Claman padres a Sheinbaum en Veracruz: ‘Queremos viva a periodista Roxana Guzmán’

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México
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    Claman padres a Sheinbaum en Veracruz: ‘Queremos viva a periodista Roxana Guzmán’
    La madre de la víctima logró acercarse a la presidenta cuando salió de las instalaciones de Astilleros de Marina tras su mañanera. Cortesía

Familiares de la comunicadora y amigos acudieron a Coatzacoalcos para intentar acercarse a ella y pedirle por el caso

COATZACOALCOS, VER.- Padres de la periodista Roxana Guzmán, plagiada en Nanchital, piden a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien se encuentra en Veracruz, ampliar búsqueda y hallarla viva.

Familiares de la comunicadora y amigos acudieron a Coatzacoalcos, donde la presidenta dio su mañanera, para intentar acercarse a ella y pedirle por el caso.

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“Sí, sí voy a tratar (de acercarse), voy a luchar para ver si nos puede recibir, si nos puede atender un minuto, aunque sea”, dijo la mamá de la periodista.

Los papás de Roxana, su hija y colegas del trabajo llevaron lonas con mensajes en negro y rojo pidiendo su aparición “viva y libre”.

HARFUCH DA SEGUIMIENTO AL CASO

La madre de la víctima logró acercarse a la presidenta cuando salió de las instalaciones de Astilleros de Marina tras su mañanera.

“Gracias, gracias”, expresó llorando tras hablar con la mandataria federal.

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De acuerdo con su versión, Sheinbaum le aseguró que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, la está buscando.

“Que no me desespere, que va aparecer”, contó.

REPROCHAN FALTA DE RESULTADOS

En entrevista previa, la señora señaló que las autoridades le han informado que continúan las diligencias, aunque manifestó su preocupación por la falta de resultados.

“Las investigaciones siguen avanzando, pero pues no veo que mi hija aparezca, no vemos que mi hija aparezca. Ya son muchos días y las horas pasan y pasan y ya, ya esto es muy estresante”, afirmó.

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La madre de la periodista describió el impacto que la desaparición ha tenido en su familia, particularmente en los hijos de Roxana, entre ellos una menor de edad.

“Es un momento difícil para los familiares. Muy difícil, demasiado difícil, es destrozante, la verdad”, señaló.

NO HUBO AMENAZAS PREVIAS

Asimismo, aseguró no tener conocimiento de amenazas previas contra su hija y destacó que era una persona responsable en el desempeño de su trabajo.

Al dirigir un mensaje a las autoridades, pidió fortalecer las acciones de localización.

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“A las autoridades que sigan reforzando la búsqueda, que sea más intensa, por favor”, expresó.

También lanzó un llamado a quienes pudieran tener retenida a la periodista.

“Que se pongan la mano en el corazón y que me devuelvan viva a mi hija, es lo único que yo les pido”, manifestó.

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