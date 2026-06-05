El papa León XIV se reunirá con víctimas de abuso sexual en España

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Las reuniones se concentrarán en casos que involucren a miembros del clero, como los acusados de cometer el abuso sexual

El 5 de junio se reportó que el papa León XIV se reunirá con las víctimas de abusos sexuales, causados por miembros de la Iglesia Católica. La oficina de prensa del Vaticano afirmó que dicha actividad será durante su viaje a España, hasta el 12 de junio.

El evento fue organizado por la Iglesia española, una de las principales sedes del catolicismo. Se estima que el gran pontífice se reúna con víctimas pertenecientes a Madrid, Barcelona, Gran Canarias y Tenerife. Sin embargo, se destacó que las reuniones serán anónimas a la prensa para respetar la privacidad de las víctimas.

La reunión ocurre durante una coordinación entre el Estado y la Iglesia para registrar los casos de abuso sexual. El sistema mixto también será acompañado por el Defensor del Pueblo; las principales actividades serán reparaciones simbólicas y compensaciones económicas para los casos que hayan prescrito judicialmente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/condenan-a-funcionarios-del-sector-escolar-por-pederastia-y-encubrimiento-en-iztapalapa-DN20964061

En paralelo a que el papa León XIV ha reiterado su postura de tolerancia cero en contra de los casos de abuso sexual, medios de información han destacado que crímenes como el del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, quien fue acusado de haber abusado de un menor de edad, se han quedado paralizados en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe por un tecnicismo jurídico, siendo este la misma edad de la víctima.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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