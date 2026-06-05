El papa León XIV se reunirá con víctimas de abuso sexual en España

El 5 de junio se reportó que el papa León XIV se reunirá con las víctimas de abusos sexuales, causados por miembros de la Iglesia Católica. La oficina de prensa del Vaticano afirmó que dicha actividad será durante su viaje a España, hasta el 12 de junio.

El evento fue organizado por la Iglesia española, una de las principales sedes del catolicismo. Se estima que el gran pontífice se reúna con víctimas pertenecientes a Madrid, Barcelona, Gran Canarias y Tenerife. Sin embargo, se destacó que las reuniones serán anónimas a la prensa para respetar la privacidad de las víctimas.

La reunión ocurre durante una coordinación entre el Estado y la Iglesia para registrar los casos de abuso sexual. El sistema mixto también será acompañado por el Defensor del Pueblo; las principales actividades serán reparaciones simbólicas y compensaciones económicas para los casos que hayan prescrito judicialmente.