!” sobre el registro impreso, bautizando así uno de los eventos más intrigantes de la ciencia moderna.

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“Fue una señal extraordinariamente fuerte”, se ha citado en reportes científicos posteriores, lo que reforzó la idea de que no se trataba de un fenómeno común.

QUE HACE TAN ESPECIAL A LA SEÑAL WOW

La Señal “Wow!” tuvo una duración de 72 segundos, un intervalo breve pero suficiente para captar la atención de la comunidad científica internacional. Su intensidad superó ampliamente el ruido de fondo típico del espacio, lo que la convirtió en un caso atípico.

Uno de los elementos más relevantes fue su frecuencia, cercana a la línea del hidrógeno, considerada clave en la comunicación interestelar. Este detalle ha sido uno de los principales argumentos para quienes sostienen que podría tratarse de una señal artificial.

• Duración de 72 segundos

• Frecuencia cercana a 1420 MHz• Intensidad fuera de lo común

A pesar de su relevancia, no se logró identificar una fuente precisa en el momento de la detección, lo que complicó su estudio posterior.

HIPOTESIS Y TEORIAS SOBRE SU ORIGEN

Con el paso de los años, distintas teorías han intentado explicar la Señal “Wow!” desde perspectivas científicas. Algunas propuestas sugieren que pudo originarse por fenómenos naturales como nubes de hidrógeno o el paso de cometas.

Otras interpretaciones, más especulativas, plantean la posibilidad de una señal de origen extraterrestre. Esta idea ha capturado la atención del público, aunque carece de pruebas concluyentes dentro del método científico.

“La falta de repetición es el mayor obstáculo para entenderla”, han señalado expertos, subrayando que sin nuevos registros resulta difícil validar cualquier hipótesis.

UN ENIGMA QUE PERMANECE ABIERTO

A casi cinco décadas de su detección, la Señal “Wow!” continúa siendo un misterio sin resolver. Ningún otro evento similar ha sido registrado en la misma región del espacio, a pesar de los avances tecnológicos y el monitoreo constante.

Este fenómeno ha alimentado el interés por la búsqueda de inteligencia extraterrestre y ha sido objeto de estudios, documentales y debates dentro y fuera de la comunidad científica.

La señal permanece como un recordatorio de los límites del conocimiento humano frente a la vastedad del universo, donde incluso los eventos más breves pueden dejar preguntas que duran décadas.

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DATOS CURIOSOS

• La Señal “Wow!” duró exactamente 72 segundos, el máximo que permitía el radiotelescopio

• Nunca se ha vuelto a detectar una señal similar en casi 50 años

• Fue captada por el radiotelescopio “Big Ear”, ya desmantelado

• Su frecuencia coincide con la del hidrógeno, el elemento más abundante del universo

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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